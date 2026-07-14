Her halükarda, ter Stegen’in Amsterdam’a transferi için Barcelona’dan onay aldığı söyleniyor. Alman kaleci, geçtiğimiz yarıyılda da kiralanmıştı; ancak FC Girona’ya vardıktan kısa bir süre sonra sakatlandı ve bu nedenle orada sadece iki resmi maçta forma giyebildi.

Kulübün ikinci lige düşmesi üzerine, yakınlardaki Girona’ya kalıcı bir transfer planı zaten suya düştü. Ayrıca ter Stegen’in şu anda Barça’da as kaleci Joan Garcia’nın yerini alıp yeniden bir numara olma konusunda gerçekçi bir şansı olmadığı için, 34 yaşındaki kaleci için başka bir alıcı aranmaya başlandı.

Ajax, özellikle top kontrolü konusunda da güçlü olan deneyimli bir kaleci arıyordu. Ter Stegen bu profile tam olarak uyuyor ve Hollandalı ekibin eski ihtişamına kavuşmasına yardımcı olması bekleniyor. Ajax, geçen sezonu sadece beşinci sırada tamamlamıştı.