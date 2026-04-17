Çeviri:
"Sorun teknik direktör değil!" - Toby Alderweireld, Tottenham'ın yıldızlarını yerden yere vurdu; eski Spurs savunmacısı özellikle Cristian Romero ve Micky van de Ven'i sert bir şekilde eleştirdi
Takım kadrosuna yönelik sert eleştiri
Alderweireld, Kuzey Londra'yı saran krizle ilgili gerçek düşüncelerini ESPN'e anlattı. Tottenham, 30 puanla 18. sırada yer alırken 17. sıradaki West Ham'ın iki puan gerisinde olduğu bu tehlikeli durumda, Belçikalı oyuncu sözünü sakınmadı.
Takımın kalitesini sorguladı. "Bence artık saf kaliteye bakmaya başlamanız gerekiyor. Büyük oyuncular ne yapar? Kaliteli oyuncular ne yapar? Önemli anlarda belirleyici olmak, seviyenize ulaşmak... Ve bu, tüm sezon boyunca gerçekleşmedi. Çok paraya transfer edilen ancak yine de bekleneni veremeyen oyuncular var ve bu sadece bir veya iki maçta ya da bir dönemde değil, tüm sezon boyunca böyle. Kalite açısından yeterince iyi olmadıkları sonucuna varmak zorundasınız."
Oyunculardan sorumluluk almaları istendi
Spurs, düşüşünü durdurmak için çaresizce teknik direktör değiştirip durdu; Thomas Frank ve Igor Tudor’un ardından Roberto De Zerbi, sezonun üçüncü teknik direktörü olarak göreve başladı. Ancak eski stoper, takımın yedek kulübesinin arkasına saklanmak yerine soyunma odasının sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğine inanıyor.
Alderweireld, "Artık sorunun teknik direktörde değil, tamamen kadroda olduğunu fark ediyorsunuz" dedi. "Kadronun kalitesi, oyuncuların sorumlulukları. Her zaman başka bir teknik direktör getirebilirsiniz, ancak onların gerekeni yapmadıklarını fark ediyorsunuz. Ve bu da nihayetinde sadece kalite meselesi."
Savunma ikilisi ağır eleştirilere maruz kalıyor
Eski Belçika milli futbolcu, özellikle Romero ve Van de Ven'in beklenenin altında kalan savunma ikilisinden oldukça şaşkın. Kulübün geçmişteki Şampiyonlar Ligi maceralarının kilit isimlerinden biri olarak, başarıya ulaşmak için ne gerektiğini çok iyi biliyor.
"Romero'ya bakıyorum, Van de Ven'e bakıyorum... İkisi de seviyelerine ulaşamıyor," dedi. "Yine, bu sadece bir dönemlik değil, aslında tüm sezon boyunca böyle. Ayrıca, çok sık kırmızı kart gören, doğru kararlar veremeyen ve bu nedenle takımını hayal kırıklığına uğratan Romero'ya da bakıyorum."
Zor günler geçiren Spurs'un bundan sonraki yolu ne olacak?
Geleceğe bakıldığında, Tottenham’ın küme düşme hattıyla arasındaki iki puanlık farkı kapatmak için sahadaki bu bariz eksiklikleri acilen gidermesi gerekiyor. Brighton maçıyla başlayarak, birinci ligdeki yerini korumak için geriye sadece altı maç kalan kulüp, devasa bir görevle karşı karşıya. Oyuncular bu uyarıyı dikkate almazlarsa, onları Championship’te futbol bekliyor.