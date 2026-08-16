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Watford v Southampton - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Çeviri:

Southampton, Watford karşısında Championship’e kâbus gibi dönüşünde 'Spygate' skandalı nedeniyle alaya alındı

Southampton
Watford
Watford - Southampton
Championship
T. Harwood-Bellis
T. Eckert

Southampton'ın Sky Bet Championship'e dönüşü, Watford deplasmanındaki 2-1'lik yenilgide 'Spygate' skandalı nedeniyle acımasızca alaya alınmalarıyla düşmanca bir atmosfere sahne oldu. Tonda Eckert'in ekibi, önceki sezonlarını raydan çıkaran casusluk tartışmasından bu yana ligdeki ilk maçlarında Vicarage Road'daki atmosferle başa çıkmakta zorlandı.

  • Casusluk skandalının yankıları sürerken Southampton için kâbus büyüyor

    Southampton, bu sezon Championship’in affetmeyen bir arena olacağını, Vicarage Road’da yeni görünümlü bir Watford takımına 2-1 yenilirken Spygate nedeniyle iğnelenerek anladı.

    Mayıstaki casusluk olayı sonrası play-off’lardan atılmalarının ardından ilk lig maçına çıkan Eckert’in ekibi, ev sahibinin enerjisi ve dirençli oyununa karşılık veremedi. Atmosfer daha ilk andan itibaren yüklüydü ve Southampton oyuncuları sürekli olarak yuhalandı.

    Bu yenilgi, Spygate skandalı sonrası verilen dört puan silme cezasının ardından Southampton’ı şimdiden ligin dibinde bıraktı. Maç öncesinde Eckert, maç öncesi medya görevleri sırasında "Bırakın konuşan futbol olsun" diyerek odağı yeniden sahaya çekmeye çalışmıştı. Ancak Hertfordshire’daki zorlu doksan dakika boyunca yaz aylarından kalan hayaletler takımının peşini bırakmadığı için bu pek mümkün olmadı.

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  • Watford, Saints'in hataları arasında erken vurdu

    Watford'un iki golü de Southampton'ın hatalı paslarından geldi ve bu durum, deplasman ekibinin kadrosundaki soğukkanlılık eksikliğini gözler önüne serdi. Jack Stephens'ın amaçsız vuruşunu yazın Udinese'den gelen Iker Bravo değerlendirdi. 21 yaşındaki İspanyol, hiç tereddüt etmeden ileri atıldı ve topu ağlara göndererek skoru açtı.

    Daha sonra Watford altyapısından yetişen Amin Nabizada, bu kez Ryan Manning'in bir başka hatalı Southampton pasını değerlendirdi ve sağ kanattan hızla ilerledi. Genç oyuncu Southampton ceza sahasına girerken topu fazla açmış gibi görünse de, bir anda uzak alt köşeye alçak bir şut çıkardı.

    Southampton ikinci yarıda farkı azalttı. Cameron Bragg, celeden 10 yard uzaktaki Cyle Larin'e topu dürttü ve Kanada milli oyuncusu 56. dakikada topu Federico Ravaglia'nın yanından ağlara gönderdi.

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    Southampton hâlâ bedel ödüyor

    Southampton, Watford kalesine son bölümde yoğun baskı kurdu ancak en net fırsatlarını Taylor Harwood-Bellis harcadı. Savunma oyuncusu uzatma dakikalarında çektiği şutu kötü bir şekilde auta gönderince, yaşanan sürecin kötü adamlarından biri olarak görülen isim art arda gelen Watford oyuncularının sözlü sataşmalarına maruz kaldı. Casusluk davasında nihai karar beklenirken, soruşturmanın gölgesi hâlâ ağır şekilde hissediliyor ve Eckert de olası bir cezaya karşı şimdiden hazırlık yapıyor.

    Eski Southampton forveti Kevin Phillips, Sky Sports'a şöyle konuştu: "Baskı yeniden başlayacak, değil mi? Bugün iyi performans göstermediler. Dört puan gerideyken hata yapma lüksünüz yok. Daha gidilecek çok yol var ve geçen sezon, işleri doğru yaptıklarında seri yakalayabildiklerini gösterdiler. Bence maça başlamak için doğru takımı seçmedi. Baskı orada ve hepimiz nedenini biliyoruz."

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  • Southampton spygate 2026Getty

    Kızıl Ejderhalar sosyal medyada atakta

    Southampton'la alay yaz boyunca sürdü; Wrexham, Championship fikstürünün açıklanmasının ardından Saints'e ince bir gönderme yaptı.

    Wrexham, eylülde Southampton ile karşılaşacak ve fikstürünü "Bizi milli araya taşıyor" notuyla paylaştı; buna bir büyüteç ve casus emojisi de eklendi. Trolleme bununla da kalmadı; maçtan iki gün önce takvime eklenen bir hatırlatmada personele "antrenman sahasını kontrol etmesi" söylendi. Bu da Spygate skandalına açık bir göndermeydi.

    Wrexham ayrıca Southampton'ın armasını da değiştirdi ve ağacın arkasına saklanan bir adam silüeti ekledi. Bu görsel, soruşturma sırasında Southampton stajyeri William Salt'ın ormanlık bir alandan Middlesbrough'nun antrenmanını kaydederken çekilen sızdırılmış fotoğraflarına atıfta bulundu.


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