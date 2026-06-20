"Soyunma odasında ağlıyoruz!" Türkiye, Dünya Kupası'ndan sansasyonel bir şekilde elenmesinin ardından yıkılmış durumda; oyuncular "tüm halka özür diliyor"

"Gerçekten, gerçekten çok üzgünüz, bu aynı zamanda utanç verici. Halkımızdan özür diliyoruz. Soyunma odasında ağlıyoruz. Bunu telafi etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız," dedi Real Madrid’in süperstarı Arda Güler.

"Takım içinde herhangi bir sorun yok. Sahada sadece başaramadık. Planladığımız şeyleri hayata geçiremedik. Fırsatlarımız vardı. Bu turnuvayı unutulmaya mahkûm etmek için elimizden geleni yapacağız," diye devam etti Güler, TRT Spor'a verdiği demeçte.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise şunları ekledi: "Şu anda doğru kelimeleri bulmak kolay değil. Herkes derin bir hayal kırıklığı yaşıyor. Ne de olsa 24 yıl sonra tekrar bu noktaya gelmiştik. Her iki maçta da elimizden gelenin en iyisini yaptık, denedik ve gol aradık, ama yetmedi. Şut atıyoruz ama top bir türlü ağlara gitmiyor. Şanssızlık, ne diyebilirim ki. Tüm halkımızdan özür dilerim."