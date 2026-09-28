İspanya'nın en büyük iki kulübü arasındaki kurumsal ilişki, Madrid'deki bir mahkemenin FC Barcelona ile Real Madrid Başkanı Florentino Perez arasında bir uzlaşma duruşması planlamasının ardından yeni bir dip noktaya indi. Söz konusu görüşmenin 25 Kasım'da Madrid adliyelerinde yapılması planlanıyor ve bu, Blaugrana'nın açtığı iftira davasında önemli bir adımı işaret ediyor. Barcelona, Perez'in mayıs ayında düzenlediği bir basın toplantısında devam eden Negreira soruşturmasıyla bağlantılı olarak kulübün dürüstlüğüne sert şekilde saldırdığı yorumları nedeniyle resmî bir geri adım atmasını talep ediyor.

Barcelona, Perez'in duruşmaya katılmaması veya Negreira iddialarını geri çekmemesi halinde iftira nedeniyle cezai suçlamalarda bulunacak ve bu da iki rakip arasındaki yönetim kurulu düzeyindeki gerilimi onlarca yılın en yüksek noktasına taşıyacak.