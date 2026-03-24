"Sözlerinden büyük bir şüphe duyuluyor": DFB'nin ABD'deki Dünya Kupası konaklama yeri soru işaretlerine neden oluyor

Onun bu konudaki değerlendirmesi oldukça hayal kırıcı. Pazartesi günü Magenta TV için düzenlenen basın toplantısında sunucu şöyle konuştu: "Oraya gittik. Ben buna bir soru işareti koyardım. Konaklama yerinin seçimi ilginç. Bence orada iyi hazırlanabilir ve konsantre olabilirsiniz, ama çevresinde kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Bu her zaman biraz sorun oluyor."

Basın toplantısında bulunan eski milli futbolcu Mats Hummels ise buna şöyle karşılık verdi: "Senin sesinde büyük bir şüphe duyulması harika." Eski bir profesyonel olarak, bir turnuvada takım içinde "iyi bir ruh" yakalamak her zaman önemliydi: "Herkesin birlikte zaman geçirmesi."

Bu konuda özellikle öne çıkan yer, Alman milli takımının 2014 Dünya Kupası'nı kazandığı sırada konakladığı Campo Bahia'ydı. "Herkes birlikte dışarı çıkıyordu, buluşuyordu ve bir şeyler yapıyordu. Bu, büyük bir takım ruhu yarattı," dedi Hummels.