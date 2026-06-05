Daha önce Manuel Neuer'in yedeği olarak Bayern formasıyla yedi maça çıkan eski Maccabi Tel Aviv oyuncusu, transferinin kalıcı hale gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Peretz şöyle konuştu: "Çok heyecanlıyım.

Son birkaç aydır burası benim evim oldu, çok güzel anlar yaşadık, gergin anlar da oldu, ama son birkaç haftada birbirimize nasıl kenetlendiğimize bakarsanız, buradaki aile ortamını gerçekten hissedebilirsiniz.

Benim için en önemli etken buydu. Evet, Premier Lig'de ve dünyanın en üst düzey sahnelerinde oynamak benim hayalim, ama benim için daha büyük bir hayal, Southampton ile orada olmak. Orada olabileceğimize ve bunu başarabileceğimize gerçekten inanıyorum."