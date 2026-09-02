Getty Images Sport
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'Söylentiler doğruymuş!' - Lautaro Martinez, Barcelona'nın ilgisini doğruladı ama neden Inter'de kalmayı seçtiğini açıkladı
Barcelona ilgisinin doğrulanması
Inter Milan'ın tılsımlı golcüsü, bir dönem Barcelona'nın öncelikli hedeflerinden biri olduğunu resmen doğruladı. Arjantinli milli oyuncu, birkaç transfer döneminde Camp Nou'ya transferiyle güçlü şekilde anılmıştı, ancak bu transfer hiçbir zaman gerçekleşmedi.
Forvet, bu durum hakkında son derece açık konuştu ve dünyanın en köklü kulüplerinden birine katılma ihtimalinin karşısına çıkan gerçek bir seçenek olduğunu kabul etti. Basın mensupları ve futbol dünyasının önde gelen isimlerine konuşan 27 yaşındaki oyuncu, "Barcelona hakkındaki söylentiler doğruydu ama sonunda takım arkadaşlarımla ve taraftarlarımla birlikte burada kalmak istedim" dedi.
Şunları ekledi: "Benim için Inter, tamamen gurur, mutluluk ve devam etme isteği demek. Bir kez daha burada kalmayı seçtim, Inter'de büyük işler yapmak istiyorum. Ausilio mu? Çok üzgünüm, bana güven veren ve projeyi sunan oydu. Ona sonsuza kadar minnettar kalacağım."
- Getty Images Sport
Nerazzurri'ye sadakat
La Liga'nın cazibesine ve Avrupa'nın ağır toplarından birinde en uçta oynama fırsatına rağmen Martinez, kalbinin hâlâ kesin biçimde Milano'da olduğunu açıkladı. Golcü oyuncu, San Siro tribünleri ve Inter soyunma odasıyla "içgüdüsel bir bağ" kurduğunu, bunun da yurt dışına taşınma cazibesinden ağır bastığını belirtti.
Kalma kararı kulüp için çok büyük karşılık verdi; zira takımı Scudetto da dahil olmak üzere birden fazla yerel kupaya taşıdı. İspanyol devlerini geri çevirmeyi seçerek, kulüp efsanesi olma yolundaki statüsünü pekiştirdi.
Yeni bir hırs sezonu
Arjantinlinin odağı artık tamamen, Inter'in yurt içindeki üstünlüğünü savunmaya çalışacağı 2026-27 sezonunda. Milli takım yükümlülükleri nedeniyle tam kondisyon programına gecikmeli başlamış olsa da, ortaya koyacağı performansa dair beklentiler her zamanki kadar yüksek. Takım için önemi abartılamaz; özellikle de hem Serie A'nın hem de genişletilmiş Şampiyonlar Ligi formatının zorluklarıyla mücadele ederken.
Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, forvetine bu sezon yeni seviyelere ulaşması için destek verdi ve oyuncunun inanılmaz çalışma ahlakına dikkat çekti. "Lautaro bizim kaptanımız, çünkü bu formayı seviyor ve bu onun bu kadrodaki dokuzuncu yılı olacak" dedi Chivu, SportMediaSet'e.
"Kaybedilen Dünya Kupası finalinin hayal kırıklığına rağmen motive ve büyük bir hırsa sahip. Doğru hırsa sahip, Dünya Kupası'ndan mümkün olan en erken zamanda döndü, tatilini kısa kesti ve işe dönmeden önce sadece birkaç gün izin yaptı. Bence büyük bir sezon geçirmeye hazır."
- Getty Images Sport
Geleceğe odaklanmak
İleriye bakan Martinez, transfer söylentilerinin tamamını geride bırakıp Inter'i yeni başarılara taşımaya kararlı. Hücum hattının odak noktası olmayı sürdürüyor ve çeşitli İtalyan rakiplere karşı gol sicili tarihî seviyelere doğru yükselmeye devam ediyor. Takım arkadaşlarıyla arasında bulunduğunu söylediği bağ, yıllar içinde farklı forvet partnerleriyle ölümcül ortaklıklar kurduğu sahada açıkça görülüyor.
Geleceği netlik kazanmış ve kulübe bağlılığı yeniden teyit edilmiş olan Arjantinli, rekor kitaplarına hücumunu sürdürmeye hazırlanıyor.
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