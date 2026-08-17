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Adhe Makayasa

Çeviri:

'Sorumluluğun tamamını üstleniyorum' - Gennaro Gattuso, Lazio'nun Coppa Italia'da Mantova'ya yenilmesinin ardından özür diledi

G. Gattuso
Lazio
Lazio - Mantova
Mantova
İtalya Kupası
Serie A

Gennaro Gattuso, Lazio’nun Stadio Olimpico’da İtalya Kupası son 64 turunda Mantova’ya 2-0 mağlup olarak utanç verici bir yenilgi yaşamasının ardından içten bir özür diledi. Yeni göreve getirilen teknik direktör, kupaya erken veda edilməsinin tüm sorumluluğunu üstlenirken, zorlu Serie A sezonu başlamadan önce oyuncularından birlik içinde kalmalarını ve sessizce çalışmalarını istedi.

  • Zayıf takım şok bir sürprize imza attı

    Lazio, Stadio Olimpico'da Mantova'ya 2-0 mağlup olarak Coppa Italia'ya erkenden ve acı bir şekilde veda etti. Karşılaşmanın başında oyuna hakim olmasına rağmen Biancocelesti, Matteo Cancellieri ve Boulaye Dia ile peş peşe bulduğu net fırsatları değerlendiremedi. Francesco Ruocco'nun 75. dakikada konuk ekibi öne geçirmesinin ardından beraberlik için yapılan çaresiz geç baskı da ters tepti ve Ismael Cajazzo uzatma dakikalarında acımasız bir kontra atakla sürpriz sonucu perçinledi.


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  • SS Lazio v Mantova 1911 - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    Teknik direktör sorumluluğu üstlendi

    Gattuso, maçın son düdüğünün ardından Sportmediasetkonuşurken, takımının silik performansı için koşulsuz bir özür sundu: "Bu ağır bir darbe. Burada olmamın nedeni doğru olanı yapmak, ancak artık susup işe koyulma zamanı. Tüm sorumluluğu alıyorum. Yapmamız gereken çok iş olduğunu biliyorduk. Şu anda canımız yanıyor ve özür dilemeliyiz. Yolumuza devam ediyoruz ve her şeyini ortaya koyan bu çocukların kesinlikle arkasındayım."

    Deneyimli teknik adam, rakibin özgüven kazanmasına izin veren ilk yarıdaki pasif oyuna da dikkat çekti: "Geliştirmemiz gereken çok alan var. Bu an can yakıyor ama güçlü kalmamız gerekiyor. Doğru, bazı fırsatlar yakaladık ama ilk yarıda işleri yarım yaptık: yeterince agresif değildik ve onlara çok fazla alan verdik. Oyuncuların pozisyona girip kaçırmasını tercih ederim. İlk günden beri birlikte kalmamız ve çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Buradan ancak sıkı çalışma ve iyi bir sezon geçirme arzusuyla çıkabiliriz."

  • Taktisyen transfer mazeretlerini reddetti

    Eski AC Milan teknik direktörü, olası transfer hamlelerinin arkasına sığınmayı reddederek sahaya çıkanlardan tam sorumluluk talep etti: "Bugün konu transfer piyasası değil. Konu sahaya çıkan oyuncular. Şunun ya da bunun eksik olduğunu söylemek kolay. Şu anda ihtiyacımız olan şey sorumluluk almak, sonra önümüzdeki günlerde neler olacağına bakarız."

    Giderek daha fazla hayal kırıklığı yaşayan taraftarlarla ilişkileri düzeltme amacıyla perde arkasında sakinlik çağrısı yaptı: "Çocuklar iyi çalışıyor, çalışma konusunda istekliler. Çok fazla değişiklik yaptık. 40 gündür çalışıyoruz ve büyük bir arzu ile bağlılık var. Ama bu gece yutması zor bir hap; umarım bunu iyi yönetebilir ve huzur içinde çalışabiliriz. Dışarıdaki insanların mutlu olmadığını biliyoruz ve umarız bu gidişatı da tersine çevirebiliriz."

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  • SS Lazio v Mantova 1911 - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    Yoğun fikstür talepleri yanıtlıyor

    Küçük düşürücü yenilgi, Lazio'nun kupa serüvenini aniden sona erdirirken, takımı Avrupa kaynaklı dikkat dağınıklıkları olmadan yalnızca yurt içi lig maçlarına odaklanmak zorunda bıraktı. Gattuso'yu, 24 Ağustos Pazartesi günü Serie A'daki sezon açılış maçında Bologna deplasmanına gitmeden önce moralleri yeniden toparlama konusunda acil bir görev bekliyor. Roma temsilcisi, Stadio Renato Dall'Ara'da kararlı bir reaksiyon veremezse başkentte baskı hızla artacaktır.

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