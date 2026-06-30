"Sözler ucuzdur!" - Dietmar Hamann, 2026 Dünya Kupası'ndan elenmenin ardından yaptığı sert eleştiride, Julian Nagelsmann'ın Alman oyuncuların kulüp maçlarını "nadiren izlediğini" iddia etti

Maçın ardından RTE’ye konuşan Hamann, Almanya’nın sorunlarının sadece sonuçlardan ibaret olmadığını savunarak, Nagelsmann’ın görev süresi boyunca takımda birlik eksikliği yaşandığını öne sürdü.

"Bence azim ve cesaret, takım ruhundan, birlikte olmaktan ve takım arkadaşlarına güvenebileceğini bilmekten gelir – ihtiyaç duyduğunda onlar senin yanındadır," diye açıkladı Hamann. "Bu teknik direktörün yönetiminde durumun hiçbir zaman gerçekten böyle olmadığını hissediyorum.

"Ara sıra iyi performanslar sergilediler, ancak genel olarak performansları hayal kırıklığı yarattı. Avrupa Şampiyonası’nda da böyleydi, eleme kampanyasında da böyleydi ve bu Dünya Kupası’nda da böyle oldu.

"Her zaman kampın havasından ve ruhundan bahsettiler. Bunları söylemek kolay; bunu göstermek gerekir. Sözler ucuzdur ve ben bu takımın o kadar da birleşmiş olduğuna hiç ikna olmadım... ve dürüst olmak gerekirse sorun teknik direktörde. Oyuncuları bir araya getirmek teknik direktörün görevidir."