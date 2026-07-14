Transfer uzmanları Fabrizio Romano ve Matteo Moretto’nun örtüşen haberlerine göre, kalecinin FC Barcelona’dan Ajax Amsterdam’a transferinin önünde artık hiçbir engel kalmadı.
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Sorunlar çözüldü mü? Marc-Andre ter Stegen, FC Barcelona’dan çok özel bir kulübe transfer olması için onay alacak gibi görünüyor
2028 yılına kadar Barça ile sözleşmesi bulunan Ter Stegen’in, önümüzdeki sezon Hollanda’nın önde gelen kulübüne kiralanması planlanıyor. Son zamanlarda, Barcelona ile Ajax arasında önemli bir konunun çözülememesi nedeniyle anlaşma tehlikeye girmiş gibi görünüyordu. İki kulüp, başlangıçta Ter Stegen’in maaşının ne kadarını İspanyol şampiyonunun üstleneceği konusunda anlaşmaya varamamıştı.
Görünüşe göre bu son engel de başarıyla aşıldı. Alınan bilgilere göre Barça, kiralama süresince de ter Stegen’in on milyon avrodan fazla olduğu belirtilen maaşının büyük bir kısmını ödemeye devam edecek.
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Ajax, Marc-Andre ter Stegen gibi deneyimli bir kaleci arıyordu
Her halükarda, ter Stegen’in Amsterdam’a transferi için Barcelona’dan onay aldığı söyleniyor. Alman kaleci, geçtiğimiz yarıyılda da kiralanmıştı; ancak FC Girona’ya vardıktan kısa bir süre sonra sakatlandı ve bu nedenle orada sadece iki resmi maçta forma giyebildi.
Kulübün ikinci lige düşmesi üzerine, yakınlardaki Girona’ya kalıcı bir transfer planı zaten suya düştü. Ayrıca ter Stegen’in şu anda Barça’da as kaleci Joan Garcia’nın yerini alıp yeniden bir numara olma konusunda gerçekçi bir şansı olmadığı için, 34 yaşındaki kaleci için başka bir alıcı aranmaya başlandı.
Ajax, özellikle top kontrolü konusunda da güçlü olan deneyimli bir kaleci arıyordu. Ter Stegen bu profile tam olarak uyuyor ve Hollandalı ekibin eski ihtişamına kavuşmasına yardımcı olması bekleniyor. Ajax, geçen sezonu sadece beşinci sırada tamamlamıştı.
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