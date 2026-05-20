Southampton’ın casusluk skandalı nedeniyle ligden ihraç edilmesinin ardından, Hull’un sahibi Middlesbrough ile oynanacak play-off finali yerine Premier Lig’e doğrudan yükselmeyi talep etti
Otomatik yükselme için yasal girişim
Ilicali, Şampiyonlar Ligi’ndeki mevcut krize yönelik en mantıklı çözümün, Tigers’ı doğrudan birinci lige yükseltmek olduğunu düşünüyor. Southampton’ın rakiplerini casusluk yaptığı gerekçesiyle turnuvadan ihraç edilmesinin ardından, EFL, Middlesbrough’un yarı final maçını kazanamamasına rağmen bu takımı finale yerleştirme kararı aldı. Ancak Ilicali, kalan tek orijinal finalist olarak Hull’un yedek bir rakiple oynamak zorunda kalmaması gerektiğini savunuyor.
Asist Analiz'e konuşan Türk sahibi, hukuk ekibinin tutumunu şöyle açıkladı: "Normal şartlar altında, iki takım finale kalmış ve biri diskalifiye edilmiştir. Avukatlarımızın görüşü, doğrudan Premier League'e çıkmamız gerektiği yönünde, ancak şu anda konuyu inceliyorlar. Kesin bir şey söyleyemeyiz. Durum biraz karışık."
Spygate kararının ardından yaşanan kargaşa
Tartışma, Southampton’ın yarı final maçı öncesinde Middlesbrough’un antrenmanlarını izlemesi için bir stajyer gönderdiğinin ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. Saints, kuralları ihlal ettiğini kabul etse de, şu anda verilen cezanın ağırlığına itiraz ediyor. Kulübün CEO’su Phil Parsons, kulübün bu hafta play-off’lardan çıkarılma ve gelecekte puan düşürme cezası verilmesi yönündeki karara itiraz ettiğini zaten doğruladı.
Bu belirsizlik, Hull City'yi zor bir spor durumuna soktu. Takım, bir rakibe karşı belirli bir taktiksel mücadeleye hazırlanmak için bir haftadan fazla zaman harcadı, ancak planlanan Wembley maçı öncesinde rakibinin kimliği değişti. Ilicali için bu, otomatik bir yükselme hakkını haklı kılan haksız bir spor dezavantajı anlamına geliyor.
Wembley hazırlıklarında aksaklık
Ilicali, son dakika değişikliklerinin takımının dünya futbolundaki en önemli maça hazırlanma sürecini nasıl etkilediğini açıkça dile getirdi. Southampton maçına hazırlanmaktan birdenbire Middlesbrough ile karşılaşmaya geçmek, teknik ekibin taktiksel yaklaşımını yeniden düzenlemesi için çok az zaman bıraktı. Tigers'ın sahibi, Saints'in itirazına ilişkin nihai kararın çıkmasını beklerken kulübün şu anda karşı karşıya olduğu lojistik kabusu vurguladı.
“10 gündür Southampton maçına hazırlanıyorduk. Tüm planlama, analiz ve çalışmalar onlara odaklanmıştı. Şimdi, finale kalan günler içinde rakip değişti. Yarın oyuncular izinli, Perşembe günü ise son ciddi antrenman seansı. Tek bir antrenman seansıyla yeni rakibe hazırlanacağız,” diye ekledi Ilicali.
Önceki skandallarla karşılaştırma
Hull lig yükselme mücadelesini sürdürürken, Southampton ise kendilerine verilen men cezasının "orantısız" niteliğine odaklanmaya devam ediyor. The Saints, 2019'daki Leeds United olayı gibi daha önceki oyuncu izleme tartışmalarına işaret ederek, bu olayların sadece para cezasıyla sonuçlandığını belirtiyor. Kulüp, 200 milyon sterlinin üzerinde bir değere sahip bir maçtan mahrum bırakılmanın, İngiliz futbol tarihinde bugüne kadar görülen hiçbir cezaya benzemeyen bir yaptırım olduğunu savunuyor.
Ancak Hull yönetimi, bu olayın asıl mağdurunun kendileri olduğunu düşünüyor. Bu kadar kısa sürede Middlesbrough'da "şanslı kaybeden" olarak oynamaya zorlanarak, play-off sisteminin bütünlüğünün zedelendiğine inanıyorlar. Şu anda finalin tarihi hala 23 Mayıs olarak belirlenmiş durumda, ancak her iki taraftan da hukuki itirazlar gelmesi nedeniyle Premier Lig'e giden yol hiç bu kadar karmaşık görünmemişti.