Getty Images Sport
Çeviri:
Sorun mu, çözüm mü? Paulo Fonseca’nın Dünya Kupası’na ilişkin önemli soruyu yanıtlamasıyla Cristiano Ronaldo’nun Portekiz milli takımındaki konumu açıklığa kavuştu
Martinez için Ronaldo sorunu
Portekiz, 2026 Dünya Kupası’na tanıdık bir odak noktasıyla ancak modern bir ikilemle giriyor. Roberto Martinez, Ronaldo’nun engin tecrübesini Bruno Fernandes ve Ruben Dias gibi yıldızların en verimli dönemleriyle harmanlayan 26 kişilik bir kadro açıkladı. 41 yaşındaki Ronaldo, kaptanlık görevini sürdürüyor ve tarihin en golcü milli futbolcusu olmaya devam ediyor; ancak kadroda yer alması, takımın taktiksel esnekliği konusunda kaçınılmaz tartışmaları da beraberinde getiriyor.
Ronaldo, Suudi Arabistan'da Al-Nassr takımında forma giymesine rağmen, hücumun tartışmasız lideri olmaya devam ediyor. Ancak, 2022'de Fas'a karşı çeyrek finalde elenmenin hatırası hala taze olduğundan, Martinez üzerinde bir efsaneye saygı göstermekle, her pozisyonda inanılmaz bir derinliğe sahip "altın nesil"in potansiyelini en üst düzeye çıkarmak arasında doğru dengeyi bulma baskısı var.
- Getty Images Sport
Fonseca, tecrübeli oyuncunun etkisine ilişkin görüşlerini paylaşıyor
Bazı eleştirmenler, Al-Nassr'ın forvetinin varlığının Martinez'in takımının taktiksel esnekliğini kısıtlayabileceğini öne sürse de, Fonseca bu tecrübeli oyuncunun hiçbir şekilde bir yük olmadığı konusunda kararlı. A BOLA'ya verdiği röportajda Fonseca, Ronaldo gibi kalibrede bir oyuncunun takıma olumsuz etki edebileceği düşüncesini reddetti.
"Bu kadar çok gol atan bir oyuncu mu? Hala bu kadar çok gol atmaya devam eden bir oyuncu mu? Bu bir sorun olarak görülemez. Takıma getirebileceği pek çok ekstra şey var. Ayrıca liderlik yeteneği, sahip olduğu itibar sayesinde takımı koruma yeteneği. Ve tabii ki goller," dedi Fonseca.
2026 Dünya Kupası'na ilişkin beklentiler
Portekiz'in Dünya Kupası turnuvasındaki şansına ilişkin olarak Fonseca, mevcut kadrodaki oyuncuların eşi benzeri görülmemiş yeteneklerini kabul etse de, ayaklarını yere sağlam basmayı tercih ediyor. Teknik direktör, farklı liglerde ve kulüplerde oynayan bir gruba taktiksel rutinleri aşılamak için çok az zamanı olan bir teknik direktörün işinin doğasında yatan zorluğa dikkat çekti.
"Portekiz'in Dünya Kupası'nda iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum, ancak şampiyon olma baskısını yaratmaya cesaret edemem. Belki de oyuncu açısından, Avrupa'nın en iyi kulüplerinde oynayan, kaliteli ve bir süredir birlikte oynayan oyunculara sahip, tüm zamanların en iyi milli takımına sahibiz, ancak Portekiz'i favori olarak görmek, bence doğru değil. Bu adil değil. Ancak Portekiz milli takımına büyük güvenim var," diye açıkladı Fonseca.
- Getty Images Sport
Eleme turlarına giden yol haritası
Ronaldo için bu altıncı Dünya Kupası, kupa dolabında eksik olan tek büyük kupayı kazanmak için son şansı temsil ediyor. Portekiz’in serüveni K Grubu’nda başlıyor; burada Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan ve Kolombiya ile karşılaşacak. Selecao, ilk iki maçını Houston’da oynadıktan sonra, 27 Haziran’da Güney Amerikalı rakibiyle oynayacağı son grup maçı için Miami’ye geçecek.