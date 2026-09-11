AFP
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'Söz vermeyi bırakın!' - Fas Başbakanı, futbol patronunun 2030 Dünya Kupası finali iddiasının ardından devreye girdi
Dünya Kupası planları konusunda iç gerilim
Fas Başbakanı Akhannouch, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun (RMFF) başkanı Fouzi Lekjaa'ya sert bir uyarıda bulundu ve ondan 2030 Dünya Kupası finalinin oynanacağı yerle ilgili kamuoyu önünde garanti vermeyi bırakmasını istedi. Turnuva, organizasyonun 100. yılını kutlarken Fas, İspanya ve Portekiz'in ortak ev sahipliğinde düzenlenecek; açılış maçları da etkinliğin tarihine saygı göstermek amacıyla Güney Amerika'da oynanacak.
BBC Sport'un haberine göre, Lekjaa'nın bir siyasi parti etkinliğinde Kazablanka'daki yeni stadın final maçına ev sahipliği yapma "onuruna" sahip olacağını kamuoyu önünde söylemesinin ardından gerilim patlak verdi. Ancak finalin oynanacağı yer FIFA tarafından hâlâ resmen doğrulanmadığı için Başbakan, Avrupalı ortak ev sahipleriyle diplomatik bir çatlak yaşanmasını önlemek amacıyla devreye girdi.
- Getty
Başbakan diplomatik saygı talep ediyor
Bir mitingde konuşan Akhannouch, duruma ilişkin değerlendirmesinde netti ve Lekjaa'ya şunları söyledi: "Meseleyi müttefiklerimiz İspanya ve Portekiz ile henüz görüşmemişken Fas'ta büyük final maçına ev sahipliği yapmayı teklif etmeyin. Biraz saygı olmalı kardeşler. Seçim vaatlerini kullanıp ayağımızın altından halıyı çekmeyi bırakın. Bunlar çok büyük meseleler. Finalin nerede oynanacağına karar vermek önemli bir konu."
FIFA, konuyla ilgili henüz resmî bir açıklama yapmadı ve sadece "zamanı geldiğinde bir karar verileceğini" belirtti. Kuzey Afrika ülkesi, 2010'da turnuvaya Güney Afrika'nın ev sahipliği yapmasından bu yana finali ilk kez Afrika'ya getirmek için yoğun çaba harcarken, İspanyol futbol yetkilileri de vitrin maçının kendi topraklarında oynanacağı konusunda aynı derecede emin.
İspanya, ev sahipliği yapma konusunda güvenini koruyor
İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) başkanı Rafael Louzan, final için doğal tercihin İspanya olduğuna dair inancını açıkça dile getirdi. Louzan, Cadena SER radyosuna yaptığı açıklamada, "Henüz herhangi bir karar alınmamış olsa da, bunun başka türlü olamayacağı için yerin İspanya olduğuna inanıyorum" dedi. "Bildiğiniz gibi şu anda dünya şampiyonuyuz. İspanya'nın büyük organizasyonları düzenleme kapasitesinin tartışma götürmediğine inanıyorum ve bu yüzden gerçekler, büyük finalin İspanya dışında herhangi bir yerde oynanamayacağını ve oynanmaması gerektiğini gösteriyor."
İspanya'nın iddiası, erkek milli takımının geçtiğimiz yaz Arjantin'i yenerek ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmasının ardından daha da güçlenmiş durumda. Madrid'deki yenilenen Santiago Bernabeu ve Barcelona'daki Spotify Camp Nou'nun süren genişletme çalışmaları da dahil olmak üzere dünya standartlarında altyapı zaten hazırken, RFEF Fas'ta şu anda devam eden iddialı stat projelerine rağmen görüşmelerde elinin daha güçlü olduğunu düşünüyor.
- Getty Images Sport
Mega statların savaşı
Fas, finali güvence altına alma hedefiyle şu anda 115.000 kişilik dev bir stadyum inşa ediyor. Tamamlandığında bu stadyum, dünyadaki futbola özel en büyük stat olacak. Bu iddialı proje, İspanya'nın efsanevi statlarıyla rekabet etmeyi amaçlıyor.
Nihai karara ilişkin takvim esnekliğini koruyor. Nitekim 2026 Dünya Kupası planlamasında New Jersey'nin finale ev sahipliği yapacağı ancak 2024'ün başında kesinleşmişti. Şimdilik Fas hükümeti, beklentileri yönetmeye ve İspanya ile Portekiz'le iyi ilişkileri sürdürmeye istekli görünüyor.
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