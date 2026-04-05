Soyunma odası Cancelo'nun haklı olduğunu söylüyor... Barcelona ise Al-Hilal'den bir hediye bekliyor

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Atlético ile oynanan son maçın son dakikaları son derece anlamlıydı. Cancelo, art arda gelen kas krampları nedeniyle tamamen bitkin bir halde yerde otururken, takım arkadaşları tek tek yanına gelerek onu tebrik etti ve takıma "şampiyonluğun yarısını" Bu, takıma muhteşem bir katkı sağlayan kış transferinin başarısını toplu olarak kabul etmek anlamına geliyordu. Flick ve oyuncular, Cancelo'nun kalması gerektiği konusunda hemfikirdi.

João Cancelo, geçen Ocak ayında geçici bir çözüm olarak Barcelona'ya katılmıştı. O dönemde Flick, Christensen'in yokluğunu telafi etmek için bir stoper transfer etmek istiyordu, ancak mevcut adaylardan ikna olamayan sportif direktör Deco, mevcut maaş bütçesine uyan bu transferi önerdi.

Portekizli oyuncu, kanatlarda rotasyona yardımcı olmak için gelmiş olsa da, Balde'nin süre almasının azalması ve ardından sakatlığı nedeniyle sol bekte ilk 11'de yer aldı.