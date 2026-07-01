Bruno Conti, 54 yılın ardından Roma’dan ayrılıyor. Oyunculuktan teknik direktörlüğe, yönetim görevine kadar tüm rolleri üstlenen 1982 Dünya Şampiyonu, dün Trigoria’dan ayrıldı ve Giallorossi’deki son iş gününü geride bıraktı. Corriere della Sera’nın haberine göre, 71 yaşındaki Conti’nin bu vedası kesin olmayabilir.
Getty Images Sport
Çeviri:
Sözleşme uzatılmadı; Bruno Conti, 54 yılın ardından Roma’dan ayrılıyor
FRIEDKIN AİLESİNİN İLK TEKLİFİ
Friedkin ailesi, Bruno Conti’den bir sezon daha yönetim kadrosunda kalmasını istemişti; 35 yıllık görev süresi boyunca büyük başarılar elde eden ve Serie A ile Serie B’ye pek çok oyuncu yetiştiren o altyapı takımını yönetmeye devam etmesini istiyorlardı. Belki biraz daha arka planda kalacak bir rol, ancak yine de yeni sorumlunun yanında olacak şekilde, böylece bir ölçüde süreklilik de sağlanacaktı.
REKLAM YÜZÜ OLARAK GELECEK?
Conti’nin, ailevi nedenlerden de dolayı nazikçe reddini aldıktan sonra, Friedkin ailesi ona bir elçilik görevi teklif etmek istiyor; bu rol, daha önce Francesco Totti için de düşünülmüştü. Kulüp, yaklaşan yüzüncü yıl kutlamaları ve yeni stadyumun açılışı göz önünde bulundurularak bu iki ismi de bünyesinde tutmak istiyor.