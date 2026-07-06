Sözleşme süresi ile ilgili ayrıntılar ve Julian Nagelsmann’dan belirgin şekilde daha yüksek maaş mı? DFB ile Jürgen Klopp arasında yapılacak ilk görüşmenin tarihi belli oldu gibi görünüyor

Sky’a göre, Cuma ve Cumartesi günleri DFB yetkilileri ile Klopp ve danışmanı Marc Kosicke arasında ilk müzakere turları gerçekleştirilecek. Bu görüşmelerde, sözleşme süresi de dahil olmak üzere birçok önemli konu ele alınacak. Sky’a göre DFB, 2030 Dünya Kupası’na kadar geçerli bir sözleşmeyi tercih ediyor.

Maaş konusunda ise DFB’nin kesinlikle elinden geleni yapması gerekecek. Sky’a göre Klopp, Red Bull’da Global Futbol Başkanı olarak görev yaptığı mevcut işinde yıllık dokuz ila on milyon avro tutarında sabit maaş alıyor. Söylentilere göre DFB, Klopp’u en azından buna benzer bir maaşla ikna etmek zorunda kalacak; on milyon avrodan söz ediliyor.

Böylece 59 yaşındaki Klopp, Dünya Kupası'nda Paraguay'a karşı oynanan son 16 turunda erken elenmenin ardından istifa eden selefi Julian Nagelsmann'dan önemli ölçüde daha fazla kazanmış olacak. Nagelsmann’ın yıllık yaklaşık yedi milyon avro kazandığı belirtiliyor; ayrılık sürecinde DFB ile 38 yaşındaki teknik direktör, sözleşme gereği kendisine ödenmesi gereken iki yıllık maaştan biraz daha azı olan 6,8 milyon avroyu tazminat olarak almayı kabul etmiş. Artık eski DFB teknik direktörünün iş sözleşmesi, 2028 Avrupa Şampiyonası’na kadar geçerli olacaktı.