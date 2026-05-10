Getty Images Sport
Çeviri:
Sözleşme feshedildi! Liverpool'un 85 milyon sterlinlik forveti bu yaz bedelsiz transfer olacak
Premier Lig'e dönüş gündemde mi?
Nunez, geçen yaz 53 milyon avroya Liverpool'dan Suudi Pro Ligi'ne transfer olmuştu. Ancak Reds, yaklaşık dört yıl önce Benfica'dan bu Uruguaylı oyuncuyu transfer ederken, 85 milyon sterline ulaşma potansiyeli olan bir ücret belirlemişti. Şimdi ise oyuncu bedelsiz transferle ayrılmaya hazır ve hatta Premier League'e dönüşü konuşuluyor; Newcastle United ve Chelsea'nin durumu takip ettiği bildiriliyor. Peki, Al Hilal neden bu kadar ani bir şekilde zararını kesmeye karar verdi?
- Getty
Nunez, Suudi Pro Ligi kadrosundan çıkarıldı
Karim Benzema’nın Al Hilal’e transferinin ardından Nunez, kış transfer döneminde Suudi Pro Ligi’ndeki oyun iznini kaybetti. Ligin yabancı oyuncu kuralı – her takımda en fazla 10 yabancı oyuncuya izin verilmesi, bunlardan sekizinin 20 yaş üstü, ikisinin ise 20 yaş altı olması şartı – bu kararı zorunlu kıldı.
Kadro dışı bırakılmadan önce Nunez, kendisine yöneltilen yüksek beklentileri karşılayamıyordu: 22 maçta 9 gol ve 5 asist kaydetmişti. Şubat ayı başında takıma katılan Benzema ise, 10 maç daha az oynamasına rağmen aynı sayıda gol attı ve aynı sayıda asist yaptı.
Dünya Kupası öncesinde çok kötü bir zamanlama
Nunez için, bu yaz yaklaşan Dünya Kupası göz önüne alındığında, zamanlama daha kötü olamazdı. 26 yaşındaki oyuncu, 16 Şubat'tan bu yana hiçbir resmi kulüp maçında forma giymedi. AFC Şampiyonlar Ligi grup aşamasının son maçında, henüz oynama hakkı varken Nunez iki gol attı. Ancak Nisan ayında takımın son 16 turunda elenmesi üzerine kadroya alınmadı; bu durum, milli takımdaki yerinin giderek belirsizleşmesine neden oldu. Mart sonunda İngiltere ve Cezayir ile oynanan hazırlık maçlarında her iki maçta da son dakikalarda oyuna giren Nunez, bu performansıyla en azından kadroda yer almayı hak etmişti.