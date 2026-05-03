"Sorumluluk bende" - Manchester United Kadın Takımı'nın kötü gidişatı devam ederken, Marc Skinner sorumluluğu üstleniyor; UWCL'ye katılma umutları paramparça oluyor

Skinner'ın sözleşmesi bir yıl daha devam etse de, kulübün ligde hem üst sıralarda hem de alt sıralarda yer alan takımların hızla artan yatırım düzeyine uyum sağlaması gerektiğini kabul etti. Skinner şunları ekledi: "Çevremizdeki yatırımları görüyoruz, çevremizdeki stratejileri görüyoruz. Artık sadece üstümüzde yer alan takımlara bakamayız, altımızda yer alan takımların da farkında olmalıyız.

"Herkesin olumsuz yönlere odaklanmak istediğini biliyorum ama bu takımda da inanılmaz bir büyüme var. Elbette biraz düşünmemiz gerekiyor. Gerçek şu ki, yaz boyunca kaynakların nereye gittiğini ve hangi yöne yönlendireceğimizi değerlendirmeliyiz. Böylece takip eden grubun içinde kalacağımızdan ve tabii ki arkamızdaki takımların bizi yakalayamayacağından emin olmalıyız."