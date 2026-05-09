Southampton, Middlesbrough ile oynadığı Şampiyonluk play-off yarı finali öncesindeki tartışmalı 'casusluk' operasyonu nedeniyle suçlandı

İngiliz Futbol Ligi, Championship'te kritik bir hafta boyunca kuralları ihlal ettiği iddiasıyla Southampton'a resmi olarak suçlama yöneltti.

Tartışma, Middlesbrough'un Rockliffe Park antrenman merkezinde patlak verdi. Burada, personelin özel antrenmanlarını izleyen yetkisiz bir kişi tespit ettiği bildirildi. The Saints, kulüplerin birbirlerine karşı "azami iyi niyetle" hareket etmesini zorunlu kılan EFL Yönetmeliği 3.4'ü ihlal etmekle suçlanıyor.

Ayrıca, soruşturma, takımların rakiplerinin antrenmanlarını izlemesini önlemek için özel olarak tasarlanmış olan 127. Madde'nin ihlaline odaklanıyor. Bu madde, herhangi bir kulübün, planlanan maçtan önceki 72 saat içinde başka bir kulübün antrenmanını izlemesini veya izlemeye çalışmasını kesinlikle yasaklıyor.

Olayın zamanlaması, her iki tarafın da play-off yarı finalinde mücadele etmesi nedeniyle yangına körükle gitmiş oldu.



