Magenta'nın "Wontorras World Cup – Baba. Kız. Dünya Kupası." adlı belgesel dizisi için Wontorra, babası Jörg ile birlikte önceden ABD, Kanada ve Meksika'yı gezdi ve bu geziler sırasında, diğer yerlerin yanı sıra Kuzey Carolina'nın Winston-Salem kentindeki DFB kampını da ziyaret etti.
Çeviri:
"Sözlerinden büyük bir şüphe duyuluyor": DFB'nin ABD'deki Dünya Kupası konaklama yeri soru işaretlerine neden oluyor
Onun bu konudaki değerlendirmesi oldukça hayal kırıcı. Pazartesi günü Magenta TV için düzenlenen basın toplantısında sunucu şöyle konuştu: "Oraya gittik. Ben buna bir soru işareti koyardım. Konaklama yerinin seçimi ilginç. Bence orada iyi hazırlanabilir ve konsantre olabilirsiniz, ama çevresinde kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Bu her zaman biraz sorun oluyor."
Basın toplantısında bulunan eski milli futbolcu Mats Hummels ise buna şöyle karşılık verdi: "Senin sesinde büyük bir şüphe duyulması harika." Eski bir profesyonel olarak, bir turnuvada takım içinde "iyi bir ruh" yakalamak her zaman önemliydi: "Herkesin birlikte zaman geçirmesi."
Bu konuda özellikle öne çıkan yer, Alman milli takımının 2014 Dünya Kupası'nı kazandığı sırada konakladığı Campo Bahia'ydı. "Herkes birlikte dışarı çıkıyordu, buluşuyordu ve bir şeyler yapıyordu. Bu, büyük bir takım ruhu yarattı," dedi Hummels.
2018 ve 2022 Dünya Kupası turnuvalarındaki konaklama yerleri eleştirilere maruz kaldı
2018 ve 2022 Dünya Kupası turnuvalarındaki utanç verici performansların yanı sıra, konaklama yerlerinin seçimi de gündeme oturdu. Rusya’nın Watutinki kentindeki Alman konaklama tesisi, o dönemki DFB menajeri Oliver Bierhoff’a, kasvetli ortamı ve izole konumu nedeniyle yoğun eleştiriler getirmişti. Süddeutsche Zeitung gazetesi, dört yıl önceki Campo Bahia'nın "rahatlık vahası" ile karşılaştırarak, "Bir zamanlar parti elitleri için özel bir dinlenme yeri olarak planlanan kompleks, plaj manzarasından çok askeri bir görünümle dikkat çekiyor" yorumunda bulundu. Milli takım teknik direktörü Joachim Löw ise bizzat "iyi bir spor okulunun cazibesi"nden bahsetti.
Katar'daki Dünya Kupası sırasında Al-Ruwais'teki konaklama yeri de, izole olması nedeniyle oldukça tartışmalıydı. DFB takımı, diğer katılımcıların çoğunun başkent Doha'da konakladığı halde, neredeyse ülkenin diğer ucunda kamp kuran tek ülke oldu. Kicker dergisi, bunu "eşsiz bir yalnızlık" olarak nitelendirdi: "Muhtemelen daha önce hiçbir zaman DFB konaklama yerinin çevresi 2022'deki kadar kilometrelerce uzanan kasvetli ve ıssız olmamıştı."
Bu durum lojistik sorunlara da yol açtı. Maçlar öncesinde FIFA'nın zorunlu basın toplantıları için teknik direktör Hansi Flick düzenli olarak arabayla bir saatlik yol kat ederek Doha'ya gitmek zorunda kaldı. İspanya ile oynanan ikinci grup maçı öncesinde, yolculuk nedeniyle hiçbir oyuncu toplantıya katılmadı, bu da DFB'nin FIFA ile sorun yaşamasına neden oldu.
Nagelsmann, Dünya Kupası konaklama yeri hakkında: "Gerekli sükunet ve inzivaya çekilebilme imkânları"
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın (38) takımı, yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası turnuvası süresince Winston-Salem'deki 'The Graylyn Estate' otelinde konaklayacak. Tesis, görünüş olarak bir ortaçağ kalesini andırıyor. 55 hektarlık araziye yayılmış 85 adet özel olarak tasarlanmış oda bulunuyor. Yaklaşık 100 yıl önce özel bir mülk olarak inşa edilen bina, bugün komşu üniversiteye ait ve onun tarafından işletiliyor.
Nagelsmann, tesisi birkaç kez ziyaret etmiş ve seçimde önemli bir rol oynamıştı. "Takım olarak, Herzogenaurach'taki Adidas Home Ground'da, sürekli bir araya gelmemizi sağlarken, aynı zamanda gerekli sükuneti ve inzivaya çekilme imkânını da sunan bir yer bulduk. Bu kombinasyonu şimdi The Graylyn Estate'te de bulduk," dedi konaklama yerinin açıklanması sırasında.