24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Çeviri:

'Söylentiler doğruymuş!' - Lautaro Martinez, Barcelona'nın ilgisini doğruladı ama neden Inter'de kalmayı seçtiğini açıkladı

L. Martinez
Inter
Serie A
Barcelona
La Liga

Inter kaptanı Lautaro Martinez, bir dönem onu Barcelona'ya götürme tehdidi yaratan uzun süredir devam eden transfer bağlantıları hakkında sonunda sessizliğini bozdu. Gran Gala del Calcio'da konuşan Arjantinli golcü, Katalan devinin ilgisinin kâğıt üzerindeki söylentilerden çok daha fazlası olduğunu doğruladı.

  • Barcelona ilgisinin doğrulanması

    Inter Milan'ın tılsımlı golcüsü, bir dönem Barcelona'nın öncelikli hedeflerinden biri olduğunu resmen doğruladı. Arjantinli milli oyuncu, birkaç transfer döneminde Camp Nou'ya transferiyle güçlü şekilde anılmıştı, ancak bu transfer hiçbir zaman gerçekleşmedi.

    Forvet, bu durum hakkında son derece açık konuştu ve dünyanın en köklü kulüplerinden birine katılma ihtimalinin karşısına çıkan gerçek bir seçenek olduğunu kabul etti. Basın mensupları ve futbol dünyasının önde gelen isimlerine konuşan 27 yaşındaki oyuncu, "Barcelona hakkındaki söylentiler doğruydu ama sonunda takım arkadaşlarımla ve taraftarlarımla birlikte burada kalmak istedim" dedi.

    Şunları ekledi: "Benim için Inter, tamamen gurur, mutluluk ve devam etme isteği demek. Bir kez daha burada kalmayı seçtim, Inter'de büyük işler yapmak istiyorum. Ausilio mu? Çok üzgünüm, bana güven veren ve projeyi sunan oydu. Ona sonsuza kadar minnettar kalacağım."

    • Reklam
  • FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Nerazzurri'ye sadakat

    La Liga'nın cazibesine ve Avrupa'nın ağır toplarından birinde en uçta oynama fırsatına rağmen Martinez, kalbinin hâlâ kesin biçimde Milano'da olduğunu açıkladı. Golcü oyuncu, San Siro tribünleri ve Inter soyunma odasıyla "içgüdüsel bir bağ" kurduğunu, bunun da yurt dışına taşınma cazibesinden ağır bastığını belirtti.

    Kalma kararı kulüp için çok büyük karşılık verdi; zira takımı Scudetto da dahil olmak üzere birden fazla yerel kupaya taşıdı. İspanyol devlerini geri çevirmeyi seçerek, kulüp efsanesi olma yolundaki statüsünü pekiştirdi.

  • Yeni bir hırs sezonu

    Arjantinlinin odağı artık tamamen, Inter'in yurt içindeki üstünlüğünü savunmaya çalışacağı 2026-27 sezonunda. Milli takım yükümlülükleri nedeniyle tam kondisyon programına gecikmeli başlamış olsa da, ortaya koyacağı performansa dair beklentiler her zamanki kadar yüksek. Takım için önemi abartılamaz; özellikle de hem Serie A'nın hem de genişletilmiş Şampiyonlar Ligi formatının zorluklarıyla mücadele ederken.

    Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, forvetine bu sezon yeni seviyelere ulaşması için destek verdi ve oyuncunun inanılmaz çalışma ahlakına dikkat çekti. "Lautaro bizim kaptanımız, çünkü bu formayı seviyor ve bu onun bu kadrodaki dokuzuncu yılı olacak" dedi Chivu, SportMediaSet'e.

    "Kaybedilen Dünya Kupası finalinin hayal kırıklığına rağmen motive ve büyük bir hırsa sahip. Doğru hırsa sahip, Dünya Kupası'ndan mümkün olan en erken zamanda döndü, tatilini kısa kesti ve işe dönmeden önce sadece birkaç gün izin yaptı. Bence büyük bir sezon geçirmeye hazır."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Geleceğe odaklanmak

    İleriye bakan Martinez, transfer söylentilerinin tamamını geride bırakıp Inter'i yeni başarılara taşımaya kararlı. Hücum hattının odak noktası olmayı sürdürüyor ve çeşitli İtalyan rakiplere karşı gol sicili tarihî seviyelere doğru yükselmeye devam ediyor. Takım arkadaşlarıyla arasında bulunduğunu söylediği bağ, yıllar içinde farklı forvet partnerleriyle ölümcül ortaklıklar kurduğu sahada açıkça görülüyor.

    Geleceği netlik kazanmış ve kulübe bağlılığı yeniden teyit edilmiş olan Arjantinli, rekor kitaplarına hücumunu sürdürmeye hazırlanıyor.

Serie A
Inter crest
Inter
INT
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
La Liga
Valencia crest
Valencia
VAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR