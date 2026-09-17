Milli takım yapılanmasındaki rolüne değinen Buffon, Gattuso'yu desteklemenin o an için doğru karar olduğunu yeniden vurguladı. Tekil maç sonuçlarının ya da kaçan penaltıların, Gattuso'nun liderlik özelliklerine dair inancını değiştirmediğini söyledi.

Buffon, eski milli takım arkadaşının karakterini ve bu role olan tutkusunu övdü.

Buffon, "Bosna'ya karşı alınan elenmenin ardından ayrılmayı seçtim ve bundan çok iyi çıktım" dedi. "Gattuso'nun teknik direktör olması için bastırdım ve şimdi yine aynısını yapardım, içinden geçtiğimiz dönem için doğru adam oydu. Kaçan bir penaltı fikrimi değiştirmez."