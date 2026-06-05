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Southampton, Championship play-off'una kalmalarını sağlayan etkileyici kiralık döneminin ardından Bayern Münih'in kalecisini kadrosuna kattı
Saints, kalecisini kadroya kattı
Southampton, Peretz'in St Mary's'teki etkileyici altı aylık döneminin ardından oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna kattı. 25 yaşındaki kaleci, Ocak ayında Almanya'dan takıma katılmış ve teknik direktör Tonda Eckert yönetiminde kısa sürede tartışmasız birinci kaleci konumuna yükselmişti.
Peretz, tüm turnuvalarda 26 maça çıktı ve iç saha sezonunu 21 maçlık muhteşem bir yenilmezlik serisiyle kapatırken, sadece iki mağlubiyet yaşadı.
- Getty Images Sport
Peretz, ev ortamını övüyor
Daha önce Manuel Neuer'in yedeği olarak Bayern formasıyla yedi maça çıkan eski Maccabi Tel Aviv oyuncusu, transferinin kalıcı hale gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Peretz şöyle konuştu: "Çok heyecanlıyım.
Son birkaç aydır burası benim evim oldu, çok güzel anlar yaşadık, gergin anlar da oldu, ama son birkaç haftada birbirimize nasıl kenetlendiğimize bakarsanız, buradaki aile ortamını gerçekten hissedebilirsiniz.
Benim için en önemli etken buydu. Evet, Premier Lig'de ve dünyanın en üst düzey sahnelerinde oynamak benim hayalim, ama benim için daha büyük bir hayal, Southampton ile orada olmak. Orada olabileceğimize ve bunu başarabileceğimize gerçekten inanıyorum."
Yönetim kadrosu bu bağlılıktan büyük memnuniyet duydu
Kalecinin muhteşem performansları FA Kupası'na da yansıdı; Premier Lig takımlarına karşı sergilediği performans, Saints'in yarı finale yükselmesine katkıda bulundu. Teknik direktör Johannes Spors, transfer teklifleri olmasına rağmen oyuncunun güney sahilinde kalmayı tercih ettiğini açıkladı.
Spors şunları söyledi: "Ocak ayında onu kiralık olarak transfer ettiğimizde Daniel'in niteliklerini biliyorduk ve takım üzerindeki etkisi herkesin gözü önündeydi. Kendi yeteneklerine olan güveni, önündeki oyunculara da yansıyor.
Sezonun bitiminden sonra Daniel ile birkaç kez görüştüm. Bu görüşmeler boyunca, masada başka seçenekler olmasına rağmen bize bağlı kaldığı açıktı. Onu uzun vadeli bir sözleşmeyle Southampton'a geri döndüğü için çok mutluyuz ve geçen sezon birlikte yaşadığımız başarıları daha da ileriye taşımaya kararlıyız."
- Getty Images Sport
Tartışmanın ardından terfi hedefi gündeme geldi
Southampton, saha dışı bir "Spygate" skandalı nedeniyle yükseliş hamlesi aniden durdurulup finalden men edildikten sonra, artık birinci lig hedeflerini yeniden inşa etmek zorunda.
Kısa süren ilk görevinde sekiz maçta kalesini gole kapatan Peretz, gelecek sezon otomatik yükselmeyi hedefleyen Eckert'in takımının savunma temelini oluşturacak.