Southampton’ın casusluk skandalı nedeniyle ligden ihraç edilmesinin ardından, Hull’un sahibi Middlesbrough ile oynanacak play-off finali yerine Premier Lig’e doğrudan yükselmeyi talep etti

Ilicali, Şampiyonlar Ligi’ndeki mevcut krize yönelik en mantıklı çözümün, Tigers’ı doğrudan birinci lige yükseltmek olduğunu düşünüyor. Southampton’ın rakiplerini casusluk yaptığı gerekçesiyle turnuvadan ihraç edilmesinin ardından, EFL, Middlesbrough’un yarı final maçını kazanamamasına rağmen bu takımı finale yerleştirme kararı aldı. Ancak Ilicali, kalan tek orijinal finalist olarak Hull’un yedek bir rakiple oynamak zorunda kalmaması gerektiğini savunuyor.

Asist Analiz'e konuşan Türk sahibi, hukuk ekibinin tutumunu şöyle açıkladı: "Normal şartlar altında, iki takım finale kalmış ve biri diskalifiye edilmiştir. Avukatlarımızın görüşü, doğrudan Premier League'e çıkmamız gerektiği yönünde, ancak şu anda konuyu inceliyorlar. Kesin bir şey söyleyemeyiz. Durum biraz karışık."