Sözleşme feshedildi: Liverpool'un 85 milyon avroluk forveti yaz aylarında bedelsiz olarak transfer edilebilecek

Karim Benzema'nın Al Hilal'a transfer olmasının ardından, Nunez'in Suudi Pro Ligi'nde oynama hakkı kış transfer döneminde elinden alınmıştı. Bunun nedeni, ligdeki yabancı oyuncu kuralıdır. Bu kurala göre, her takım kadrosunda en fazla on yabancı oyuncu bulunabilir; bunlardan sekizi yaş sınırlaması olmaksızın, ikisi ise 20 yaş altı olmalıdır.

Daha önce Nunez, kendisine yöneltilen yüksek beklentileri sadece kısmen karşılayabilmişti. 22 maçta dokuz gol ve beş asist kaydetmişti. Benzema ise Şubat başında geldiğinden bu yana aynı sayıda gol ve beş asist kaydetti. Ancak bunu yapmak için on maç daha az oynaması yetti.

Nunez için yaz aylarında yapılacak Dünya Kupası göz önüne alındığında mevcut durum kötü bir haber. 26 yaşındaki oyuncu, 16 Şubat'tan bu yana kulüp düzeyinde hiçbir resmi maçta forma giymedi. Hala oynama hakkına sahip olduğu AFC Şampiyonlar Ligi'nin son grup maçında Nunez, iki gol bile attı. Ancak Nisan ayında takımın elenmesiyle kadroya giremedi. Bu nedenle milli takımdaki yeri de büyük ölçüde sallantıda. Mart sonunda İngiltere ve Cezayir ile oynanan hazırlık maçlarında en azından maçların son dakikalarında oyuna girdi. Bu da en azından kadroya seçilmesi için yeterli olacaktır.