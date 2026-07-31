Futbolda rakamlar her şey değildir ama en azından ilk tabloyu ortaya koyar: Soulè geçen sezon çok forma giydi (Serie A ile Avrupa Ligi arasında 41 maç) ve 7 gol, 7 asist üretti. Bunu kötü bir sezon olarak değerlendirmek fazla sert olur. Ancak bu, Gasperini için vazgeçilmez bir oyuncu haline gelmesine kesinlikle yetmedi. Dybala’nın sözleşme yenilemesi ve arkadaşı Castro’nun gelişi daha sonra Arjantinliyi tercih sıralamasının en arkasına itti.
Çeviri:
Soulè’nin menajeri Milan’a çağrı yaptı: Roma ile transferi bitirmek için gerçek şartlar bunlar
ÖZELLİKLER TAMAM
Roma, oyuncu satışlarından önemli bir gelir elde etmek zorunda ve 2029’a kadar çok uzun bir sözleşmesi olmasına rağmen Soulè’yi feda etme kararı aldı. Friedkin ailesi onu 40 milyon euro karşılığında Arabistan’a satmak istiyordu ancak eski Juventuslu oyuncu buna hiçbir zaman yanaşmadı: Roma’da kalmak istiyor, aksi durumda da tercihi yine Avrupa’da kalmak olacak. Menajeri Guastadisegno bu tür bir fırsatı Milan’a sundu. Zaten Amorim’in aradığı teknik özelliklere sahip: on numara bölgesinde oynuyor, sol ayaklı ve yeni bir meydan okumaya, daha fazla değer görmeye ihtiyaç duyuyor.
32 milyon avroluk paket
Önemli bir notla başlayalım: Milan, Soule seçeneğini devreye sokup sokmama konusunda henüz karar vermedi. Menajerin pazarlık yapılabileceğinden emin olduğu şartlar, 30 milyon euroluk sabit bir talebi ve buna eklenecek bonusları içeriyor. Aslında bonuslar düşük, yaklaşık 2 milyon euro. Matias, Milan’dan somut bir hamle bekliyor...
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