Roma, oyuncu satışlarından önemli bir gelir elde etmek zorunda ve 2029’a kadar çok uzun bir sözleşmesi olmasına rağmen Soulè’yi feda etme kararı aldı. Friedkin ailesi onu 40 milyon euro karşılığında Arabistan’a satmak istiyordu ancak eski Juventuslu oyuncu buna hiçbir zaman yanaşmadı: Roma’da kalmak istiyor, aksi durumda da tercihi yine Avrupa’da kalmak olacak. Menajeri Guastadisegno bu tür bir fırsatı Milan’a sundu. Zaten Amorim’in aradığı teknik özelliklere sahip: on numara bölgesinde oynuyor, sol ayaklı ve yeni bir meydan okumaya, daha fazla değer görmeye ihtiyaç duyuyor.