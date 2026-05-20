Southampton CEO'su, "Spygate" skandalı nedeniyle özür diledi ancak play-off finaline geri alınma talebiyle ilgili olarak, verilen cezanın "suçla orantısız" olduğunu vurguladı

Southampton, Middlesbrough’u casusluk yaptığı gerekçesiyle Championship Play-Off Finali’nden sansasyonel bir şekilde ihraç edildikten sonra nihayet sessizliğini bozdu. The Daily Mail’in haberine göre, Tonda Eckert’in takımının, kritik yarı final karşılaşmasından 48 saat önce Boro’nun antrenmanını izlemesi için genç bir stajyer analisti gönderdiği ortaya çıktıktan sonra, kulüp Salı günü bağımsız bir disiplin komisyonu tarafından turnuvadan ihraç edildi.

Ayrıntılı bir açıklamada, Saints'in genel müdürü Parsons, kuralların ihlal edildiğini kabul etti ancak kulübün Hull City ile oynanacak final maçına geri dönmek için mücadele ettiğini doğruladı. Parsons, "Bağımsız Disiplin Komisyonu'nun Southampton Futbol Kulübü'nü Sky Bet Championship Play-Off'larından ihraç etme ve 2026-27 sezonu için dört puan düşürme kararını dün temyiz ettik" dedi.

"İtiraz konusuna geçmeden önce, taraftarlarımıza, oyuncularımıza ve daha geniş futbol camiasına doğrudan ve net bir şekilde seslenmek istiyorum."