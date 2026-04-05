Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports

Soyunma odası Cancelo'nun haklı olduğunu söylüyor... Barcelona ise Al-Hilal'den bir hediye bekliyor

Portekizli yıldız, Barça'yı büyük bir transfer anlaşmasına itiyor

Barcelona'nın teknik kadrosu ve takımın teknik direktörü Hans Flick, Portekizli Joao Cancelo'nun önümüzdeki sezon da Katalan kulübünde kalması gerektiği konusunda hemfikir.

Bu karar, Portekizli oyuncunun kış transfer döneminde takıma katıldığından bu yana sergilediği olağanüstü performansın ardından alındı.

  • Anlamlı bir sahne

    İspanyol "Sport" gazetesine göre, Atlético ile oynanan son maçın son dakikaları son derece anlamlıydı. Cancelo, art arda gelen kas krampları nedeniyle tamamen bitkin bir halde yerde otururken, takım arkadaşları tek tek yanına gelerek onu tebrik etti ve takıma "şampiyonluğun yarısını" Bu, takıma muhteşem bir katkı sağlayan kış transferinin başarısını toplu olarak kabul etmek anlamına geliyordu. Flick ve oyuncular, Cancelo'nun kalması gerektiği konusunda hemfikirdi.

    João Cancelo, geçen Ocak ayında geçici bir çözüm olarak Barcelona'ya katılmıştı. O dönemde Flick, Christensen'in yokluğunu telafi etmek için bir stoper transfer etmek istiyordu, ancak mevcut adaylardan ikna olamayan sportif direktör Deco, mevcut maaş bütçesine uyan bu transferi önerdi.

    Portekizli oyuncu, kanatlarda rotasyona yardımcı olmak için gelmiş olsa da, Balde'nin süre almasının azalması ve ardından sakatlığı nedeniyle sol bekte ilk 11'de yer aldı.

  • Mükemmel performans

    Cancelo, Atlético Madrid karşısında kusursuz bir performans sergiledi; bu performans, sadece üstün hücum becerisiyle bir gol hazırlamakla kalmadı, aynı zamanda dikkat çekici bir savunma disiplini ve yüksek konsantrasyonu da içeriyordu; bunlar, önceki büyük maçlarda onda eksik olan yönlerdi, Ancak fiziksel ve teknik açıdan son derece zorlu geçen bu karşılaşmada bunları ustaca idare etmeyi başardı.

    Rakamlarla ifade etmek gerekirse, Cancelo maç boyunca 3 net gol fırsatı yarattı, 5 tehlikeli pas verdi ve 70'den fazla pasın parçası oldu. Defansif açıdan ise 7 top kesip, Real Madrid'in ataklarını durduran 5 kritik müdahale yaparak maçtaki güçlü izini bıraktı. Ayrıca

  • Hilal'den Hediye

    Flick, Portekizli oyuncunun gösterdiği performanstan son derece memnun; sezon sonuna kadar onu ilk on birde sol bek olarak oynatmaya karar verdi. Bu karar, geleceğe de yansımaları olabilir; Birincisi, önümüzdeki Haziran ayında Suudi kulübü Al-Hilal'dan bedelsiz olarak ayrılma izni almasını bekleyerek Barça ile sözleşmesini yenilemeyi hedeflemesi; ikincisi ise, Balde'nin kenara itilmesi onun ayrılmasına yol açabilir, çünkü Barcelona, finansal açıdan cazip teklifler gelirse bunları dinlemeye hazır olduğunu gösteriyor.

    Kanselo ise birkaç gün önce, Portekiz kulübüne olan duygusal bağı nedeniyle gelecekte Benfica'da oynamak istediğini açıkladı, ancak aynı zamanda en az bir yıl daha Barcelona'da oynamak istediğini de vurguladı.

    Taraflar arasında karşılıklı istek varken, geriye sadece Al Hilal ile ayrılma koşulları üzerinde anlaşmaya varmak kalıyor. Böylece, şu anda Blaugrana kadrosunda en hazır oyuncularından birinin kalması garanti altına alınacak.

