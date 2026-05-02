Çeviri:
"Soyunma odasında olanlar orada kalır" - Real Madrid'de gerginlik tırmanırken, huysuz Alvaro Arbeloa, Dani Ceballos ile yaşadığı "patlamaya varan tartışma" haberlerine yanıt verdi
Arbeloa, Ceballos ile yaşadığı tartışma konusunda sessizliğini koruyor
Arbeloa ile Ceballos arasında yaşanan "hoş olmayan yüz yüze görüşme"nin ardından Real Madrid'deki atmosferin şu anda kaynama noktasına ulaştığı belirtiliyor. Haberlere göre, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, teknik direktörüyle iletişimin tamamen kopması ve bunun sonucunda geçen hafta Real Betis'e karşı oynanan maçın kadrosuna alınmaması üzerine, kulüp için son maçını oynamış durumda.
İddia edilen sorunlar ve eski Arsenal oyuncusuyla olan ilişkisi hakkında sorulan sorulara Arbeloa, meydan okuyan bir tavır sergiledi. Teknik direktör gazetecilere, "Oyuncularım hakkında kamuoyunda tartışmaya girmiyorum" dedi. "Real Madrid oyuncusu olarak antrenman yapalı 20 yıl oldu ve tecrübeli oyunculardan öğrendiğim ilk şey, Real Madrid soyunma odasında olanların Real Madrid soyunma odasında kalması gerektiğiydi."
Kıdemli ekip üyeleriyle yaşanan sürtüşmelerin ele alınması
Ceballos’un mevcut yönetimle anlaşmazlık yaşadığı söylenen tek isim olmadığı gibi, Raul Asencio ve tecrübeli bek Dani Carvajal’ın da memnuniyetsizliğe dair söylentiler dolaşmaya devam ediyor. Ancak Arbeloa, takımından hayal kırıklığına uğradığına dair her türlü iddiayı hemen çürütürken, iç meselelerin kapalı kapılar ardında kalacağı konusunda ısrarcı oldu.
Arbeloa, oyuncularından hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı sorulduğunda, "Tabii ki hayır, onları kamuoyu önünde savunuyorum" dedi. "Her gün bana gösterdikleri performans nedeniyle onlara güveniyorum. Bir teknik direktörün yapması gereken de budur. Çoğuyla oldukça açık bir ilişkimiz var. Çözülmesi gereken ne varsa, bu bizim aramızda kalır. Bu pozisyondan onları her zaman savunacağım."
Mourinho ile ilgili söylentiler bir türlü dinmek bilmiyor
Kulüp içindeki bu çekişme, Arbeloa’nın Bernabéu’daki uzun vadeli geleceğinin sorgulandığı bir dönemde yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi’nden elenmenin acısı hâlâ taze ve La Liga şampiyonluğu da kaybedilirken, 43 yaşındaki teknik direktörün yerine geçmesi için José Mourinho’nun İspanya’nın başkentine sansasyonel bir dönüş yapacağı yönündeki iddialar giderek güçleniyor.
Arbeloa, bu spekülasyonların kendisi veya ekibi için bir dikkat dağınıklığı yaratmadığını ısrarla vurguluyor. "Hayır, ben bir sonraki maça odaklandım ve bu söylentiler beni rahatsız etmiyor," diye açıkladı. "Bana sormanız gereken tüm soruları anlıyorum. Ama cevabım aynı kalacak. Benim için önemli olan yarınki maç ve 3 puan; bu benim, takımım, oyuncularım ve kulüp için önemli olan şey. Ben böyle anlıyorum."
Takımdan daha fazla mücadele beklemek
La Liga'da geriye sadece beş maç kalırken, Real Madrid Barcelona'nın 11 puan gerisinde bulunuyor ve bu durum, şampiyonluğun üst üste iki sezon boyunca ellerinden kaçmasına neden oluyor. Takımın en son yaşadığı aksilik, son dakikada yedikleri golle berabere kaldıkları Real Betis maçı oldu. Arbeloa, takımın karakterini savunsa da, son performansların Bernabeu'da beklenen standartların altında kaldığını kabul etti. Modern futbolda sadece yetenekle galibiyet elde etmenin artık yeterli olmadığını belirten Arbeloa, zihniyet ve taktik disiplininde toplu bir değişim çağrısında bulundu.
Arbeloa, "Daha çok maç var," diyerek sözlerini tamamladı. "Sonuçlar, Real Madrid'in elde etmesi gerekenlerden çok uzak. Bu günlerde otobüsten iner inmez kimseyi yenemezsiniz. Toplu olarak çok gelişmemiz gerekiyor. Sahip olduğumuz yetenek, topu yerde tutup bireysel oynamak için yeterli değil. Bir plana, bir yapıya, rakibi bozacak bir yönteme ihtiyacımız var."