Bild gazetesi kaynaklarına göre, 2031 yılına kadar geçerli olacak yeni sözleşme "neredeyse tamamlanmış" durumda; 26 yaşındaki Schlotterbeck'in gelecekte yılda 14 milyon avroya kadar kazanması ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerine transfer olabilmesi için bir çıkış maddesi içermesi bekleniyor. BVB, Salı günü SID'nin sorusu üzerine bu habere ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı.
Sözleşme detayları açıklandı! BVB, Nico Schlotterbeck konusunda bir ilerleme kaydetti mi?
BVB, şu anda milli takımda bulunan Schlotterbeck'in etrafında yeni bir takım kurmak istiyor. "Dortmund, dönemlerle şekillenir ve yeni bir dönem başlıyor. Kulüp şu anda biraz değişiyor ve Schlotterbeck bu dönemin yüzü olabilir," dedi kulüp danışmanı Matthias Sammer, Sky'a. "Borussia Dortmund'da kalacağına derinden inanıyorum."
Schlotterbeck'in mevcut sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Müzakerelerin son aşamasında, Pazartesi günü yeni sportif direktör olarak tanıtılan 40 yaşındaki Ole Book da masada yer alacak. BVB, Pazar günü Sebastian Kehl ile yollarını ayırmıştı.