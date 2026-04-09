AFP
"Sorumluluk alıyorum" - Barcelona'nın yıldızı, Atletico Madrid'e karşı yaşanan şok Şampiyonlar Ligi yenilgisinde üstlendiği rolün ardından yıkılmış durumda
Kırmızı kart, maçın gidişatını değiştirir
Camp Nou'da oynanan bu İspanyol derbisinin gidişatı 43. dakikada dramatik bir şekilde değişti. Atlético'nun akıcı bir kontra atağının ardından Cubarsi, ceza sahası sınırında Giuliano Simeone'yi düşürdü ve bu olay, gecenin kaderini belirleyen bir dizi gelişmeyi tetikledi. Hakem Istvan Kovacs ilk başta sarı kart gösterdi ancak VAR tarafından saha kenarındaki monitörü kontrol etmesi istendi. Uzun bir incelemenin ardından hakem, Cubarsi'yi son adam olarak değerlendirdi ve cezayı doğrudan kırmızı karta yükseltti, böylece Hansi Flick'in takımı devre arasına bir kişi eksik girdi.
Cubarsi sessizliğini bozdu
Maçın bitiş düdüğünün ardından sosyal medyaya bir mesaj yayınlayan Masia mezunu oyuncu, yenilgideki rolünden kaçınmadı. Stoper, olayın ciddiyetini kabul ederken, Madrid’de oynanacak rövanş maçı öncesinde takımın birliğini vurguladı.
Cubarsi, Instagram'da "Tek bir hareket maçı ve turu belirledi" diye yazdı. "Futbol budur ve sonucun sorumluluğunu üstleniyorum. Bu iki maçlık seride daha önümüzde uzun bir yol var ve her zamankinden daha birleşmiş durumdayız: Biz bir aileyiz ve bunu her zaman gösterdik. Çaba ve kararlılıkla ilerleyeceğiz, asla pes etmeyeceğiz."
Alvarez, Blaugrana'nın hatasını cezalandırdı
Faulün sonuçları anında ve ağır oldu. Faulün ardından kazanılan serbest vuruşta Alvarez, bireysel yeteneğini konuşturdu ve köşeye doğru attığı isabetli bir şutla konuk takıma üstünlüğü sağladı. İkinci yarıda ev sahibi takımın durumu daha da kötüleşti; Sorloth, Diego Simeone’nin takımının farkı ikiye çıkardı. Norveçli oyuncunun golü, Atlético’nun Metropolitano’ya 2-0’lık rahat bir üstünlükle dönmesini sağladı.
Şimdi ne olacak?
Flick, artık en güvendiği genç savunma oyuncularından birini kaybetmiş olarak rövanş maçına çıkmak zorunda. Barcelona, kırmızı kart görmeden önce Lamine Yamal ve Marcus Rashford sayesinde birkaç gol fırsatı yakalasa da, gol vuruşlarındaki etkisizlik, takımın Avrupa kupalarından elenmenin eşiğine gelmesine neden oldu.
Barça şimdi dikkatini La Liga'da Espanyol ile oynayacağı Katalan derbisine çevirecek. Takım, Real Madrid'in 7 puan önünde, ligin zirvesinde rahat bir konumda bulunuyor. Bundan sonra Flick'in oyuncuları, gelecek hafta oynanacak ikinci maçta Atleti karşısında geri dönüş yapmaya çalışacak.