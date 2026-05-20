Southampton CEO'su, "Spygate" skandalı nedeniyle özür diledi ancak play-off finaline geri alınma talebiyle ilgili olarak, verilen cezanın "suçla orantısız" olduğunu vurguladı
Saints, 'Spygate' skandalındaki suçunu kabul etti
Southampton, Middlesbrough’u casusluk yaptığı gerekçesiyle Championship Play-Off Finali’nden sansasyonel bir şekilde ihraç edildikten sonra nihayet sessizliğini bozdu. The Daily Mail’in haberine göre, Tonda Eckert’in takımının, kritik yarı final karşılaşmasından 48 saat önce Boro’nun antrenmanını izlemesi için genç bir stajyer analisti gönderdiği ortaya çıktıktan sonra, kulüp Salı günü bağımsız bir disiplin komisyonu tarafından turnuvadan ihraç edildi.
Ayrıntılı bir açıklamada, Saints'in genel müdürü Parsons, kuralların ihlal edildiğini kabul etti ancak kulübün Hull City ile oynanacak final maçına geri dönmek için mücadele ettiğini doğruladı. Parsons, "Bağımsız Disiplin Komisyonu'nun Southampton Futbol Kulübü'nü Sky Bet Championship Play-Off'larından ihraç etme ve 2026-27 sezonu için dört puan düşürme kararını dün temyiz ettik" dedi.
"İtiraz konusuna geçmeden önce, taraftarlarımıza, oyuncularımıza ve daha geniş futbol camiasına doğrudan ve net bir şekilde seslenmek istiyorum."
CEO hayranlarından özür diledi
Kulüp, ihraç kararının bozulması için hukuki yollara başvururken, Parsons taktik casusluk konusunda hemen pişmanlığını dile getirdi. "Olanlar yanlıştı," diye itiraf etti. "Kulüp, EFL Yönetmeliği'nin 3.4 ve 127. maddelerini ihlal ettiğini kabul etti. İlgili diğer kulüplere ve her şeyden önce, bu sezon gösterdiği olağanüstü sadakat ve desteğiyle kulüpten daha iyisini hak eden Southampton taraftarlarına özür diliyoruz."
CEO ayrıca, benzer olayların tekrarlanmasını önlemek için ligde gelecekte yapılacak reformlara öncülük etme arzusunu da dile getirdi. "EFL'nin soruşturma ve disiplin sürecine tam işbirliği içindeydik. Temyiz sürecinin ardından, EFL'ye bir mektup yazarak, Championship genelinde 127. Madde'nin pratik uygulaması ve yürürlüğe konmasıyla ilgili bir çalışma grubuna gönüllü olarak katılmak istediğimizi bildireceğiz. Değişim olmadan pişmanlık boş bir sözden ibarettir ve biz değişim göstermeyi amaçlıyoruz," diye ekledi.
Leeds ile karşılaştırma
Özür dilenmesine rağmen, Southampton’ın asıl şikayeti, diğer çok ses getiren vakalarla karşılaştırıldığında verilen cezanın ağırlığında yatıyor. Parsons, özellikle 2019 yılında Marcelo Bielsa’nın da dahil olduğu benzer bir oyuncu izleme olayı nedeniyle 200.000 sterlin para cezasına çarptırılan Leeds United’ı örnek gösterdi. "İtirazın kendisine gelince: bir yaptırım olması gerektiğini kabul ediyoruz. Kabul edemediğimiz şey ise, suçla orantısız bir yaptırımdır. Leeds United benzer bir suçtan 200.000 sterlin para cezasına çarptırılırken, Southampton'a 200 milyon sterlin değerinde ve personelimiz, oyuncularımız ve taraftarlarımız için çok büyük önemi olan bir maçta mücadele etme fırsatı verilmedi," diye devam etti açıklama.
"Dünkü kararın mali sonuçlarının, bu cezayı İngiliz futbol kulüplerine uygulanan en büyük ceza haline getirdiğine inanıyoruz. 2008/09 sezonunda Luton Town'a verilen 30 puanlık puan düşürme cezası - bugüne kadar İngiliz futbolunda uygulanan en ağır spor cezasıdır - zaten League Two'da yer alan ve kaybedecek benzer bir geliri olmayan bir kulübe uygulanmıştı. Derby County'nin 2021'de aldığı 21 puanlık puan düşürme cezası, kulübün Championship'teki yerini kaybetmesine neden oldu. Everton'ın 2023/24 sezonunda aldığı 6 puanlık puan düşürme cezası, 124,5 milyon sterlinlik zararın ardından geldi; bu rakam, tek bir öğleden sonra Southampton'dan alınan cezanın yanında devede kulak kalır."
Chelsea ile kâr ve alaka düzeyi
Parsons, bu kararı Premier Lig’in son dönemdeki cezalarıyla karşılaştırdı; özellikle de Chelsea’ye açıklanmayan ödemeler nedeniyle kesilen 10,75 milyon sterlinlik para cezasını örnek gösterdi. “Premier Lig tarafından bugüne kadar kesilen en yüksek para cezası, bu yılın Mart ayında Chelsea’ye verilen 10,75 milyon sterlinlik cezaydı; bu cezaya, yedi yıl boyunca 47,5 milyon sterlin tutarında açıklanmayan ödemeler söz konusu olmasına rağmen, hiçbir spor cezası eşlik etmedi,” diye ekledi.
"Bunu, bu kulüpte yaşananları küçümsemek için söylemiyoruz; bunun yanlış olduğunu kabul ettik. Bunu söylüyoruz çünkü orantılılık, doğal adaletin bir ilkesidir. Komisyonun bir yaptırım uygulama hakkı vardı. Ancak, İngiliz futbol tarihindeki önceki tüm yaptırımlarla açıkça orantısız bir yaptırım uygulama hakkı yoktu. Temyiz başvurumuz bugün görüşülecek ve zamanı geldiğinde yeni gelişmeler hakkında bilgi vereceğiz."