Southampton, Watford karşısında Championship’e kâbus gibi dönüşünde 'Spygate' skandalı nedeniyle alaya alındı

Watford'un iki golü de Southampton'ın hatalı paslarından geldi ve bu durum, deplasman ekibinin kadrosundaki soğukkanlılık eksikliğini gözler önüne serdi. Jack Stephens'ın amaçsız vuruşunu yazın Udinese'den gelen Iker Bravo değerlendirdi. 21 yaşındaki İspanyol, hiç tereddüt etmeden ileri atıldı ve topu ağlara göndererek skoru açtı.

Daha sonra Watford altyapısından yetişen Amin Nabizada, bu kez Ryan Manning'in bir başka hatalı Southampton pasını değerlendirdi ve sağ kanattan hızla ilerledi. Genç oyuncu Southampton ceza sahasına girerken topu fazla açmış gibi görünse de, bir anda uzak alt köşeye alçak bir şut çıkardı.

Southampton ikinci yarıda farkı azalttı. Cameron Bragg, celeden 10 yard uzaktaki Cyle Larin'e topu dürttü ve Kanada milli oyuncusu 56. dakikada topu Federico Ravaglia'nın yanından ağlara gönderdi.