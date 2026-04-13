kicker dergisinin verdiği bilgilere göre, Almanya'nın rekor şampiyonu Bayern Münih'in yönetim kurulu, başkan Herbert Hainer, onursal başkan Uli Hoeneß ve eski yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge'nin katılımıyla, Mayıs ayı sonunda düzenli olarak toplanacak ve yaz transfer dönemi için zorunlu planlamanın yanı sıra mevcut yönetim kadrosunun geleceğini de görüşecek.
Çeviri:
Söz konusu olan bir "zorunlu evlilik": FC Bayern'de Max Eberl yüzünden kulislerde ortalık karışmış durumda
1 Temmuz'dan itibaren, spor direktörü Max Eberl, spor müdürü Christoph Freund ve CEO Jan-Christian Dreesen'in sözleşmelerinin son yılına girmesiyle birlikte, bu isimlerin geleceği hakkında somut görüşmeler yapılacak. Kicker dergisine göre, Freund'un görevine devam etmesi temel olarak düşünülüyor. Kulüp, gelecekte Campus şefi Jochen Sauer ve yeni gençlik akademisi müdürü Michael Wiesinger ile birlikte NLZ'nin işlerini yürütecek olan Avusturyalı yöneticinin çalışmalarından memnun.
Ancak Freund'un orta ve uzun vadede Eberl'in yanında çalışmaya devam edip etmeyeceği şüpheli. İkisi arasındaki ilişkinin gergin olduğu, anlaşmazlıkların giderek arttığı söyleniyor. İkisinin Hoeneß ve Rummenigge gibi benzer bir ikili oluşturması yönündeki istek, şu ana kadar gerçekleşmedi. Bunun yerine, kicker dergisi bir "zorunlu evlilik"ten bahsediyor. Perde arkasında ortalık kaynarken, takımın bundan etkilenmemesi gerekiyor. Öncelikle tüm konsantrasyon, Şampiyonlar Ligi'nde (Real Madrid ile çeyrek final rövanş maçı) ve DFB Kupası'nda (Bayer Leverkusen ile yarı final) yaklaşan maçlara odaklanmış durumda.
İki kamp oluşmuş. Bir tarafta Eberl ve yakın zamanda sözleşmesi 2027'ye kadar uzatıldığı söylenen scouting direktörü Nils Schmadtke; diğer tarafta ise RB Salzburg'da zaten sıkı bir işbirliği içinde olan Freund ve uzun süredir birlikte çalıştığı Sauer bulunuyor. Anlaşmazlığın sebebi: Eberl, Freund'dan altı ay sonra Bayern'e katıldıktan sonra, danışman Marc Kosicke ile yakın olduğu söylenen güvendiği kişileri yavaş yavaş göreve getirdi. Bunlar arasında Markus Weinzierl (NLZ spor direktörü, sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor), Andre Hechelmann (baş scout, şu anda Mönchengladbach'ta), Christoph Kresse (scout) ve tabii ki Schmadtke yer alıyor.
- Getty Images
Eberl yönetiminde mali durum düzelmedi
Eberl/Freund ikilisine, kulübün mali durumunun sadece kısmen düzelmiş olması da eleştiriliyor. Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalınsa bile, pozitif bir bilanço sunmak zor olacak. Hoeneß’in defalarca vurguladığı gibi, sabit faizli mevduat hesabı eridi. Bunun temel nedenleri arasında pahalı sözleşme görüşmeleri, maaşlarda neredeyse hiç tasarruf sağlanamaması ve transferlerde ödenen imza parası ve danışmanlık ücretleri gibi ek ödemeler yer alıyor.
Bu hataların sorumluluğu özellikle Eberl'e ait. Bu nedenle onun geleceği tamamen belirsiz. Örneğin, Dayot Upamecano ve Jamal Musiala'nın sözleşme uzatmalarında onlara çok fazla taviz verdiği yönünde eleştiriler var. Ayrıca, satılması planlanan oyuncuları elden çıkarmayı da başaramadı. Bunun yerine, Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), Bryan Zaragoza (AS Roma), Sacha Boey (Galatasaray İstanbul) ve Alexander Nübel (VfB Stuttgart)'in kiralık dönemlerinin ardından geri dönüp kulübün yükü haline gelmesi hiç de olasılık dışı değil.
Buna ek olarak, denetim kurulu planlanan transfer girişimlerine veto etmemiş olsaydı, gelir tarafı daha da düşük olabilirdi. Leroy Sane ve Kingsley Coman'ın yerini alacak oyuncular arayan Eberl, Xavi Simons veya Christopher Nkunku gibi isimler konusunda kulakları sağır buldu. Bunun yerine "sadece" Luis Diaz (FC Liverpool) ve Nicolas Jackson (FC Chelsea, kiralık) geldi, Lennart Karl ise altyapıdan öne çıktı. Onun gelişimi için yeni bir transferin pek de yararı olmayacaktı. Kendi genç oyuncularını destekleme yolunda ilerleme kararlılığı da sürdürülecek ve bu durum kadro planlamasına da büyük ölçüde yansıyacak; ayrıca NLZ üçlüsü Freund/Sauer/Wiesinger'i güçlendirecek.
Kompany ve Diaz, Eberl'in en büyük kozları
Bununla birlikte, Eberl'in öncülüğünde gerçekleştirilen Diaz ve teknik direktör Vincent Kompany transferleri olumlu karşılanıyor. Ancak değerlendirmeye, Bayern'in Thomas Tuchel'in halefini arama sürecinde en azından talihsiz bir izlenim bırakmış olması da dahil ediliyor. Yine de Eberl'in bu sezonki sportif başarısı, olası bir ayrılığı zorlaştırıyor. Komitenin bu tür durumlarda hoşgörülü davrandığı, bir zamanlar teknik direktör Niko Kovac'ın durumunda da görülmüştü. Münih ekibi, takım içindeki belirli bir memnuniyetsizliğe rağmen çifte kupayı kazandığı için, şu anki BVB teknik direktörü görevinde kaldı. Ancak yaklaşık beş ay sonra güveni yitirdi ve Hansi Flick görevi devraldı.
Mayıs ayındaki toplantı, Temmuz ayından itibaren başlayacak müzakereler için Eberl'in kulüpteki geleceğine dair ilk ipucunu verecek. Aynısı Dreesen için de geçerli, ancak onun durumunda da Freund'da olduğu gibi sözleşme uzatımı yönünde işaretler var. Aslen finans sektöründen gelen ve Michael Diederich'in ayrılmasından bu yana tekrar bu konuyla ilgilenen yönetim kurulu başkanı, özellikle iletişimci olarak takdir ediliyor.