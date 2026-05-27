"Sorun ne?" - Brezilya'nın efsane futbolcusu, tribünden Santos'un son maçını izledikten sonra Neymar, Dünya Kupası'ndaki sakatlık endişelerini yatıştırdı
Icon, sakatlık endişelerini yalanladı
Neymar, Salı günü Vila Belmiro'da Santos'un Sudamericana'da Deportivo Cuenca'ya karşı aldığı hayati öneme sahip 3-0'lık galibiyeti izlemek üzere dikkat çeken bir şekilde sahneye çıktı. Tribünlerdeki varlığı yerel taraftarları sevindirse de, konuşmalar kısa sürede Coritiba maçında yaşadığı baldır şişmesi sonrasında fiziksel durumuna yöneldi.
Gazeteciler tarafından Brezilya milli takımına katılmadan önce baldırının nasıl olduğu sorulduğunda, 34 yaşındaki oyuncu her zamanki gibi açık sözlüydü. ESPN Brezilya'nın aktardığına göre Neymar, "Burada, tamamen sağlam" diye yanıtlayarak, şu anda önemli bir fiziksel kısıtlama ile mücadele ettiği yönündeki tüm iddiaları reddetti.
Dünya Kupası öncesinde herhangi bir 'sorun' yok
Yerel basın, eski Barcelona ve Paris Saint-Germain yıldızına bu sakatlığın performansını veya bu yazki Dünya Kupası'na katılımını tehlikeye atıp atmayacağı konusunda ısrarlı sorular yöneltmeye devam etti. Bu sorgulamadan hiç etkilenmemiş görünen Neymar, toplanan gazetecilere kısa ve keskin bir yanıt verdi.
Forvet, baldırındaki sakatlığın Dünya Kupası için bir "sorun" olup olmayacağı sorulduğunda, "Sorun ne?" diye karşılık verdi.
Özel antrenman programı
Neymar, fiziksel durumu konusunda kamuoyu önünde iyimser bir tavır sergilese de, Brezilya milli takımının sağlık ekibinin daha temkinli bir yaklaşım sergilediği bildiriliyor. Carlo Ancelotti ve ekibinin, bu karizmatik forvetin Teresópolis’teki Granja Comary antrenman kampına varır varmaz ona özel bir antrenman programı uygulayacağı tahmin ediliyor.
Tıp departmanı, turnuva için yapılan yüksek yoğunluklu hazırlıklar sırasında baldırdaki ödemin kötüleşmemesini sağlamak için ihtiyatlı bir şekilde hareket ediyor. Salı günü kadrodan ilk olarak Casemiro göreve başladı ve Neymar'ın da Çarşamba günü onun izinden giderek kişiselleştirilmiş iyileşme ve entegrasyon sürecine başlaması planlanıyor.
Sezon açılışına geri sayım
Neymar, bu sezon Santos formasıyla şu ana kadar 15 maça çıkmış, 6 gol ve 4 asist kaydetmiş olarak bu Dünya Kupası hazırlık sürecine giriyor. Kulübün son 17 maçının 10’unda forma giyen oyuncu, sergilediği parlak performanslarla Ancelotti’yi Kuzey Amerika kadrosuna dahil etmeye ikna etmeyi başardı.
Brezilya, 13 Haziran'da Fas ile Dünya Kupası'na başlamadan önce 31 Mayıs'ta Panama ve 6 Haziran'da Mısır ile iki hazırlık maçı oynayacak. Selecao altıncı dünya şampiyonluğunu kovalarken, Neymar'ın saha kenarındaki özgüveninin sahada maçı kazandıran performanslara dönüşüp dönüşmeyeceği merakla bekleniyor.