Getty/GOAL
Çeviri:
"Söylenecek söz yok" - Eddie Howe'un kovulacağına dair söylentiler Michael Owen'ı şaşkına çevirirken, Newcastle'a Jose Mourinho konusunda büyük bir risk almaması konusunda uyarı yapıldı
Howe’un Newcastle’daki dönemi: Büyük başarılar ve alt sıralara düşüş
Gizemli Portekizli Mourinho şu anda Benfica ile memleketine geri dönmüş durumda, ancak kulüple uzun vadeli bir gelecek planı yapma konusunda henüz kesin bir adım atmadı. 63 yaşındaki teknik adam cazip tekliflere her zaman açık ve daha önce İngiltere’de önemli başarılara imza atmış; Stamford Bridge’de iki farklı dönemde üç kez Premier Lig şampiyonluğu kazanmıştı.
Şu anda Tyneside'da onun için uygun bir pozisyon yok, ancak bu durum hızla değişebilir. Howe, Newcastle'ın başında dört buçuk yıl geçirdi; bu süre zarfında 226 maça çıktı ve 2025'te Carabao Kupası'nı kazanarak 70 yıl sonra kulübe ilk büyük ulusal kupayı kazandırdı.
Magpies, bu sezon Premier League tablosunda 14. sıraya geriledi ve Avrupa kupalarına katılma şansını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Howe'un takımın genel olarak yaşadığı zorlukların bedelini ödeyip ödemeyeceği konusunda bazı sorular sorulmaya başlandı.
- Getty Images Sport
Newcastle için Howe'dan ayrılmak neden yanlış bir karar olur?
Şu anda oyuncuların Birleşik Krallık’taki casino markalarını bulmalarına yardımcı olan önde gelen bir platform olan Casino.org’u temsil eden Owen, Newcastle’ın teknik direktör koltuğunda doğru kişinin oturduğuna hiç şüphe duymuyor. Şaşırtıcı ayrılık söylentileri sorulduğunda GOAL’a şunları söyledi: “Newcastle’ın şu anda iyi gitmediğini anlıyorum, farkındayım. Hayal kırıklığı olduğunu da anlıyorum.
“Ama o en başarılı teknik direktör mü? Şey, kesinlikle son zamanların en başarılı teknik direktörü. Uzun yıllardır ilk kez kupa kazandırdı. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Sadece belirli bir miktar para harcayabilme gibi aptalca kurallar yüzünden elleri bağlı durumda.
“İşte size, kanıtlanmış, olağanüstü bir teknik direktör, herkesin gerçekten çok takdir ettiği, gidip kupa kazanan, gidip çok büyük başarılar elde eden, Newcastle’ın uzun zamandır elde edemediği kadar başarı elde eden birini bulmak için uzun uzun aramanız gereken bir kişi. Ve bir sezon, her şey mükemmel gitmedi, ama bu bir felaket değil. Felaket görmek istiyorsanız gidip Tottenham'a bakın! Bu insanlar hangi gezegende yaşıyor?
“Olacak olan şey şu: Eğer Eddie Howe ile yollarını ayırırlarsa, o Man United, Chelsea, Liverpool veya Man City gibi bir takıma gidecek ve Newcastle taraftarları şöyle düşünecek: ‘Aman Tanrım, o bizimkiydi, bizim kahramanımızdı, bir efsaneydi, tek bir biraz sönük sezon geçirdi ve birdenbire onu kovduk’.
“Şimdi, tüm Newcastle taraftarlarının böyle düşündüğünü bilmiyorum, ama yani, insanların bu tür şeylerden nasıl bahsedebildiğini inanılmaz derecede şaşırtıcı buluyorum. Süreklilik, sadakat, bu tür şeyler ön plana çıkarılmalı. Ve Newcastle, Premier Lig’in en iyi menajerlerinden birine sahip. Çok, çok, çok, çok dikkatli olun. Onu kovmak istiyorsanız, çok dikkatli olun. Ve gelecek yıl Newcastle bu kararı alırsa, onlara hiç sempati duymayacağım, hiç.”
Sırada Mourinho mu var? Owen'ın şok edici söylentilere ilişkin yorumu
Mourinho ile ilgili söylentiler sorulduğunda, eski Newcastle forveti Owen şöyle dedi: “Haydi ama. Yine aynı eski döngü. Eddie Howe’u ona tercih ederim, hem de bin kat. O zaten orada, yerinde; bölgeyi artık iyi tanıyor, oyuncuları tanıyor, harika bir teknik direktör, genç ve hevesli. Onu Jose Mourinho ile değiştirmek mi? Şey, buna söyleyecek sözüm yok.”
- Getty
Geleceğe umutla bakan hırslı Newcastle
Birçok Magpies taraftarı da aynı şekilde hissedecektir; zira Howe, alışılmadık bir sarsıntıyı atlatacak kadar itibar biriktirmiştir. Ancak futbol sonuçların ön planda olduğu bir iştir ve 48 yaşındaki teknik adam, beklentileri karşılama zorunluluğunun farkında olacak kadar uzun süredir bu işin içindedir.
Mourinho, St James’ Park’ın başına geçme fırsatını kaçırmayabilir ve kendine özgü yönetim tarzını İngiliz sahillerine geri getirebilir, ancak o artık eskisi kadar “özel” değil ve Newcastle, parlak bir gelecek inşa ederken riskli işlere girişmeyi göze alamaz.