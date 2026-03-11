Borussia Dortmund, Felix Nmecha ile olan sözleşmesini 2030 yılına kadar erken uzattı. Daha önce ky ve Bild, her iki tarafın 2028 yazına kadar geçerli olan sözleşmenin erken uzatılması konusunda anlaştığını bildirmişti.
Çeviri:
Sözleşme pazarlıklarında beklenmedik bir dönüş: BVB, yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı
Orta saha oyuncusu bunun karşılığında maaşında önemli bir artış alacak ve BVB'nin en yüksek maaşlı oyuncularından biri olacak.
"Felix ile yolumuza birlikte devam edeceğimiz için çok mutluyuz. O, Borussia Dortmund ile tamamen özdeşleşmiş ve stratejik kadro planlamamızın çok önemli bir parçasıdır" diyen spor direktörü Lars Ricken, "Sözleşmesinin uzatılması, sürekliliğin bir işaretidir ve önümüzdeki yıllarda birlikte başarılı olacağımıza olan inancımızı vurgulamaktadır" diye konuştu.
Ancak son haftalarda durum o kadar da net değildi: Son zamanlarda, Premier League'in birçok üst düzey kulübünün 25 yaşındaki oyuncuya ilgi gösterdiğine dair haberler artmıştı. Somut olarak, gençlik yıllarında forma giydiği eski kulübü Manchester City ve Manchester United'ın adı geçiyordu.
Bild gazetesi de Nmecha'nın önümüzdeki yaz Borussia Dortmund'dan ayrılmayı düşündüğünü ve Premier League'in onun tercih ettiği hedef olduğunu bildirmişti.
Felix Nmecha, BVB'nin kilit oyuncularından biri.
Niko Kovac'ın teknik direktörlüğünde Nmecha, bu sezon BVB'nin kadrosunda yerini sağlamlaştırdı. 2025/26 sezonunda, tüm turnuvalarda 38 maça çıktı ve sekiz gol katkısı yaptı - beş gol ve üç asist.
Siyah-sarılı formayla gösterdiği güçlü performanslar, son zamanlarda Alman milli takımında da daha fazla forma şansı bulmasını sağladı. Kasım ayında Lüksemburg ve Slovakya ile oynanan Dünya Kupası eleme maçlarında, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann ona güven verdi. Yaz aylarında yapılacak Dünya Kupası için de en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor.
Nmecha, 2023 yılında VfL Wolfsburg'dan 30 milyon euroya Schwarzgelben'e transfer olmuştu.
Felix Nmecha: 2025/26 sezonundaki istatistikler
Oyunlar 38 Gol 5 Asist 3
