Fas Başbakanı Akhannouch, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun (RMFF) başkanı Fouzi Lekjaa'ya sert bir uyarıda bulundu ve ondan 2030 Dünya Kupası finalinin oynanacağı yerle ilgili kamuoyu önünde garanti vermeyi bırakmasını istedi. Turnuva, organizasyonun 100. yılını kutlarken Fas, İspanya ve Portekiz'in ortak ev sahipliğinde düzenlenecek; açılış maçları da etkinliğin tarihine saygı göstermek amacıyla Güney Amerika'da oynanacak.

BBC Sport'un haberine göre, Lekjaa'nın bir siyasi parti etkinliğinde Kazablanka'daki yeni stadın final maçına ev sahipliği yapma "onuruna" sahip olacağını kamuoyu önünde söylemesinin ardından gerilim patlak verdi. Ancak finalin oynanacağı yer FIFA tarafından hâlâ resmen doğrulanmadığı için Başbakan, Avrupalı ortak ev sahipleriyle diplomatik bir çatlak yaşanmasını önlemek amacıyla devreye girdi.