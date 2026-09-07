Getty Images Sport
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'Söz vermek zor' - Bayern Münih CEO'su, Michael Olise'nin Real Madrid bağlantılarına değindi ve Harry Kane'in sözleşmesine ilişkin güncelleme paylaştı
Fransız yıldız için resmî teklif gelmedi
Dreesen, yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olacağı yönündeki ısrarlı haberlere rağmen Bayern Münih'in Olise için herhangi bir resmî teklif almadığını doğruladı. 2024 yazında bonuslar dahil 60 milyon euro karşılığında Crystal Palace'tan Bayern'e katılan 24 yaşındaki oyuncu, Alman devinde tüm kulvarlarda çıktığı 111 maçta 45 gol atarak dünya futbolunun önde gelen hücum yeteneklerinden biri hâline geldi.
İspanyol devinin Fransa millî oyuncusu için girişimde bulunduğunu öne süren söylentilere değinen Dreesen, durumu netleştirmekte gecikmedi. Dreesen, söz konusu teklifler sorulduğunda Alman yayın kuruluşu Sport1'e, "Bu kesinlikle doğru değildi" dedi. "Masada hiçbir teklif yoktu. Her zaman ilgilenmediğimizi söyledik. Dolayısıyla bizim net pozisyonumuz bu. Olise bu takım için son derece önemli. Sahada bir sihirbaz ve bu takım birlikte son derece iyi işliyor."
- AFP
Dreesen, uzun vadeli garantiler konusunda temkinli
Bayern yönetimi, 2024-25'te Bundesliga'da Sezonun Çaylağı ödülünü aldıktan sonra 2025-26 sezonunda da Bundesliga'da Sezonun Oyuncusu seçilen Olise'nin sahadaki katkılarından memnuniyet duymayı sürdürürken, Dreesen oyuncunun kulüpteki uzun vadeli geleceğine dair kesin bir güvence vermesi istendiğinde dikkat çekici şekilde daha temkinli konuştu. Transfer piyasasının doğası gereği, Real Madrid gibi üst düzey taliplerin adı geçtiğinde en büyük kulüpler bile oyuncularını elde tutma konusunda gerçekçi kalmak zorunda.
Gelecek transfer dönemlerinde olası bir ayrılığa ilişkin Bayern Münih taraftarları arasında büyüyen endişeyi giderip gideremeyeceği sorulduğunda CEO, profesyonel futbolda hiçbir şeyin kesin olmadığını kabul etti. Dreesen bu konudaki duruşunu, "Bu işte söz vermek zor bir mesele" diyerek açıkladı. Bu belirsizlik, Olise'nin 2029 yazına kadar sözleşmesinin bulunmasına ve Almanya'ya transfer olduktan sonra Bavyera'da iki Bundesliga şampiyonluğu, bir DFB-Pokal ve iki Franz Beckenbauer Süper Kupası kazanarak seri bir kazanan olarak kendini kabul ettirmiş olmasına rağmen sürüyor.
Sözleşme görüşmeleri ve Harry Kane'in geleceği
Olise ile ilgili acil endişelerin ötesine geçen Dreesen, golcü santrfor Harry Kane'in durumuna da değindi. Tottenham Hotspur'dan transfer olduktan sonra adeta bir keşfe dönüşen İngiltere kaptanı, iki Avrupa Altın Ayakkabı kazanıp yalnızca 151 maçta tam 148 gol attı. Bu olağanüstü performans göz önüne alındığında, kulübün onun uzun yıllar boyunca hücum hattının odak noktası olarak kalmasını istediği görülüyor. CEO, forvetin geleceğine dair görüşmelerin karşılıklı saygı ve pozitif bir havada yürütüldüğünü ima etti.
Mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan tecrübeli golcünün kontrat uzatma ihtimali hakkında konuşan Dreesen, oyuncuyla yönetim kurulu arasındaki güçlü bağa dikkat çekti. "Birbirimizle çok rahat bir ilişkimiz var. Bu fark ediliyor... Her iki tarafın da bunu istediği ortada. [Sözleşme süresi], burada konuşamayacağım küçük detaylardan biri" dedi.
- Getty Images Sport
Odak Avrupa kupalarına çevrildi
Bayern Münih, yeni sezona müthiş bir başlangıç yaptı; ezeli rakibi Borussia Dortmund'u mağlup ederek Franz Beckenbauer Süper Kupa'yı kazandı ve ardından Bundesliga'daki şampiyonluk savunmasına Stuttgart'ı 5-1'lik skorla ezici bir şekilde yenerek başladı. Ancak Vincent Kompany'nin ekibi son maçta sürpriz bir puan kaybı yaşadı ve lige yeni yükselen Schalke ile golsüz berabere kaldı. Alman devi şimdi perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde FK Bodo/Glimt'i konuk ettiğinde galibiyet ivmesini hızla yeniden yakalamaya çalışacak.
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