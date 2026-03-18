"Sorun çıkarabiliriz" - Eddie Howe, Barcelona'ya Newcastle United'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kader maçında "geri adım atmayacağını" söyledi

İkinci maç öncesinde konuşan Howe, oyuncularının artık Avrupa'nın en üst düzey futbolunun baskısına alıştıklarını vurguladı. "Maçın büyüklüğü karşısında çekinemezsiniz ve bizim çekineceğimizi de sanmıyorum. Artık pek çok maçta forma giymiş birçok oyuncumuz var; buna alıştık," diye konuştu teknik direktör.

İlk maçta St James' Park'ta uzatmalarda Yamal'ın penaltısı galibiyeti kaçırmalarına neden olmuştu. Howe, ikinci maça güvenle yaklaşacak ve bir galibiyetin kariyerinin en büyük zaferi olacağını söyledi: "Muhtemelen öyle olur, evet, ama bu önemsiz çünkü sonuç bu ve biz hazırlık aşamasındayız. Oyun planımızın, taktik uygulamalarımızın ve bireysel performanslarımızın doğru seviyede olmasını sağlamalıyız. Hafta sonu [Sunderland'a karşı] çok, çok önemli bir maçımız var, bu yüzden oyunculara çok fazla baskı yüklemek istemiyorum. Sadece ellerinden gelen en iyi performansı sergilemelerini istiyorum.

“Kadromuzda çok sayıda milli oyuncu var, bu yüzden [kadro daralması] bir sorun olarak görmüyorum. Onlara sorun çıkarabilecek yeterince oyuncumuz var. Maçı keyifle izleyeceğiz, ancak ancak başarılı olursak gerçekten keyif alacağız. Bence bunu başarabilecek iyi bir konumdayız ve oyuncular muhtemelen bu sezonun herhangi bir aşamasında oldukları kadar kendilerine güveniyorlar."