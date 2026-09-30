Cucurella, İspanya'nın Hırvatistan karşısında 4-1 kazandığı maçta kilit bir rol oynadı ve Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansını hatırlatan öne çıkan bir oyun sergiledi. Sol bek, milli takım formasıyla tamamen yeniden doğmuş gibi görünürken, son dönemde kulüp düzeyindeki maçlarında gözle görülür şekilde eksik olan bir özgüvenle oynadı.

Milli takım görevindeki bu baskın performans, İspanya'nın başkentindeki mevcut durumuyla keskin bir tezat oluşturuyor. Savunmacı, yaz döneminde ses getiren bir transferle Chelsea'den Real Madrid'e katıldıktan sonra yeni sezona büyük beklentilerle girdi. Bernabeu'daki sezon başı ivmesi fena değildi, ancak son dönemde ciddi alarm işaretleri ortaya çıktı.

Son lig maçları, savunmadaki büyük zaafları gözler önüne serdi. Cucurella, özellikle Madrid derbisinde çok zor bir gece geçirdi; Atletico Madrid, maçın büyük bölümünde onun kanadını acımasızca hedef aldı.



