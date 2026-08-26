O'Neill, üst üste ikinci yıl lig aşamasına kalamamanın çok büyük bir darbe olduğunu ve bunun kulübün transferdeki çekiciliğini doğrudan zayıflattığını kabul etti.

Takımının ikinci yarıdaki çöküşünden yakınan O'Neill şunları söyledi: "Henüz tamamlanmış bir takım olmaktan çok ama çok uzağız, bu kesinlikle doğru. Zaten ne olursa olsun böyle düşünüyorduk. Ama Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazansaydık, sırf bu yüzden gelmek isteyecek oyuncular olacağını hissetmiştik. Artık durum böyle olmayacak. Ama göreceğiz.

"Eksik olduğumuzu gördüğümde, hatta belki de tamamlanmış bir takım olmaktan çok ama çok uzak olduğumuzu söylerken, geçen gece harika oynadık, maçta harikaydık; onlar da [LASK] iyi bir takımdı, harika goller attılar. Ve gerçekten yetersiz kaldık, özellikle de ikinci yarıda."