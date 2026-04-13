Getty Images Sport
Çeviri:
Sözleşme görüşmeleri yaklaşırken Chelsea ve Barcelona, Twente’nin genç savunma oyuncusu Ruud Nijstad’ı takip ediyor
Avrupa'nın dev kulüpleri Twente'nin genç yeteneğinin peşinde
Hollandalı Voetbal International ve İspanyol Sport yayınlarının haberlerine göre, Nijstad için rekabet kızışıyor. Premier Lig devi Chelsea ve La Liga’nın ağır toplarından Barcelona, oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor. Defans oyuncusu, Twente’de yıldızı parlayan bir yükseliş yaşadı; A takıma yükseldi ve soğukkanlılığıyla büyük övgüler topladı. 18 yaşındaki stoperin muazzam potansiyelini vurgulayan VI, yaklaşan transfer dönemi öncesinde iki Avrupa devi kulübün oyuncu izleme çalışmalarını önemli ölçüde artırması üzerine, "Twente'nin elinde altın var" ifadesini kullandı.
- AFP
Barça, istenen fiyat nedeniyle transfer girişimini askıya aldı
Stamford Bridge ya da Spotify Camp Nou’nun cazibesi büyük olsa da, Hollandalı kulüp en değerli oyuncusunu mücadele etmeden bırakmaya niyetli değil. Nijstad, A takımda 20 maça çıktı ve bir gol, bir asist kaydetti. Sonuç olarak, Twente bu genç oyuncu için yaklaşık 8 milyon euroluk bir ücret talep ediyor. 8 milyon euroluk bu değerleme nedeniyle Barcelona, şu anda transferi askıya almaya karar verdi. Kulüp, Nijstad'ın gelişim aşamasına göre bu fiyatın aşırı olduğunu düşünüyor. Bu da, Katalan kulübün uzun vadeli ilgisini tamamen terk etmek yerine, durumu askıya aldığı anlamına geliyor.
Twente, ligde kalmayı garantilemek için çabalıyor
Enschede'deki kulüp yönetimi, gelecek vaat eden genç oyuncu konusunda konumlarını sağlamlaştırmak için şimdiden harekete geçti. Twente, oyuncuyla Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi var, ancak mevcut şartların en zengin takımların ilgisini engelleyemeyeceğinin tamamen farkındalar. Bu nedenle, sözleşmesini daha da uzatmak istiyorlar. Eredivisie ekibi, kazançlı yeni bir anlaşma ve düzenli olarak A takımda oynama yolunun açık olmasıyla, oyuncuyu yakın geleceğinin Hollanda'da olduğuna ikna etmeyi umuyor. Genç oyuncuların yetiştirilmesiyle gurur duyan bir kulüp için, onu erken kaybetmek büyük bir darbe olur.
Nijstad, geçtiğimiz günlerde ESPN'e "Ya sözleşmeyi uzatırım ya da ayrılırım, sanırım" dedi. "Bazı fikirlerim var, ancak şu anki durum itibariyle ben bir FC Twente oyuncusuyum. Bu konuyu kafamdan oldukça iyi uzaklaştırıp aileme ve menajerime bırakabiliyorum. Ben futbola odaklanıyorum."
Genç yıldızın karar verme zamanı
İleriye bakıldığında, top tamamen oyuncunun sahasında. Oyuncu, mevcut ortamının sunduğu istikrar ile seçkin bir uluslararası akademiye atılmak için yüksek riskli bir adım atmak arasında bir seçim yapmak zorunda. Sözleşme görüşmeleri yaklaşırken ve Avrupa'nın dev kulüpleri onun gelişimini sürekli takip ederken, kariyerinin bir sonraki adımıyla ilgili kesin bir kararın yakında alınması bekleniyor.