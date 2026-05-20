Southampton'ın itirazı reddedildi! Saints'in play-off finalindeki kırmızı kart kararının bozulması yönündeki talebi reddedilirken, casusluk skandalı nedeniyle verilen ceza yürürlükte kaldı
EFL kurulu casusluk cezasını onadı
EFL Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Southampton'ın play-off'lardan ihraç edilmesine karşı yaptığı itirazın kesin olarak reddedildiğini duyurdu. Bağımsız lig tahkim heyetinin itirazı reddetmesi resmi bir açıklamayla teyit edildi: "Bir lig tahkim heyeti, EFL yönetmeliklerinin birçok kez ihlal edildiğinin kabul edilmesinin ardından, bağımsız disiplin komisyonunun verdiği cezaya karşı Southampton Futbol Kulübü'nün yaptığı itirazı bu akşam reddetti. Bu karar, Championship play-off'larından ihraç edilme cezasının yanı sıra, 2026-27 Championship puan tablosuna uygulanacak 4 puanlık puan düşürme cezası ve tüm suçlamalarla ilgili kınama cezasının da geçerliliğini koruduğu anlamına geliyor."
Sonuç olarak, yarı final maçını 2-1 kaybeden Middlesbrough, bir üst tura yükseldi.
Azizler derin bir hayal kırıklığını dile getiriyor
Güney sahili ekibi, cezanın aşırı derecede ağır olduğu yönündeki tutumunu sürdürerek nihai karara yanıt verdi. Sonucu kabul eden uzun bir açıklama yayınlayan Southampton, yaşadığı büyük üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi: "Sezon boyunca takıma büyük destek veren taraftarlarımız, oyuncularımız, personelimiz, ticari ortaklarımız ve daha geniş topluluk için bu anın ne kadar acı verici olacağını biliyoruz ve bundan etkilenen herkesten bir kez daha özür diliyoruz. Kulüp, bu noktaya gelmesine neden olan olayları dikkatle değerlendirecek, bunlardan ders çıkaracak ve sorumlu bir şekilde ilerlemek için gerekli adımları atacaktır. Bu gece acı verici bir an olsa da, bu futbol kulübü alçakgönüllülük, sorumluluk bilinci ve durumu düzeltme kararlılığıyla yanıt verecektir."
Antrenman sahasındaki ihlaller ve rakibin tepkisi
Tartışma, baş antrenör Tonda Eckert’in analiz ekibinden bir üyenin Middlesbrough’un antrenmanlarını gizlice kaydettiği iddialarının ortaya çıkmasının ardından patlak verdi. EFL, Southampton’ın Oxford United, Ipswich Town ve Middlesbrough ile oynadığı üç ayrı maçta yasadışı gözlemlerde bulunduğunu kabul ettiğini açıkladı.
Bu skandal, artık tamamen farklı bir rakibe hazırlanmak zorunda kalan Hull City'yi derinden hayal kırıklığına uğrattı. Hull'un sahibi Acun Ilicali, Sky Sports'a hoşnutsuzluğunu dile getirerek olası yasal işlemlerin sinyalini verdi. Ilicali, "Kimseyi suçlamak istemiyorum ve olayın tam resmini görene kadar bekleyeceğim, ancak bu durum bizi çok fazla etkiledi. Ben büyük bir kulübü ve büyük bir aileyi temsil ediyorum ve ailemizin haksızlığa uğramasına izin vermeyeceğim" dedi.
Şampiyonluk play-off'larında sırada ne var?
Dikkatler artık tamamen Cumartesi günü Wembley Stadyumu'nda oynanacak ve büyük heyecanla beklenen final maçına çevrilmiş durumda; bu maçta Middlesbrough, Hull ile karşı karşıya gelecek. Kazanan takım, en üst ligde yer almayı garantileyecek ve yaklaşık 200 milyon sterlinlik yayın gelirini cebine koyacak. Öte yandan Southampton, daha tek bir top bile oynanmadan eksi puan yüküyle boğuşurken, bir başka zorlu Championship sezonuna hazırlanarak acı bir gerçekle yüzleşiyor.