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Söz düellosu! Barcelona, ‘çalınan şampiyonluklar’ ve Negreira’ya iftira iddiaları nedeniyle Florentino Perez’i mahkemeye çağırdı
Barcelona, Perez'e karşı yasal işlem başlattı
İspanya'nın en büyük iki kulübü arasındaki kurumsal ilişki, Madrid'deki bir mahkemenin FC Barcelona ile Real Madrid Başkanı Florentino Perez arasında bir uzlaşma duruşması planlamasının ardından yeni bir dip noktaya indi. Söz konusu görüşmenin 25 Kasım'da Madrid adliyelerinde yapılması planlanıyor ve bu, Blaugrana'nın açtığı iftira davasında önemli bir adımı işaret ediyor. Barcelona, Perez'in mayıs ayında düzenlediği bir basın toplantısında devam eden Negreira soruşturmasıyla bağlantılı olarak kulübün dürüstlüğüne sert şekilde saldırdığı yorumları nedeniyle resmî bir geri adım atmasını talep ediyor.
Barcelona, Perez'in duruşmaya katılmaması veya Negreira iddialarını geri çekmemesi halinde iftira nedeniyle cezai suçlamalarda bulunacak ve bu da iki rakip arasındaki yönetim kurulu düzeyindeki gerilimi onlarca yılın en yüksek noktasına taşıyacak.
- AFP
Negreira iddiaları ve UEFA dosyası
Anlaşmazlığın merkezinde, Perez'in İspanyol futbolunu son yirmi yıldır tanımladığını düşündüğü 'sistematik yolsuzluk' hakkındaki olağanüstü iddiaları yer alıyor. Real Madrid Başkanı, Negreira olayıyla ilgili konuşurken sözünü sakınmadı, şu ifadeleri kullandı: 'Negreira davasındaki yolsuzluk sistematik. Bu, tarihin en büyük skandalı. CTA başkanının bunların unutulması gerektiğini söylediğini duymak zorunda kalmak... bunlar nasıl unutulabilir? Madrid üyeleri, Negreira'ya karşı verdiğim savaşta benimle birlikte. Real Madrid tek mağdur değil, diğer takımlar da zarar görüyor, Barca ise her zaman bundan fayda sağlıyor.'
Hücumunu bir adım daha ileri taşıyan Perez, Real Madrid'in Avrupa futbolunun yönetim organını devreye sokmak için somut hukuki adımlar attığını açıkladı. 'UEFA'ya göndermek üzere 500 sayfalık bir dosya hazırlıyoruz ve onlarla şimdiden konuştum,' diye uyardı Real Başkanı. 'Dünya futbolunda bunun bir örneği yok. Bakalım UEFA sonunda devreye girecek mi; Avrupa futbolunun 20 yıldan uzun süre boyunca bedeli ödenmiş bir yolsuzluğun gölgesi altında kalmasına izin veremezler.'
Perez'in 'çalınan şampiyonluklar' iddiası, Barcelona'nın yasal işlem başlatmasına neden oldu
Ancak Perez, genel yolsuzluk iddialarıyla yetinmedi; saldırısını tırmandırarak Real Madrid'in sistematik olarak yurt içi kupalardan mahrum bırakıldığını öne sürdü. Real Madrid başkanı, Negreira ödemelerini sahada kaybedilen şampiyonluklarla doğrudan ilişkilendirdi ve şu dikkat çekici ifadeyi kullandı: "Kaç sezondur burada olduğumu bilmiyorum ve sadece yedi Şampiyonlar Ligi ile yedi lig kazandım, oysa bu sayı 14 olabilirdi çünkü benden 7 lig çalındı."
Bu çarpıcı iddia, Camp Nou hiyerarşisi açısından bardağı taşıran son damla oldu. Perez'in sözlerini hırsızlık ve dolandırıcılığa yönelik açık bir suçlama olarak gören Barcelona, sportif bütünlüğünü, tarihî sicilini ve kazandığı kupaları mahkemede savunmak için yargı müdahalesi talep etme konusunda hızla harekete geçti.
- Getty Images Sport
Barcelona'nın sert kurumsal tepkisi
Barcelona Başkan Yardımcısı Rafael Yuste, Perez'in sözlerini takımı istikrarsızlaştırmaya yönelik bir girişim olarak kınadı ve şöyle dedi: "Bizi istikrarsızlaştırmak için alçaklığa başvurdu. Mahkemede karşı karşıya geleceğiz. Barca'nın adı, bu arma, kimse tarafından kirletilemez. Bunun gereğini kendimiz yapacağız. Peşlerine düşeceğiz çünkü kazanmak için her şeye sahibiz. Bu acınasıydı."
Kulüp haziran ayında bunu resmiyete döktü ve şu resmi açıklamayı yaptı: "Barcelona, bugün İspanya Ceza Kanunu'nun 205. maddesi uyarınca iftira suçuna ilişkin bir şikâyetin sunulmasından önce zorunlu uzlaşma başvurusunun Real Madrid Başkanı Sayın Florentino Perez'e karşı yapıldığını bildirir... Bu davanın amacı, Sayın Perez'in gerçek olmadıklarını bilerek yaptığı bazı açıklamaları geri çekmesini sağlamaktır... Söz konusu talebin usulüne uygun şekilde karşılanmaması halinde FC Barcelona, ilgili ceza şikâyetini sunacaktır."
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