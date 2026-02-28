Lammens, transferin son gününde Manchester'a geldikten kısa bir süre sonra Altay Bayinder'i sıralamada geride bıraktı ve bu durum, Onana'nın sezonun başında Trabzonspor'a transfer olmasına neden oldu. 29 yaşındaki oyuncu, Papara Park'a transfer olduğundan beri Türk takımının düzenli oyuncusu oldu.

Buna rağmen, Kamerunlu milli oyuncunun Trabzon ile olan kiralık sözleşmesi yaz aylarında sona erdiğinde United'a geri dönmesi bekleniyor ve Ruben Amorim'in ayrılmasının kendisine Old Trafford'da kaleci pozisyonunu geri kazanma şansı vereceğini umuyor. Onana, 2023'te Inter'den United'a transfer olduktan sonra düzenli olarak forma giydi, ancak sezon başında Portekizli teknik adam tarafından kadro dışı bırakıldı ve tek maçı Ağustos ayında Grimsby'ye karşı Carabao Cup'ta alınan şok yenilgide oldu.

Michael Carrick, sezon sonuna kadar Manchester'ın güçlü takımının başında kalacak ve United, bir sonraki teknik direktörünün kim olacağına henüz karar vermedi. Ancak Onana'nın yakın arkadaşı ve vatandaşı Geremi'ye göre, Old Trafford'da kaleci pozisyonu için mücadele edecek ve olası kalıcı ayrılıklarla ilgilenmeyecek.