Southampton, Middlesbrough ile oynadığı Şampiyonluk play-off yarı finali öncesindeki tartışmalı 'casusluk' operasyonu nedeniyle suçlandı
FA, 'casusluk' olayıyla ilgili harekete geçti
İngiliz Futbol Ligi, Championship'te kritik bir hafta boyunca kuralları ihlal ettiği iddiasıyla Southampton'a resmi olarak suçlama yöneltti.
Tartışma, Middlesbrough'un Rockliffe Park antrenman merkezinde patlak verdi. Burada, personelin özel antrenmanlarını izleyen yetkisiz bir kişi tespit ettiği bildirildi. The Saints, kulüplerin birbirlerine karşı "azami iyi niyetle" hareket etmesini zorunlu kılan EFL Yönetmeliği 3.4'ü ihlal etmekle suçlanıyor.
Ayrıca, soruşturma, takımların rakiplerinin antrenmanlarını izlemesini önlemek için özel olarak tasarlanmış olan 127. Madde'nin ihlaline odaklanıyor. Bu madde, herhangi bir kulübün, planlanan maçtan önceki 72 saat içinde başka bir kulübün antrenmanını izlemesini veya izlemeye çalışmasını kesinlikle yasaklıyor.
Olayın zamanlaması, her iki tarafın da play-off yarı finalinde mücadele etmesi nedeniyle yangına körükle gitmiş oldu.
Rockliffe Park'taki keşfin ayrıntıları
Telegraph gazetesine göre olay, Middlesbrough kulübü çalışanlarının antrenman sahasını çevreleyen çalılıklarda saklandığı iddia edilen bir adamı fark etmesiyle başladı. Kendisiyle yüz yüze gelindiğinde, söz konusu kişinin ismini vermeyi reddettiği ve yaptıklarını gizlemek için hemen harekete geçtiği bildirildi.
Şüphelinin olay yerinden ayrılmadan önce cep telefonundaki fotoğraf ve videoları hızla sildiği ve daha sonra kimliğinin tespit edilmesini önlemek için yakındaki bir otelde kıyafetlerini değiştirdiği iddia ediliyor.
Bu kişinin kimliği, tartışmanın odak noktası haline geldi. Haberlere göre Middlesbrough, bu adamın daha önce diğer Premier Lig takımlarında çalıştıktan sonra bir yıl önce Southampton'a katılan bir performans analisti olduğuna inanıyor.
Boro, sert disiplin önlemleri alınması için baskı yapıyor
Middlesbrough bu konuda sert bir tavır sergiledi; EFL’ye resmi bir şikayette bulunarak ciddi yaptırımlar talep etti.
Kulübün, teorik olarak ağır para cezalarından puan kesintilerine kadar uzanabilecek en sert yaptırımların uygulanması için baskı yaptığı bildiriliyor. Hatta play-off'lardan olası bir ihraçla ilgili söylentiler bile var, ancak bu tür bir ihlal için bu kadar sert bir önlem alınması tarihsel olarak eşi benzeri görülmemiş bir durum.
Boro'nun taleplerine rağmen, turnuvadan diskalifiye edilme olasılığı düşük. Yönetim organı çeşitli cezalar uygulama yetkisine sahip olsa da, mevcut göstergeler, herhangi bir disiplin işleminin, yükseliş yarışından derhal çıkarılma yerine mali veya idari cezalar üzerinde yoğunlaşabileceğini gösteriyor.
EFL, resmi süreç başlarken olayla ilgili görüşlerini almak üzere Southampton'a bir mektup gönderdi.
"Spygate" ve Bielsa'nın Leeds'i
Bu olay, Leeds United ile Derby County’nin karıştığı 2019’daki meşhur “Spygate” skandalıyla hemen karşılaştırılmaya başlandı. O olayda Marcelo Bielsa, Frank Lampard’ın çalıştırdığı Derby takımının antrenmanını izlemesi için bir görevli gönderdiğini itiraf etmişti.
Bu çok ses getiren tartışma, Leeds'e 200.000 sterlinlik devasa bir para cezası verilmesine yol açmış ve EFL'yi, Southampton'ın şu anda ihlal etmekle suçlandığı kuralları yazılı hale getirmeye sevk etmişti.