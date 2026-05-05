Real Madrid'de, 21 Nisan'da Alaves'e karşı alınan 2-1'lik galibiyet ile 24 Nisan'da Real Betis'e karşı oynanan 1-1'lik beraberlik arasında, nisan ayı sonunda gergin bir olay yaşanmış görünüyor. Olayın odağında yine Antonio Rüdiger var.
Söylentilere göre "çıldırmış": Antonio Rüdiger'in Real Madrid'deki takım arkadaşlarını dövdüğü iddia ediliyor
Onda Cero'dan gazeteci Miguel Latigo Serrano'nunhaberine göre, Alman milli oyuncu bir antrenman sırasında soyunma odasında "çılgına dönmüş", sağ bek Alvaro Carreras'a sataşmış ve hatta ona bir tokat atmış. Bu olay, Rüdiger ile Carreras arasında yaşanan bir dizi tartışmanın doruk noktası olmuş.
The Athletic de, Rüdiger'in ismi açıklanmayan bir takım arkadaşıyla şiddetli bir tartışma yaşadığı ve bu tartışmanın 33 yaşındaki oyuncudan kaynaklandığını bildirdi. Stoper daha sonra davranışından dolayı özür dilemiş ve geçen Cuma günü takımı ve ailelerini yemeğe davet etmiş.
Ancak bu, Rüdiger'in bu sezon itibarını zedeleyen ilk olay değil. Şampiyonlar Ligi'nde FC Bayern ile oynanan çeyrek final rövanş maçının ardından Josip Stanisic, Alman oyuncunun saha içindeki davranışları hakkında oldukça dikkat çekici suçlamalarda bulundu. Getafe'nin savunma oyuncusu Diego Rico, birkaç hafta önce Rüdiger'in kendisine karşı yaptığı acımasız ve tehlikeli müdahaleye yönelik eleştirilerini yineledi ve bununla "sınırları aştığını" söyledi: "Yüzümü parçalamak istedi."
Ve tüm bu olaylar, Rüdiger'in yaklaşan 2026 Dünya Kupası öncesinde Alman milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından da yakından izlendiği bir dönemde yaşanıyor.
Rüdiger, Nagelsmann'ın gözünde şimdiden deneme sürecinde: "Sınır aşıldı"
Rüdiger, geçen sezon FC Barcelona ile oynanan kupa finalinde (2-3, uzatmalarda) tamamen kontrolünü kaybedip hakeme hakaret etmiş ve ona bir bant rulosu fırlatmış; bunun üzerine Nagelsmann ve DFB spor direktörü Rudi Völler net açıklamalarda bulunmuştu.
"Sınır aşıldı. Artık böyle davranmamalı, aksi takdirde daha ciddi sonuçları olacak," demişti Nagelsmann o zaman. "Bu kabul edilemez. Hele ki bir Alman milli oyuncusu olarak," diye vurgulamıştı Völler: "Toni harika bir oyuncu - ama milli oyuncu olarak davranışlarında da bu kalitesini göstermeli. Kendisi için haklı olarak saygı talep ediyor, bu saygıyı istisnasız olarak başkalarına da göstermeli."
Rüdiger, sonraki aylarda anlayışlı ve hatta pişmanlık dolu bir tavır sergilemişti. "Bu tartışma bana, bazı anlarda yerine getiremediğim bir sorumluluğum olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ciddi ve objektif bir şekilde dile getirilen eleştirileri ciddiye alıyorum, çünkü kendim de bazı olayların sınırları aştığını biliyorum," demişti Mart ayında FAZ'a: "Bir kargaşa kaynağı olmak istemiyorum, aksine istikrar ve güvenlik sağlamak istiyorum."
Real Madrid bir "barut fıçısı"nın üzerinde oturuyor: Arbeloa ve Mbappé ile kavga mı?
Ancak duyumlara göre şu anda Real Madrid'de tam tersi bir durum yaratan tek isim Rüdiger değil. Örneğin Mundo Deportivo, son zamanlarda "Kralların soyunma odası tam bir barut fıçısına dönüştü" diye yazmış ve haberinde, Rüdiger'in karıştığı ayrıntıları açıklanmayan bir olaydan ve ayrılmak üzere olan teknik direktör Alvaro Arbeloa ile Dani Ceballos arasında yaşanan bir tartışmadan bahsetmişti.
The Athletic de Kylian Mbappe ile ilgili bir olaydan bahsediyor. Fransız süperstarın bir personel üyesiyle tartıştığı ve onu aşağıladığı iddia ediliyor. L'Equipe ayrıca, 27 yaşındaki hücum yıldızının tavırlarından ve ayrıcalıklarından rahatsız olan oyuncu sayısının giderek arttığını bildirdi.
Sonuçta felaket ve çalkantılı bir sezonun sonunda Los Blancos'ta sinirler gerilmiş durumda. Real, sezonu şampiyonluk kazanamadan bitirecek ve önümüzdeki hafta sonu, FC Barcelona'nın tam da Clasico'da Krallara karşı şampiyonluğu garantilemesi ile nihai bir aşağılanma yaşayabilir. Bunun için tek şart bir beraberlik; Real'in dört maç kala 11 puan geride.
Bunun sonuçları çok geniş kapsamlı olabilir. Haftalardır Toni Kroos'un Krallara yönetici olarak geri döneceği yönünde spekülasyonlar yapılıyor. Ayrıca The Athletic'e göre Jose Mourinho, Başkan Florentino Perez'in teknik direktörlük koltuğu için en çok istediği isim.