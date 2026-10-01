'Sorun yok' - Ousmane Dembele, Ballon d'Or'daki 'seçilmiş kişi' yorumları nedeniyle Kylian Mbappe ile arasında yaşandığı bildirilen anlaşmazlık hakkında sessizliğini bozdu

Çatlağın kaynağı, Mbappe'nin bu yılki Ballon d'Or hakkında France Football'a verdiği röportajdan doğdu. Mbappe, zıt kariyerlerinden söz ederek şunları söyledi: "O her zaman yetenekli bir oyuncu olarak görüldü; ben ise her zaman seçilmiş kişi olarak görüldüm."

Dembele ise daha sonra Ligue 1 Plus'a verdiği röportajda yanıt verdi. "Ben her zaman sınıfın arka sıralarındaydım, çok çalışıyordum. Tüm kariyerim boyunca tek kelime etmedim. Çok çalıştım. Dediğim gibi, ben hiçbir zaman seçilmiş kişi olmadım ama çalıştım ve geçen yıl PSG ile harika bir yılın ardından bunun ödülünü aldım, bu yıl da göreceğiz, baskı olmadan, sakin şekilde" diye konuştu Dembele.