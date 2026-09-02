Inter Milan'ın tılsımlı golcüsü, bir dönem Barcelona'nın öncelikli hedeflerinden biri olduğunu resmen doğruladı. Arjantinli milli oyuncu, birkaç transfer döneminde Camp Nou'ya transferiyle güçlü şekilde anılmıştı, ancak bu transfer hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Forvet, bu durum hakkında son derece açık konuştu ve dünyanın en köklü kulüplerinden birine katılma ihtimalinin karşısına çıkan gerçek bir seçenek olduğunu kabul etti. Basın mensupları ve futbol dünyasının önde gelen isimlerine konuşan 27 yaşındaki oyuncu, "Barcelona hakkındaki söylentiler doğruydu ama sonunda takım arkadaşlarımla ve taraftarlarımla birlikte burada kalmak istedim" dedi.

Şunları ekledi: "Benim için Inter, tamamen gurur, mutluluk ve devam etme isteği demek. Bir kez daha burada kalmayı seçtim, Inter'de büyük işler yapmak istiyorum. Ausilio mu? Çok üzgünüm, bana güven veren ve projeyi sunan oydu. Ona sonsuza kadar minnettar kalacağım."