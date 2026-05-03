"Sorumluluk bende" - Manchester United Kadın Takımı'nın kötü gidişatı devam ederken, Marc Skinner sorumluluğu üstleniyor; UWCL'ye katılma umutları paramparça oluyor
Umutlar hızla sönüyor
United, 2 Mayıs Cumartesi günü Leigh Sports Village'da Brighton'a karşı 1-1'lik beraberliği kurtarmak için Lea Schuller'in uzatma dakikalarında attığı dramatik bir golü beklemek zorunda kaldı. Bu sonuçla Skinner'ın takımı, Şubat ayındaki Avrupa kupası zaferinden bu yana süren şok edici düşüşün ardından son dokuz maçında sadece bir galibiyet elde etmiş oldu. United, şu anda Kadınlar Süper Ligi'nde dördüncü sırada yer alıyor ve kuzey Londra'daki rakibinden daha fazla maç oynamış olmasına rağmen Arsenal'in sadece bir puan gerisinde bulunuyor.
Hayal kırıklığıyla yüzleşmek
Maçın bitiş düdüğünün ardından ev sahibi taraftarların sesli hoşnutsuzluğuna değinen Skinner, bu zor dönemde liderliğine yöneltilen eleştirilerden kaçınmayı reddetti. BBC’nin aktardığına göre, Skinner şöyle dedi: “Bunu duyuyorum, hissediyorum. Bu futbol kulübünün başındayım. Sorumluluk bende, değil mi? İnsanların fikirlerini söylemeleri için buradayım. Bu futbol kulübünü ileriye taşımak için yorulmadan çalışıyorum. Herkesin kendi görüşüne hakkı var. Bunu asla inkar etmem ama bugün üç puanı alamadığımız için benden daha hayal kırıklığına uğramış kimse yok."
Yatırım ve gelişim
Skinner'ın sözleşmesi bir yıl daha devam etse de, kulübün ligde hem üst sıralarda hem de alt sıralarda yer alan takımların hızla artan yatırım düzeyine uyum sağlaması gerektiğini kabul etti. Skinner şunları ekledi: "Çevremizdeki yatırımları görüyoruz, çevremizdeki stratejileri görüyoruz. Artık sadece üstümüzde yer alan takımlara bakamayız, altımızda yer alan takımların da farkında olmalıyız.
"Herkesin olumsuz yönlere odaklanmak istediğini biliyorum ama bu takımda da inanılmaz bir büyüme var. Elbette biraz düşünmemiz gerekiyor. Gerçek şu ki, yaz boyunca kaynakların nereye gittiğini ve hangi yöne yönlendireceğimizi değerlendirmeliyiz. Böylece takip eden grubun içinde kalacağımızdan ve tabii ki arkamızdaki takımların bizi yakalayamayacağından emin olmalıyız."
Düşünme zamanı
United’ın kaderi artık tamamen kendi ellerinden çıktı; zira Arsenal’in, Kırmızı Şeytanlar’ın Şampiyonlar Ligi hayallerini resmen sona erdirmek için son dört maçından sadece üç puan alması yeterli. Sezon, 16 Mayıs'ta Chelsea ile oynanacak zorlu bir deplasman maçıyla sona erecek. Bu maç, sezonun başlarında aynı rakibe karşı acı bir kupa eleme mağlubiyetinin ardından oynanacak. Brighton ve London City Lionesses gibi hırslı kulüplerin harcama gücünü önemli ölçüde artırmasıyla birlikte, Skinner, United'ın elitler arasındaki konumunu kaybetmemesini sağlamak için kritik bir yaz dönemi geçirecek.