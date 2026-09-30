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Sorun Real Madrid mi? Luis de la Fuente, İspanya galibiyetinin ardından Marc Cucurella'nın "daha üstün" olduğu iddiasıyla Real Madrid'i hedef aldı
Cucurella milli takım görevinde parladı
Cucurella, İspanya'nın Hırvatistan karşısında 4-1 kazandığı maçta kilit bir rol oynadı ve Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansını hatırlatan öne çıkan bir oyun sergiledi. Sol bek, milli takım formasıyla tamamen yeniden doğmuş gibi görünürken, son dönemde kulüp düzeyindeki maçlarında gözle görülür şekilde eksik olan bir özgüvenle oynadı.
Milli takım görevindeki bu baskın performans, İspanya'nın başkentindeki mevcut durumuyla keskin bir tezat oluşturuyor. Savunmacı, yaz döneminde ses getiren bir transferle Chelsea'den Real Madrid'e katıldıktan sonra yeni sezona büyük beklentilerle girdi. Bernabeu'daki sezon başı ivmesi fena değildi, ancak son dönemde ciddi alarm işaretleri ortaya çıktı.
Son lig maçları, savunmadaki büyük zaafları gözler önüne serdi. Cucurella, özellikle Madrid derbisinde çok zor bir gece geçirdi; Atletico Madrid, maçın büyük bölümünde onun kanadını acımasızca hedef aldı.
- AFP
De la Fuente, “olağanüstü” savunmacıyı övdü
Hırvatistan karşısında alınan baskın galibiyetin ardından İspanya Teknik Direktörü De la Fuente, bek oyuncusunun muazzam etkisine dikkat çekmekte gecikmedi. Son düdüğün ardından konuşan teknik adam, Madrid ekibinin oyuncusuna dair değerlendirmesinde sözünü sakınmadı; büyük övgülerde bulunurken kulüp ortamını da sorgular gibi göründü.
"O müthiş biri," diyen De la Fuente, ardından milli takım düzeninin bazı oyuncularda farklı bir seviye ortaya çıkardığını öne sürdü. "Bizimle birlikteyken, birçok oyuncuda gördüğümüz bir şey oluyor."
İspanya'nın hocası, bu milli takım formuyla kulüpteki sıkıntılar arasında açık bir performans farkı olduğunu özellikle vurguladı. "Milli takıma geldiklerinde dönüşüyorlar. Bazıları zaman zaman kulüplerinde gösterdiklerinden çok daha üstün bir seviye ortaya koyuyor," diye ekledi. "Belki de burada kendilerini çok rahat hissettikleri içindir, çünkü oyun tarzımız onlara kusursuz şekilde uyuyor."
Bernabeu'da artan baskı
Cucurella, Madrid'e çok yüksek bir bonservis bedeli ve dünyanın önde gelen sol beklerinden biri olduğu yönündeki ünüyle geldi. De la Fuente'nin sistemi onun güçlü yönlerini açıkça en üst düzeye çıkarıyor olsa da, Real Madrid'in taktik planına uyum sağlamak son derece zor oldu.
Bu savunmacı, kulüp düzeyindeki yüksek önem taşıyan karşılaşmalarda sık sık zorlanmış göründü ve en üst seviyede beklenen savunma sağlamlığını ortaya koyamadı. İkna edici olmayan performansları, hayal transferini kısa sürede zorlu bir sınava dönüştürdü.
Kulüp içindeki rekabet de üzerindeki incelemeyi artırıyor. Real Madrid, Cucurella'nın gelişinden yalnızca bir yıl önce Alvaro Carreras için büyük bir harcama yaptı. Carreras sınırlı sürelerinde güven veren, sağlam performanslar sergilerken, ilk 11'deki sol bek pozisyonu için mücadele kızışıyor.
- Pressinphoto
İlk 11'deki yer için mücadele
Cucurella, iç sahadaki sezonunu kurtarmak için kritik bir döneme girdi. İspanyol savunmacı, Bernabeu taraftarının güvenini yeniden kazanmak için beyaz formayla sergilediği kusursuz milli takım performansını tekrarlamanın bir yolunu bulmak zorunda.
Carreras fırsat bekleyip eline geçen şansları değerlendirirken, yaz transferi olan oyuncunun savunmada bir çöküş daha yaşama lüksü yok. Yerini Jose Mourinho'nun ilk 11'inde tamamen kaybetmeden önce vites yükseltmesi ve dev bonservis bedelini haklı çıkarması için tüm baskı Cucurella'nın üzerinde.
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