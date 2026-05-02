"Soyunma odasında olanlar orada kalır" - Real Madrid'de gerginlik tırmanırken, huysuz Alvaro Arbeloa, Dani Ceballos ile yaşadığı "patlamaya varan tartışma" haberlerine yanıt verdi

Arbeloa ile Ceballos arasında yaşanan "hoş olmayan yüz yüze görüşme"nin ardından Real Madrid'deki atmosferin şu anda kaynama noktasına ulaştığı belirtiliyor. Haberlere göre, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, teknik direktörüyle iletişimin tamamen kopması ve bunun sonucunda geçen hafta Real Betis'e karşı oynanan maçın kadrosuna alınmaması üzerine, kulüp için son maçını oynamış durumda.

İddia edilen sorunlar ve eski Arsenal oyuncusuyla olan ilişkisi hakkında sorulan sorulara Arbeloa, meydan okuyan bir tavır sergiledi. Teknik direktör gazetecilere, "Oyuncularım hakkında kamuoyunda tartışmaya girmiyorum" dedi. "Real Madrid oyuncusu olarak antrenman yapalı 20 yıl oldu ve tecrübeli oyunculardan öğrendiğim ilk şey, Real Madrid soyunma odasında olanların Real Madrid soyunma odasında kalması gerektiğiydi."



