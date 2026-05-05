Onda Cero'dan gazeteci Miguel Latigo Serrano'nunhaberine göre, Alman milli oyuncu bir antrenman sırasında soyunma odasında "çılgına dönmüş", sağ bek Alvaro Carreras'a sataşmış ve hatta ona bir tokat atmış. Bu olay, Rüdiger ile Carreras arasında yaşanan bir dizi tartışmanın doruk noktası olmuş.

The Athletic de, Rüdiger'in ismi açıklanmayan bir takım arkadaşıyla şiddetli bir tartışma yaşadığı ve bu tartışmanın 33 yaşındaki oyuncudan kaynaklandığını bildirdi. Stoper daha sonra davranışından dolayı özür dilemiş ve geçen Cuma günü takımı ve ailelerini yemeğe davet etmiş.

Ancak bu, Rüdiger'in bu sezon itibarını zedeleyen ilk olay değil. Şampiyonlar Ligi'nde FC Bayern ile oynanan çeyrek final rövanş maçının ardından Josip Stanisic, Alman oyuncunun saha içindeki davranışları hakkında oldukça dikkat çekici suçlamalarda bulundu. Getafe'nin savunma oyuncusu Diego Rico, birkaç hafta önce Rüdiger'in kendisine karşı yaptığı acımasız ve tehlikeli müdahaleye yönelik eleştirilerini yineledi ve bununla "sınırları aştığını" söyledi: "Yüzümü parçalamak istedi."

Ve tüm bu olaylar, Rüdiger'in yaklaşan 2026 Dünya Kupası öncesinde Alman milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından da yakından izlendiği bir dönemde yaşanıyor.