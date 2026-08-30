'Sorunun bir parçası' - Michael Carrick'e, berbat performansın ardından Manchester United yıldızını acilen değiştirmesi gerektiği söylendi

Gray ayrıca takımın yaz arasındaki savunma hazırlıklarını ve sahadaki uygulamasını da sorguladı. Eski futbolcu, rakip kanat oyuncularının maçın başındaki bölümlerde savunma hattını ne kadar kolay geçtiğine dikkat çekti.

Gray şunları söyledi: "Manchester United'ın bekleri sezon öncesinde ne yaptı, çünkü sanki hiç çalışmamış gibiler. Diogo Dalot ve Luke Shaw'dan bahsediyorum; Fatawu'nun Luke Shaw'ı bu kadar kolay geçip topu ceza sahası içinde arkadaşına çıkarması ne kadar kolay? Leif Davis öyle bir alana girmiş ki, o topa sadece tekte vurup yerleştirmesi gerekiyor."

Bu göze çarpan zaaflar, taraftarların acil takviye talep etmesine yol açtı.