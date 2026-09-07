Dreesen, yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olacağı yönündeki ısrarlı haberlere rağmen Bayern Münih'in Olise için herhangi bir resmî teklif almadığını doğruladı. 2024 yazında bonuslar dahil 60 milyon euro karşılığında Crystal Palace'tan Bayern'e katılan 24 yaşındaki oyuncu, Alman devinde tüm kulvarlarda çıktığı 111 maçta 45 gol atarak dünya futbolunun önde gelen hücum yeteneklerinden biri hâline geldi.

İspanyol devinin Fransa millî oyuncusu için girişimde bulunduğunu öne süren söylentilere değinen Dreesen, durumu netleştirmekte gecikmedi. Dreesen, söz konusu teklifler sorulduğunda Alman yayın kuruluşu Sport1'e, "Bu kesinlikle doğru değildi" dedi. "Masada hiçbir teklif yoktu. Her zaman ilgilenmediğimizi söyledik. Dolayısıyla bizim net pozisyonumuz bu. Olise bu takım için son derece önemli. Sahada bir sihirbaz ve bu takım birlikte son derece iyi işliyor."