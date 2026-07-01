Sözleşme uzatılmadı; Bruno Conti, 54 yılın ardından Roma’dan ayrılıyor

Friedkin ailesi, Bruno Conti’den bir sezon daha yönetim kadrosunda kalmasını istemişti; 35 yıllık görev süresi boyunca büyük başarılar elde eden ve Serie A ile Serie B’ye pek çok oyuncu yetiştiren o altyapı takımını yönetmeye devam etmesini istiyorlardı. Belki biraz daha arka planda kalacak bir rol, ancak yine de yeni sorumlunun yanında olacak şekilde, böylece bir ölçüde süreklilik de sağlanacaktı.