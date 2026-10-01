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Moataz Elgammal
Çeviri:

'Sorun yok' - Ousmane Dembele, Ballon d'Or'daki 'seçilmiş kişi' yorumları nedeniyle Kylian Mbappe ile arasında yaşandığı bildirilen anlaşmazlık hakkında sessizliğini bozdu

O. Dembele
K. Mbappe
Fransa - İtalya
Fransa
İtalya
UEFA Nations League A
Paris Saint-Germain
Real Madrid

Ousmane Dembele, yaklaşan Ballon d'Or töreniyle ilgili açıklamalarının ardından Fransa Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Kylian Mbappe ile arasında sorun yaşandığı yönündeki söylentileri kesin bir dille yalanladı. Mbappe'nin medyaya konuşmasının ardından ikili arasında soğukluk oluştuğu öne sürülse de Dembele, bu hafta milli takım görevinde yeniden bir araya gelirlerken yakın arkadaşlıklarının tamamen sürdürdüğünü vurguladı.

  • Gürültüyü kesmek

    Cuma günü İtalya ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde konuşan Dembele, hakkında çıkan gerilim iddialarına değindi. Daha önceki haberlerde Dembele ile Mbappe arasında bir mesafe oluştuğu öne sürülmüş, durumun soğuk olduğu ifade edilmişti.

    Ancak Dembele, Mbappe ile hâlâ arkadaş olup olmadığı sorulduğunda bu iddiaları hızla reddetti. Dembele, maç öncesinde, "Konuştuk. Masada yan yanayız. Bir sorun yok" dedi. Dembele, etraflarında oluşan medya ilgisinin kişisel ilişkilerine zarar vermediğini son derece net bir şekilde ortaya koydu.

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    Seçilmiş kişi tartışması

    Çatlağın kaynağı, Mbappe'nin bu yılki Ballon d'Or hakkında France Football'a verdiği röportajdan doğdu. Mbappe, zıt kariyerlerinden söz ederek şunları söyledi: "O her zaman yetenekli bir oyuncu olarak görüldü; ben ise her zaman seçilmiş kişi olarak görüldüm."

    Dembele ise daha sonra Ligue 1 Plus'a verdiği röportajda yanıt verdi. "Ben her zaman sınıfın arka sıralarındaydım, çok çalışıyordum. Tüm kariyerim boyunca tek kelime etmedim. Çok çalıştım. Dediğim gibi, ben hiçbir zaman seçilmiş kişi olmadım ama çalıştım ve geçen yıl PSG ile harika bir yılın ardından bunun ödülünü aldım, bu yıl da göreceğiz, baskı olmadan, sakin şekilde" diye konuştu Dembele.

  • Sahaya odaklanmak

    Süren anlatılara rağmen Dembele, son milli takım kampında bu dramayı daha fazla büyütmeyi reddetti.

    Mbappe'nin İtalya karşısında yokluğunda kaptanlık pazubandını takabilecek Dembele, sadece futbola odaklandığını vurguladı. "Bu hikâyelerin hiçbiri hakkında yorum yapmayacağım; yorum yapmak istemiyorum. Bunlar sosyal medyadaki küçük atışmalar. 29 yaşında biri olarak buna yorum yapmıyorum. Sahada olanlara odaklanmış durumdayım" dedi Dembele.

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    Zidane yönetiminde geleceğe bakış

    Fransa, cuma günü İtalya'ya karşı kritik bir maça çıkacak; bu karşılaşma, Zinedine Zidane'ın teknik direktör olarak ilk maçında görev almasıyla yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu ayın ilerleyen günlerinde Londra'da düzenlenecek Ballon d'Or töreni yaklaşırken, hem Dembele hem de Mbappe uluslararası sahnede performanslarının konuşmasına izin vermek isteyecek.

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