Sözleşme pazarlıklarında beklenmedik bir dönüş: BVB, yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı

Orta saha oyuncusu bunun karşılığında maaşında önemli bir artış alacak ve BVB'nin en yüksek maaşlı oyuncularından biri olacak.

"Felix ile yolumuza birlikte devam edeceğimiz için çok mutluyuz. O, Borussia Dortmund ile tamamen özdeşleşmiş ve stratejik kadro planlamamızın çok önemli bir parçasıdır" diyen spor direktörü Lars Ricken, "Sözleşmesinin uzatılması, sürekliliğin bir işaretidir ve önümüzdeki yıllarda birlikte başarılı olacağımıza olan inancımızı vurgulamaktadır" diye konuştu.

Ancak son haftalarda durum o kadar da net değildi: Son zamanlarda, Premier League'in birçok üst düzey kulübünün 25 yaşındaki oyuncuya ilgi gösterdiğine dair haberler artmıştı. Somut olarak, gençlik yıllarında forma giydiği eski kulübü Manchester City ve Manchester United'ın adı geçiyordu.

Bild gazetesi de Nmecha'nın önümüzdeki yaz Borussia Dortmund'dan ayrılmayı düşündüğünü ve Premier League'in onun tercih ettiği hedef olduğunu bildirmişti.