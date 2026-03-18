"Sorun çıkarabiliriz" - Eddie Howe, Barcelona'ya Newcastle United'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kader maçında "geri adım atmayacağını" söyledi
Katalonya'da tarihi bir gece
Newcastle, Howe'un daha önce "kulüp tarihinin en önemli maçı" olarak nitelendirdiği karşılaşma için Camp Nou'ya gidiyor. St James' Park'ta oynanan gergin 1-1'lik beraberliğin ardından iki takım arasında denge hakim. Magpies, Lamine Yamal'ın son dakikalarda attığı penaltı golüyle Barcelona'yı kurtarmasından önce tarihi bir galibiyete saniyeler kalmıştı. Evinde Blaugrana ile karşılaşmanın zorluğuna rağmen — ev sahibi takım, son on eleme turunda deplasmanda berabere kaldığı maçların ardından bir üst tura yükselmişti — Newcastle morali yüksek bir şekilde geliyor. Hafta sonu Chelsea'yi 1-0 yenerek güven kazanan takım, sezonun en iyi formuna ulaştı ve ilk maçı kazanamadan Barcelona'yı eleyen dördüncü İngiliz takımı olmayı hedefliyor.
Howe, devlere bir uyarıda bulunuyor
İkinci maç öncesinde konuşan Howe, oyuncularının artık Avrupa'nın en üst düzey futbolunun baskısına alıştıklarını vurguladı. "Maçın büyüklüğü karşısında çekinemezsiniz ve bizim çekineceğimizi de sanmıyorum. Artık pek çok maçta forma giymiş birçok oyuncumuz var; buna alıştık," diye konuştu teknik direktör.
İlk maçta St James' Park'ta uzatmalarda Yamal'ın penaltısı galibiyeti kaçırmalarına neden olmuştu. Howe, ikinci maça güvenle yaklaşacak ve bir galibiyetin kariyerinin en büyük zaferi olacağını söyledi: "Muhtemelen öyle olur, evet, ama bu önemsiz çünkü sonuç bu ve biz hazırlık aşamasındayız. Oyun planımızın, taktik uygulamalarımızın ve bireysel performanslarımızın doğru seviyede olmasını sağlamalıyız. Hafta sonu [Sunderland'a karşı] çok, çok önemli bir maçımız var, bu yüzden oyunculara çok fazla baskı yüklemek istemiyorum. Sadece ellerinden gelen en iyi performansı sergilemelerini istiyorum.
“Kadromuzda çok sayıda milli oyuncu var, bu yüzden [kadro daralması] bir sorun olarak görmüyorum. Onlara sorun çıkarabilecek yeterince oyuncumuz var. Maçı keyifle izleyeceğiz, ancak ancak başarılı olursak gerçekten keyif alacağız. Bence bunu başarabilecek iyi bir konumdayız ve oyuncular muhtemelen bu sezonun herhangi bir aşamasında oldukları kadar kendilerine güveniyorlar."
Trippier, olağanüstü bir yolculuğu değerlendiriyor
Kieran Trippier için bu karşılaşma, Atlético Madrid’den transfer olduğu günden bu yana süren dört yıllık bir projenin doruk noktası niteliğinde. Bu yaz sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli savunma oyuncusu, bu büyüklükteki bir Şampiyonlar Ligi gecesinin, kulübün küme düşme tehlikesiyle boğuştuğu dönemde buraya katılma kararını haklı çıkardığını belirtti. "Atletico'dan ayrıldığımda eleştirildim; birçok farklı nedenden dolayı çok fazla olumsuz tepki aldım, ama benim de nedenlerim vardı ve bu [maç] bunu biraz haklı çıkarıyor," dedi savunma oyuncusu. "Pişman değilim, futbolda verdiğim hiçbir karardan pişmanlık duymadım.
Dürüst olmak gerekirse, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımızı hiç düşünmemiştim, ama şimdi iki kez buradayız. İki kupa finali oynadık. Olmak istediğimiz yer burası. Birçok özel an yaşandı. On bin Geordie'nin stadyuma gelmesi her şeyi anlatıyor: zor anlarda bize destek oldular.”
Sezonun kaderini belirleyecek çift maç
Barselona'daki maçın sonucu, Newcastle'ın modern tarihinin en önemli haftalarından birinin gidişatını belirleyecek. Bu Avrupa kupası kaderini belirleyecek maçın hemen ardından, Magpies hafta sonu rakibi Sunderland ile oynayacakları "çok önemli" Tyne-Wear derbisine hazırlanmak zorunda kalacak; bu durum, Howe'u oyuncuların fiziksel durumunu dengelemek konusunda hassas bir denge kurmaya zorluyor.
