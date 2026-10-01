AFP
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'Sorun yok' - Ousmane Dembele, Ballon d'Or'daki 'seçilmiş kişi' yorumları nedeniyle Kylian Mbappe ile arasında yaşandığı bildirilen anlaşmazlık hakkında sessizliğini bozdu
Gürültüyü kesmek
Cuma günü İtalya ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde konuşan Dembele, hakkında çıkan gerilim iddialarına değindi. Daha önceki haberlerde Dembele ile Mbappe arasında bir mesafe oluştuğu öne sürülmüş, durumun soğuk olduğu ifade edilmişti.
Ancak Dembele, Mbappe ile hâlâ arkadaş olup olmadığı sorulduğunda bu iddiaları hızla reddetti. Dembele, maç öncesinde, "Konuştuk. Masada yan yanayız. Bir sorun yok" dedi. Dembele, etraflarında oluşan medya ilgisinin kişisel ilişkilerine zarar vermediğini son derece net bir şekilde ortaya koydu.
- AFP
Seçilmiş kişi tartışması
Çatlağın kaynağı, Mbappe'nin bu yılki Ballon d'Or hakkında France Football'a verdiği röportajdan doğdu. Mbappe, zıt kariyerlerinden söz ederek şunları söyledi: "O her zaman yetenekli bir oyuncu olarak görüldü; ben ise her zaman seçilmiş kişi olarak görüldüm."
Dembele ise daha sonra Ligue 1 Plus'a verdiği röportajda yanıt verdi. "Ben her zaman sınıfın arka sıralarındaydım, çok çalışıyordum. Tüm kariyerim boyunca tek kelime etmedim. Çok çalıştım. Dediğim gibi, ben hiçbir zaman seçilmiş kişi olmadım ama çalıştım ve geçen yıl PSG ile harika bir yılın ardından bunun ödülünü aldım, bu yıl da göreceğiz, baskı olmadan, sakin şekilde" diye konuştu Dembele.
Sahaya odaklanmak
Süren anlatılara rağmen Dembele, son milli takım kampında bu dramayı daha fazla büyütmeyi reddetti.
Mbappe'nin İtalya karşısında yokluğunda kaptanlık pazubandını takabilecek Dembele, sadece futbola odaklandığını vurguladı. "Bu hikâyelerin hiçbiri hakkında yorum yapmayacağım; yorum yapmak istemiyorum. Bunlar sosyal medyadaki küçük atışmalar. 29 yaşında biri olarak buna yorum yapmıyorum. Sahada olanlara odaklanmış durumdayım" dedi Dembele.
- AFP
Zidane yönetiminde geleceğe bakış
Fransa, cuma günü İtalya'ya karşı kritik bir maça çıkacak; bu karşılaşma, Zinedine Zidane'ın teknik direktör olarak ilk maçında görev almasıyla yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu ayın ilerleyen günlerinde Londra'da düzenlenecek Ballon d'Or töreni yaklaşırken, hem Dembele hem de Mbappe uluslararası sahnede performanslarının konuşmasına izin vermek isteyecek.
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