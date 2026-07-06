Sky’ın haberine göre, Başkan Bernd Neuendorf ve Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke’nin de aralarında bulunduğu DFB yönetimi Perşembe günü ABD’ye varacak; Klopp ise Dünya Kupası sona erene kadar MagentaTV’de uzman olarak görevine devam edecek.
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Sözleşme süresi ile ilgili ayrıntılar ve Julian Nagelsmann’dan belirgin şekilde daha yüksek maaş mı? DFB ile Jürgen Klopp arasında yapılacak ilk görüşmenin tarihi belli oldu gibi görünüyor
Sky’a göre, Cuma ve Cumartesi günleri DFB yetkilileri ile Klopp ve danışmanı Marc Kosicke arasında ilk müzakere turları gerçekleştirilecek. Bu görüşmelerde, sözleşme süresi de dahil olmak üzere birçok önemli konu ele alınacak. Sky’a göre DFB, 2030 Dünya Kupası’na kadar geçerli bir sözleşmeyi tercih ediyor.
Maaş konusunda ise DFB’nin kesinlikle elinden geleni yapması gerekecek. Sky’a göre Klopp, Red Bull’da Global Futbol Başkanı olarak görev yaptığı mevcut işinde yıllık dokuz ila on milyon avro tutarında sabit maaş alıyor. Söylentilere göre DFB, Klopp’u en azından buna benzer bir maaşla ikna etmek zorunda kalacak; on milyon avrodan söz ediliyor.
Böylece 59 yaşındaki Klopp, Dünya Kupası'nda Paraguay'a karşı oynanan son 16 turunda erken elenmenin ardından istifa eden selefi Julian Nagelsmann'dan önemli ölçüde daha fazla kazanmış olacak. Nagelsmann’ın yıllık yaklaşık yedi milyon avro kazandığı belirtiliyor; ayrılık sürecinde DFB ile 38 yaşındaki teknik direktör, sözleşme gereği kendisine ödenmesi gereken iki yıllık maaştan biraz daha azı olan 6,8 milyon avroyu tazminat olarak almayı kabul etmiş. Artık eski DFB teknik direktörünün iş sözleşmesi, 2028 Avrupa Şampiyonası’na kadar geçerli olacaktı.
- Getty Images Sport
DFB’nin planı: Önce Klopp ile anlaşma, ardından Red Bull ile görüşmeler
Daha önce Almanya Milli Takımı teknik direktörlüğü görevini üstlenmeye ilke olarak hazır olduğunu belirtmiş olan Klopp ile yapılacak görüşmelerde, eski BVB ve Liverpool teknik direktörünün A Milli Takımı dışında DFB bünyesinde ne tür bir rol üstleneceği konusu da ele alınacak. Ayrıca, Klopp’un yanında hangi yardımcı antrenörleri görmek istediğinin de netleştirilmesi gerekiyor.
Sky’ın haberine göre, Alman Futbol Federasyonu’nun planı öncelikle Klopp ile bir anlaşmaya varmayı öngörüyor. Ancak bundan sonra, 2029 sonuna kadar süren sözleşmesinden arzu edilen adayı kurtarmak için Red Bull ile somut görüşmelere başlanacak.
RB Leipzig Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Mintzlaff’ın da önümüzdeki hafta DFB ile yapılacak görüşmeler için ABD’ye gitmesi bekleniyor. Duyumlara göre Red Bull, prensip olarak Klopp’u sözleşmesinden serbest bırakmaya ve onun milli takım teknik direktörlüğü görevini üstlenme çabasına engel çıkmamaya hazır. Bununla birlikte Red Bull, DFB’den bu konuda elbette adil çözümler talep ediyor.
"Patronum Oliver Mintzlaff ile de konuşmam gerekiyor. Alman futbolu onun için çok önemli. Red Bull bu durumdan temiz bir şekilde çıkmalı. Bu işten çıkmak o kadar kolay değil," demişti Klopp kısa süre önce MagentaTV'de.
Jürgen Klopp saha kenarında mı olacak? Almanya’nın önümüzdeki milli maçları
Tarih
Yarışma
Maç
24 Eylül
Uluslar Ligi
Hollanda - Almanya
27 Eylül
Uluslar Ligi
Almanya - Yunanistan
1 Ekim
Uluslar Ligi
Almanya - Sırbistan
4 Ekim
Uluslar Ligi
Yunanistan - Almanya
13 Kasım
Uluslar Ligi
Sırbistan - Almanya
16 Kasım
Uluslar Ligi
Almanya - Hollanda
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