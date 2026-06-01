Sorun mu, çözüm mü? Paulo Fonseca’nın Dünya Kupası’na ilişkin önemli soruyu yanıtlamasıyla Cristiano Ronaldo’nun Portekiz milli takımındaki konumu açıklığa kavuştu

Portekiz, 2026 Dünya Kupası’na tanıdık bir odak noktasıyla ancak modern bir ikilemle giriyor. Roberto Martinez, Ronaldo’nun engin tecrübesini Bruno Fernandes ve Ruben Dias gibi yıldızların en verimli dönemleriyle harmanlayan 26 kişilik bir kadro açıkladı. 41 yaşındaki Ronaldo, kaptanlık görevini sürdürüyor ve tarihin en golcü milli futbolcusu olmaya devam ediyor; ancak kadroda yer alması, takımın taktiksel esnekliği konusunda kaçınılmaz tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Ronaldo, Suudi Arabistan'da Al-Nassr takımında forma giymesine rağmen, hücumun tartışmasız lideri olmaya devam ediyor. Ancak, 2022'de Fas'a karşı çeyrek finalde elenmenin hatırası hala taze olduğundan, Martinez üzerinde bir efsaneye saygı göstermekle, her pozisyonda inanılmaz bir derinliğe sahip "altın nesil"in potansiyelini en üst düzeye çıkarmak arasında doğru dengeyi bulma baskısı var.