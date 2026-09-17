ZUMA Press Wire
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'Sorumluluğu alırım ve çekilirim!' Buffon, Gennaro Gattuso konusundaki duruşunda kararlı kaldı
Buffon, Gattuso'nun atanmasını ve İtalya Milli Takımı'ndan ayrılığını savundu
Gianluigi Buffon, Corriere dello Sport editörü Ivan Zazzaroni'ye verdiği röportajda, Gennaro Gattuso'yu İtalya Teknik Direktörü olarak destekleme kararının arkasında durdu. Tutto in piazza podcast'inde konuşan eski milli takım kaptanı, İtalya'nın Bosna karşısında elenmesinin ardından kişisel sorumluluk aldığını anlattı.
Buffon, milli takımın yeni bir döneme başlayabilmesi için görevi bırakmasının gerekli olduğunu vurguladı.
- Newscom World
Eski kaptan, teknik direktöre verdiği destekte kararlı duruyor
Milli takım yapılanmasındaki rolüne değinen Buffon, Gattuso'yu desteklemenin o an için doğru karar olduğunu yeniden vurguladı. Tekil maç sonuçlarının ya da kaçan penaltıların, Gattuso'nun liderlik özelliklerine dair inancını değiştirmediğini söyledi.
Buffon, eski milli takım arkadaşının karakterini ve bu role olan tutkusunu övdü.
Buffon, "Bosna'ya karşı alınan elenmenin ardından ayrılmayı seçtim ve bundan çok iyi çıktım" dedi. "Gattuso'nun teknik direktör olması için bastırdım ve şimdi yine aynısını yapardım, içinden geçtiğimiz dönem için doğru adam oydu. Kaçan bir penaltı fikrimi değiştirmez."
Conte, Allegri ve geçmişteki Juve sürtüşmesine dair değerlendirmeler
Buffon ayrıca Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Roberto Mancini, Cesc Fabregas ve Gian Piero Gasperini dahil öne çıkan teknik direktörler hakkında da samimi görüşlerini paylaştı. Kulüpteki mevcut sorunlara ilişkin bakış açısını ortaya koyarken, 2010’da Juventus yönetimiyle yaşadığı geçmişteki yanlış anlaşılmaları da hatırlattı.
Eski takım arkadaşları Carlos Tevez ve Dani Alves’e, Torino’daki başarılı dönemlerinde büyük saygı duyduğunu ifade etti.
Yaptığı değerlendirme, İtalyan futbolundaki karmaşık taktik ve yönetim dinamiklerini öne çıkardı.
- AFP
Buffon, İtalyan futbolunun karşı karşıya olduğu modern zorlukları değerlendiriyor
Buffon, sözlerini Juventus ile İtalya Milli Takımı'nın karşı karşıya olduğu yapısal ve performansa dair süregelen sorunları değerlendirerek tamamladı. Şeffaf şekilde konuşma isteği, iki yapının da yeniden elit seviyeye dönmek için çalıştığı bu dönemde değerli bir perspektif sunuyor.
Eski kaleci, İtalyan futbolunda etkili bir ses olmaya devam ediyor.
Görüşleri, İtalya'da futbolun geleceği için yol gösterici bir referans noktası olmayı sürdürüyor.
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