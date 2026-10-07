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Southampton teknik direktörü Tonda Eckert, Spygate skandalı soruşturmasının ardından altı haftalık ertelenmiş men cezası aldı
FA'nin Eckert hakkındaki kararı
The Athletic'e göre Eckert, altı haftalık cezası 2027-28 sezonunun sonuna kadar ertelendiği için kulübeden hemen men edilmeyecek. The Athletic.
Temmuz ayında oyunun itibarını zedelemekle suçlanan menajere Futbol Federasyonu ayrıca 28.000 £ para cezası verdi. FA, Eckert'in diğer kulüplerin antrenmanlarını gözlemlemeye ilişkin kuralları ihlal etmesi halinde ertelenen cezanın devreye gireceğini doğruladı. Eckert, pazar günü St Mary's Stadyumu'nda Portsmouth'u ağırlayacak Southampton'ın başında sahaya çıkabilecek.
- Getty Images Sport
Southampton için ağır sonuçlar
FA'in kararı, daha önce English Football League tarafından verilen son derece ağır cezaların ardından geldi. EFL, Middlesbrough, Oxford United ve Ipswich Town'ı gözetlediklerini kabul etmelerinin ardından Southampton'ı geçen sezonki Championship play-off'larından ihraç etti.
Bağımsız bir komisyon, Eckert'in rakipleri gözetlemek için "kurgulanmış ve kararlı bir planı" organize ettiğine hükmetti. İhracın yanı sıra Southampton, mevcut sezon için dört puan silme cezası aldı. Mayıs ayında Middlesbrough'nun antrenmanını kaydederken yakalanan analist stajyeri Will Salt'a daha sonra Southampton tarafından akademide kalıcı bir görev teklif edildi.
Solak, karara tepki gösterdi
Çarşamba günkü açıklamanın ardından kulübün sahibi Dragan Solak, EFL'yi eleştirirken teknik direktörünü güçlü şekilde savundu ve şunları söyledi: "Bağımsız kurulun bir karara varmış olmasından ve bir sonuca ulaşmamızdan memnunum. Zaten yeterince bedel ödedik ve kurulun bunu kabul etmesini takdir ediyoruz. Teknik direktörün bu konudan ders çıkardığına eminiz ve ertelenmiş ceza, görevine devam etmesine imkân tanıyor. Tonda'nın Avrupa'nın en heyecan verici genç teknik direktörlerinden biri olduğuna yürekten inanıyorum ve bu dikkat dağıtıcı unsur ortadan kalktığına göre takımı başarılı bir sezona taşıyacağından eminim. Taraftarlarımıza yanımızda durdukları ve onlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde takıma bu kadar büyük destek verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. FA süreci olumlu bir deneyim oldu. Tonda'ya kurul karşısında açık ve dürüst olma fırsatı verildi, kurul da onun sadece kötü kararlar vermiş iyi bir insan olduğunu görebildi. Aynı şeyi EFL süreci için söyleyemem ve sonrasında bize davranış biçimleri unutacağımız bir şey değil. Ancak artık kulübümüz için harika bir gelecek olacağına inandığım şeye odaklanmanın zamanı geldi."
- Getty Images Sport
Spygate'i geride bırakırken
Eckert artık lige tırmanmaya ve Southampton'ı şu anda 13. sırada bırakan dört puanlık kesintiyi bozdurmaya odaklanmak zorunda. 2028'e kadar başının üzerinde asılı kalacak ertelenmiş men cezasıyla Eckert, bundan sonraki herhangi bir ihlalin onu teknik alanından derhal uzaklaştıracağını biliyor. Southampton, bu pazar Portsmouth karşısında kritik bir galibiyet alarak tartışmayı kesin olarak geride bırakmayı hedefleyecek.
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