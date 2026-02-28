AFP
Çeviri:
Sorun Ruben Amorim miydi? Andre Onana, Man Utd'nin kurtuluşu için 'savaşmaya' hazır ve kalıcı transferi reddediyor
- Getty Images Sport
Onana, Old Trafford'da ilk 11'deki yerini kaybetti.
Lammens, transferin son gününde Manchester'a geldikten kısa bir süre sonra Altay Bayinder'i sıralamada geride bıraktı ve bu durum, Onana'nın sezonun başında Trabzonspor'a transfer olmasına neden oldu. 29 yaşındaki oyuncu, Papara Park'a transfer olduğundan beri Türk takımının düzenli oyuncusu oldu.
Buna rağmen, Kamerunlu milli oyuncunun Trabzon ile olan kiralık sözleşmesi yaz aylarında sona erdiğinde United'a geri dönmesi bekleniyor ve Ruben Amorim'in ayrılmasının kendisine Old Trafford'da kaleci pozisyonunu geri kazanma şansı vereceğini umuyor. Onana, 2023'te Inter'den United'a transfer olduktan sonra düzenli olarak forma giydi, ancak sezon başında Portekizli teknik adam tarafından kadro dışı bırakıldı ve tek maçı Ağustos ayında Grimsby'ye karşı Carabao Cup'ta alınan şok yenilgide oldu.
Michael Carrick, sezon sonuna kadar Manchester'ın güçlü takımının başında kalacak ve United, bir sonraki teknik direktörünün kim olacağına henüz karar vermedi. Ancak Onana'nın yakın arkadaşı ve vatandaşı Geremi'ye göre, Old Trafford'da kaleci pozisyonu için mücadele edecek ve olası kalıcı ayrılıklarla ilgilenmeyecek.
Kiralık kaleci 'açıkça yetenekli'
Telecom Asia'ya konuşan eski Chelsea oyuncusu Onana hakkında şunları söyledi: "Dinleyin, Andre'yi çok iyi tanıyorum ve United'da geçirdiği süre boyunca pek çok şey yolunda gitmiyordu. Bu sadece onunla ilgili bir durum değildi. Ve inanın bana, Michael Carrick'in gelmesiyle birlikte, o da dahil olmak üzere herkes için işler iyiye gidiyor.
"O açıkça yetenekli ve nadir bulunan bir oyuncu. Şimdi yapması gereken şey oraya geri dönüp yerini korumak için mücadele etmek. Andre, zorluklarla karşılaştığında her zaman başarılı olmuştur. Kendini kanıtlamak için adil bir şans verildiğinde başarılı olur."
Geremi, büyük kulüplerin büyük karakterlere ihtiyacı olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Kariyerim boyunca büyük hedefleri ve büyük kişilikleri olan takımlarda oynamaktan keyif aldım. Birkaç kötü maçım olursa, her zaman menajerin kapısını çalarak şans isteyen biri olurdu.
Bu, ayağa kalkmam, kendimi kanıtlamam ve kaçmamam gerektiği anlamına geliyordu. Ama bunu Andre'nin karar vermesi gerekiyor."
- Getty Images Sport
Carrick'in Lammens'e övgüsü
Ancak, Carrick United'ın teknik direktörü olarak kalırsa, Onana'nın Lammens'i devirebilme umutları suya düşebilir. Görev aldığı altı maçta beş galibiyet ve bir beraberlik elde eden Carrick, Pazartesi günü Everton'da 1-0 galip geldikten sonra yaz transferini övdü.
"Benim için bir kaleci olarak güvenilir ve itimat edilebilir olmak önemlidir. Kaos yaratmak yerine, kaosu ortadan kaldırıp ortamı sakinleştirmelerini istersiniz. Bence Senne tam da böyle bir kaleci," dedi Carrick, Hill Dickinson Stadyumu'ndaki zorlu galibiyetin ardından.
"Bazen oldukça sessiz ve alçakgönüllüdür, ama içinde gerçek bir çelik vardır. Devreye girmek, bazıları için çok büyük bir roldür. Diğerleri ise bu ortamda başa çıkmak ve rahat olmak hakkında konuşuyor. Bazen zaman alır, bazen almaz. Ama şu anda bunu nasıl başardığı, o sakinlik, o soğukkanlılıktır. Bence bu, önündeki oyunculara çok yardımcı oluyor."
United'ın Toffees'i yenmesiyle Lammens sezonun beşinci gol yememe rekorunu kırdı ve Pazar günü Crystal Palace ile oynayacakları maçta bu rekoru daha da ileriye taşımayı umuyor.
United, Pazar günü Palace'ı ağırlayacak
United, bu hafta sonu Palace ile karşılaşacakları maçta ilk dört sıradaki yerlerini sağlamlaştırmak istiyor. Carrick'in takımı, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantilemek için şu anda beşinci ve altıncı sıradaki Chelsea ve Liverpool'un üç puan önünde yer alıyor.
Liverpool, Cumartesi öğleden sonra West Ham'ı yenerek United ile 48 puanla eşitlenebilir, Chelsea ise Pazar akşamı başkentin diğer ucuna kısa bir yolculuk yaparak rakibi Arsenal ile karşılaşacak.
Reklam