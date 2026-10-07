Çarşamba günkü açıklamanın ardından kulübün sahibi Dragan Solak, EFL'yi eleştirirken teknik direktörünü güçlü şekilde savundu ve şunları söyledi: "Bağımsız kurulun bir karara varmış olmasından ve bir sonuca ulaşmamızdan memnunum. Zaten yeterince bedel ödedik ve kurulun bunu kabul etmesini takdir ediyoruz. Teknik direktörün bu konudan ders çıkardığına eminiz ve ertelenmiş ceza, görevine devam etmesine imkân tanıyor. Tonda'nın Avrupa'nın en heyecan verici genç teknik direktörlerinden biri olduğuna yürekten inanıyorum ve bu dikkat dağıtıcı unsur ortadan kalktığına göre takımı başarılı bir sezona taşıyacağından eminim. Taraftarlarımıza yanımızda durdukları ve onlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde takıma bu kadar büyük destek verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. FA süreci olumlu bir deneyim oldu. Tonda'ya kurul karşısında açık ve dürüst olma fırsatı verildi, kurul da onun sadece kötü kararlar vermiş iyi bir insan olduğunu görebildi. Aynı şeyi EFL süreci için söyleyemem ve sonrasında bize davranış biçimleri unutacağımız bir şey değil. Ancak artık kulübümüz için harika bir gelecek olacağına inandığım şeye odaklanmanın zamanı geldi."