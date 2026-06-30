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"Sözler ucuzdur!" - Dietmar Hamann, 2026 Dünya Kupası'ndan elenmenin ardından yaptığı sert eleştiride, Julian Nagelsmann'ın Alman oyuncuların kulüp maçlarını "nadiren izlediğini" iddia etti
Almanya'nın turnuva serüveni tarihi bir şekilde sona erdi
Almanya’nın Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklıkları serisine son verme umutları, son 32 turunda Paraguay’a penaltı atışlarında yenilmesiyle sona erdi. Kai Havertz, Julio Enciso’nun açılış golünü eşitledi; ancak Jonathan Tah’ın uzatmalarda attığı galibiyet golü geçersiz sayıldı ve maç penaltı atışlarına gitti. Havertz, Nick Woltemade ve Tah’ın kaçırdığı penaltılar, Almanya’ya Dünya Kupası tarihindeki ilk penaltı atışları yenilgisini yaşattı. Bu sonuç, Euro 2024'te çeyrek finalde elenmenin ve 2018 ile 2022 Dünya Kupaları'nda üst üste grup aşamasında elenmenin ardından geldi.
- Getty Images Sport
Hamann, Nagelsmann’ın liderliğini sorguluyor
Maçın ardından RTE’ye konuşan Hamann, Almanya’nın sorunlarının sadece sonuçlardan ibaret olmadığını savunarak, Nagelsmann’ın görev süresi boyunca takımda birlik eksikliği yaşandığını öne sürdü.
"Bence azim ve cesaret, takım ruhundan, birlikte olmaktan ve takım arkadaşlarına güvenebileceğini bilmekten gelir – ihtiyaç duyduğunda onlar senin yanındadır," diye açıkladı Hamann. "Bu teknik direktörün yönetiminde durumun hiçbir zaman gerçekten böyle olmadığını hissediyorum.
"Ara sıra iyi performanslar sergilediler, ancak genel olarak performansları hayal kırıklığı yarattı. Avrupa Şampiyonası’nda da böyleydi, eleme kampanyasında da böyleydi ve bu Dünya Kupası’nda da böyle oldu.
"Her zaman kampın havasından ve ruhundan bahsettiler. Bunları söylemek kolay; bunu göstermek gerekir. Sözler ucuzdur ve ben bu takımın o kadar da birleşmiş olduğuna hiç ikna olmadım... ve dürüst olmak gerekirse sorun teknik direktörde. Oyuncuları bir araya getirmek teknik direktörün görevidir."
Seçme iddiaları, Almanya milli takım teknik direktörü üzerindeki baskıyı artırıyor
Hamann ayrıca Nagelsmann’ı oyuncuları ve rakipleri bizzat takip etmek için yeterince çaba göstermemekle suçladı. Almanya milli takım teknik direktörünün “maçları nadiren izlediğini” iddia eden Hamann, Yann Bisseck’i Inter Milan’da ya da Kevin Schade’yi Brentford’da izlemek için seyahat etmediğini, oysa bu iki oyuncunun kulüp düzeyinde iyi performanslar sergilediğini öne sürdü.
"İşte bu adam, maçları nadiren izleyen, gerçekten de nadiren izleyen biri," diye ekledi Hamann. "Bisseck'i izlemek için Milano'ya bir kez bile gitmedi; onu Dünya Kupası kadrosuna almalıydı. Geçen sezon 10 gol [8] ve ondan önceki sezon 10 gol [11] atan Schade'yi izlemek için iki buçuk yıldır Brentford'a hiç gitmedi.
"Bundesliga’da ayda bir ya da iki maç izliyor olabilir. Real Madrid’in oynadığı Şampiyonlar Ligi maçları vardı. Ocak ayında Afrika Uluslar Kupası vardı; orada Fildişi Sahili’ni ve potansiyel rakiplerin bazılarını izleyebilirdi, ama gitmedi.
"Geçen sezonki Kulüpler Dünya Kupası’nda oynanan maçlar, o stadyumlar, hava koşulları, sıcaklık... [Portekiz teknik direktörü Roberto] Martinez burada, [İngiltere teknik direktörü Thomas] Tuchel burada. Her şeyi kazanmış olan [Fransa teknik direktörü Didier] Deschamps, 60'lı yaşlarının ortasında olmasına rağmen üç haftadır Amerika'da. Kim yok? Bizim adamımız. İşte bu noktada ona hiç sempati duymuyorum. Bence takım ve o, hak ettikleri her şeyi aldılar ve yarın evlerine dönüyorlar."
- AFP
Nagelsmann, geleceğini DFB’nin takdirine bıraktı
Artan baskıya rağmen Nagelsmann istifa etmeyeceğini vurguluyor. Almanya milli takım teknik direktörünün sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor ve DFB’nin desteğini alırsa görevine devam etmeye hazır olduğunu belirtti; bir sonraki Avrupa Şampiyonası ve Uluslar Ligi hazırlıkları artık DFB’nin onun geleceğine ilişkin vereceği karara bağlı.