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'Sorunun bir parçası' - Michael Carrick'e, berbat performansın ardından Manchester United yıldızını acilen değiştirmesi gerektiği söylendi
Ipswich karşısında savunma sıkıntıları
Manchester United pazar günü Ipswich Town karşısında etkileyici bir 5-2 galibiyet aldı, ancak talkSPORT yorumcuları bir kez daha savunmadaki kırılganlıklarını acımasızca gözler önüne serdi. Michael Carrick, Leif Davis'in gol perdesini erken açmasıyla takımının geriye düştüğünü izledi.
Abdul Fatawu, sağ kanatta Luke Shaw'u rahatlıkla geçtikten sonra arka direkte Davis'i buldu. Bruno Fernandes, Jacob Greaves'in kendi kalesine attığı gol ve Bryan Mbeumo'nun kaydettiği golle birlikte hat-trick yaparak etkileyici geri dönüşe öncülük etse, Chuba Akpom da Ipswich adına teselli golünü atsa da, açılış golü Shaw'un savunmadaki endişe verici düşüşü konusunda geniş çaplı öfkeye yol açtı.
- AFP
Crook'un sert eleştirisi
Bu savunma performansı, talkSPORT'tan Alex Crook'un sol bek için çok sert bir değerlendirme yapmasına yol açtı. Crook, Micky Gray ile birlikte GameDay Live'da maçı değerlendirirken Shaw'a yönelik ağır eleştirilerde bulundu.
Crook şunları söyledi: "Diyecek söz bulamıyorum. Diyecek söz bulamıyorum. Luke Shaw geçen hafta Hull karşısında berbattı. Orada da yine berbattı. Kaç yıldır berbattı? Sorunun bir parçası o. Manchester United'ın kalesini gole kapatamamasının nedenlerinden biri o. Futbol maçlarını kaybetmeye devam etmelerinin nedenlerinden biri o ve buna rağmen, onun yerine gelecek birinin olduğuna dair hiçbir işaret yok."
Sezon öncesi soru işaretleri arttı
Gray ayrıca takımın yaz arasındaki savunma hazırlıklarını ve sahadaki uygulamasını da sorguladı. Eski futbolcu, rakip kanat oyuncularının maçın başındaki bölümlerde savunma hattını ne kadar kolay geçtiğine dikkat çekti.
Gray şunları söyledi: "Manchester United'ın bekleri sezon öncesinde ne yaptı, çünkü sanki hiç çalışmamış gibiler. Diogo Dalot ve Luke Shaw'dan bahsediyorum; Fatawu'nun Luke Shaw'ı bu kadar kolay geçip topu ceza sahası içinde arkadaşına çıkarması ne kadar kolay? Leif Davis öyle bir alana girmiş ki, o topa sadece tekte vurup yerleştirmesi gerekiyor."
Bu göze çarpan zaaflar, taraftarların acil takviye talep etmesine yol açtı.
- (C)Getty Images
Transfer dönemi çözümleri
Manchester United, bu bariz sorunu çözmek için transfer döneminin son günlerinde artık seçeneklerini değerlendirmek zorunda. Newcastle United'ın Lewis Hall'ın ayrılığına dair konuşmaları kapatmasıyla, Carrick'i yaz transfer döneminin gergin bir finali bekliyor. Kulüp güvenilir bir sol bek transfer edemezse, savunmadaki zaaflar sezonun geri kalanı için hedeflerini ciddi şekilde baltalama tehdidi taşıyor.
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