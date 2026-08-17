Gattuso, maçın son düdüğünün ardından Sportmediasetkonuşurken, takımının silik performansı için koşulsuz bir özür sundu: "Bu ağır bir darbe. Burada olmamın nedeni doğru olanı yapmak, ancak artık susup işe koyulma zamanı. Tüm sorumluluğu alıyorum. Yapmamız gereken çok iş olduğunu biliyorduk. Şu anda canımız yanıyor ve özür dilemeliyiz. Yolumuza devam ediyoruz ve her şeyini ortaya koyan bu çocukların kesinlikle arkasındayım."

Deneyimli teknik adam, rakibin özgüven kazanmasına izin veren ilk yarıdaki pasif oyuna da dikkat çekti: "Geliştirmemiz gereken çok alan var. Bu an can yakıyor ama güçlü kalmamız gerekiyor. Doğru, bazı fırsatlar yakaladık ama ilk yarıda işleri yarım yaptık: yeterince agresif değildik ve onlara çok fazla alan verdik. Oyuncuların pozisyona girip kaçırmasını tercih ederim. İlk günden beri birlikte kalmamız ve çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Buradan ancak sıkı çalışma ve iyi bir sezon geçirme arzusuyla çıkabiliriz."