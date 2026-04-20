"Söylenecek söz yok" - Eddie Howe'un kovulacağına dair söylentiler Michael Owen'ı şaşkına çevirirken, Newcastle'a Jose Mourinho konusunda büyük bir risk almaması konusunda uyarı yapıldı

Şu anda oyuncuların Birleşik Krallık’taki casino markalarını bulmalarına yardımcı olan önde gelen bir platform olan Casino.org’u temsil eden Owen, Newcastle’ın teknik direktör koltuğunda doğru kişinin oturduğuna hiç şüphe duymuyor. Şaşırtıcı ayrılık söylentileri sorulduğunda GOAL’a şunları söyledi: “Newcastle’ın şu anda iyi gitmediğini anlıyorum, farkındayım. Hayal kırıklığı olduğunu da anlıyorum.

“Ama o en başarılı teknik direktör mü? Şey, kesinlikle son zamanların en başarılı teknik direktörü. Uzun yıllardır ilk kez kupa kazandırdı. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Sadece belirli bir miktar para harcayabilme gibi aptalca kurallar yüzünden elleri bağlı durumda.

“İşte size, kanıtlanmış, olağanüstü bir teknik direktör, herkesin gerçekten çok takdir ettiği, gidip kupa kazanan, gidip çok büyük başarılar elde eden, Newcastle’ın uzun zamandır elde edemediği kadar başarı elde eden birini bulmak için uzun uzun aramanız gereken bir kişi. Ve bir sezon, her şey mükemmel gitmedi, ama bu bir felaket değil. Felaket görmek istiyorsanız gidip Tottenham'a bakın! Bu insanlar hangi gezegende yaşıyor?

“Olacak olan şey şu: Eğer Eddie Howe ile yollarını ayırırlarsa, o Man United, Chelsea, Liverpool veya Man City gibi bir takıma gidecek ve Newcastle taraftarları şöyle düşünecek: ‘Aman Tanrım, o bizimkiydi, bizim kahramanımızdı, bir efsaneydi, tek bir biraz sönük sezon geçirdi ve birdenbire onu kovduk’.

“Şimdi, tüm Newcastle taraftarlarının böyle düşündüğünü bilmiyorum, ama yani, insanların bu tür şeylerden nasıl bahsedebildiğini inanılmaz derecede şaşırtıcı buluyorum. Süreklilik, sadakat, bu tür şeyler ön plana çıkarılmalı. Ve Newcastle, Premier Lig’in en iyi menajerlerinden birine sahip. Çok, çok, çok, çok dikkatli olun. Onu kovmak istiyorsanız, çok dikkatli olun. Ve gelecek yıl Newcastle bu kararı alırsa, onlara hiç sempati duymayacağım, hiç.”