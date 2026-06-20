Türkiye, 2026 Dünya Kupası’ndaki ikinci maçını da Paraguay’a karşı (0:1) tamamen beklenmedik bir şekilde kaybetti ve turnuvadan erken ayrılmak zorunda kaldı. Dünya Kupası tarihinde bir ilk olan bir kırmızı kartın ardından ikinci yarıyı eksik kadroyla oynamak zorunda kalan Güney Amerikalı rakibe karşı alınan bu yenilginin ardından hayal kırıklığı da o kadar büyüktü.
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"Soyunma odasında ağlıyoruz!" Türkiye, Dünya Kupası'ndan sansasyonel bir şekilde elenmesinin ardından yıkılmış durumda; oyuncular "tüm halka özür diliyor"
"Gerçekten, gerçekten çok üzgünüz, bu aynı zamanda utanç verici. Halkımızdan özür diliyoruz. Soyunma odasında ağlıyoruz. Bunu telafi etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız," dedi Real Madrid’in süperstarı Arda Güler.
"Takım içinde herhangi bir sorun yok. Sahada sadece başaramadık. Planladığımız şeyleri hayata geçiremedik. Fırsatlarımız vardı. Bu turnuvayı unutulmaya mahkûm etmek için elimizden geleni yapacağız," diye devam etti Güler, TRT Spor'a verdiği demeçte.
Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise şunları ekledi: "Şu anda doğru kelimeleri bulmak kolay değil. Herkes derin bir hayal kırıklığı yaşıyor. Ne de olsa 24 yıl sonra tekrar bu noktaya gelmiştik. Her iki maçta da elimizden gelenin en iyisini yaptık, denedik ve gol aradık, ama yetmedi. Şut atıyoruz ama top bir türlü ağlara gitmiyor. Şanssızlık, ne diyebilirim ki. Tüm halkımızdan özür dilerim."
2026 Dünya Kupası: Türkiye elendi, ABD grup birincisi oldu
Eski milli futbolcu Halil Altıntop da bu elenmeyi “önce sindirmek” zorunda kaldı. Altıntop, MagentaTV’ye verdiği demeçte “çok, çok fazla soru işareti” olduğunu söyledi: “Hayal kırıklığı çok, çok büyük, çünkü takımda bireysel olarak çok kaliteli oyuncular var, bazıları çok büyük kulüplerde oynuyor.”
Avustralya’ya karşı alınan açılış maçı yenilgisinin (0-2) ardından Türkiye’nin eleme turuna çıkma şansı kalmadı; zira Dünya Kupası’nda puan eşitliği durumunda gol farkı değil, karşılıklı maç sonuçları dikkate alınıyor. Türkiye’nin üç puan gerisinde yer alan Paraguay ve Avustralya ile oynadığı maçlarda ise sonuçlar Türkiye aleyhine. ABD ise altı puanla şimdiden grup birincisi oldu.
Türkiye elendi: Yerel basın şöyle tepki gösterdi
Ancak hayal kırıklığı sadece oyuncular arasında büyük değildi; yerel basın da eleştirilerinden geri durmadı. Fanatik gazetesi, “Dünya Kupası’ndan elendik. Gözyaşları sel oldu! Milli takım yıkıldı” diye yazdı.
"Dünya Kupası'na veda ediyoruz!" diyen Hürriyet gazetesine karşılık, Post gazetesi ise "Milli takımımız, on kişiye düşen Paraguay'a yenildi! Dünya Kupası'ndan elendik" diye yazdı.