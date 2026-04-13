Sözleşme görüşmeleri yaklaşırken Chelsea ve Barcelona, Twente’nin genç savunma oyuncusu Ruud Nijstad’ı takip ediyor

Enschede'deki kulüp yönetimi, gelecek vaat eden genç oyuncu konusunda konumlarını sağlamlaştırmak için şimdiden harekete geçti. Twente, oyuncuyla Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi var, ancak mevcut şartların en zengin takımların ilgisini engelleyemeyeceğinin tamamen farkındalar. Bu nedenle, sözleşmesini daha da uzatmak istiyorlar. Eredivisie ekibi, kazançlı yeni bir anlaşma ve düzenli olarak A takımda oynama yolunun açık olmasıyla, oyuncuyu yakın geleceğinin Hollanda'da olduğuna ikna etmeyi umuyor. Genç oyuncuların yetiştirilmesiyle gurur duyan bir kulüp için, onu erken kaybetmek büyük bir darbe olur.

Nijstad, geçtiğimiz günlerde ESPN'e "Ya sözleşmeyi uzatırım ya da ayrılırım, sanırım" dedi. "Bazı fikirlerim var, ancak şu anki durum itibariyle ben bir FC Twente oyuncusuyum. Bu konuyu kafamdan oldukça iyi uzaklaştırıp aileme ve menajerime bırakabiliyorum. Ben futbola odaklanıyorum."