Getty Images Sport
Çeviri:
'Sorumlu benim' - Martin O'Neill, Celtic'in LASK karşısında Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı küçük düşürücü çöküşün sorumluluğunu üstlendi
LASK müthiş geri dönüşü tamamladı
Celtic, LASK'ın acımasız geri dönüşüyle Şampiyonlar Ligi elemelerinde İskoç şampiyonunu turnuva dışına itmesi sonucu toplamda yakaladığı 4-0'lık büyük avantajı elinden kaçırdı. Callum McGregor'ın Avusturya'daki erken golü, ilk maçtaki 3-0'lık galibiyetin ardından turu garantilemiş gibi görünüyordu ancak Moses Usor, Robert Ljubicic, Samuel Adeniran ve Florian Flecker'ın golleri maçı uzatmalara taşıdı. Adeniran daha sonra 105. dakikada bir kez daha ağları sarstı ve toplamda 5-4'lük olağanüstü galibiyeti getirdi.
- GEPA pictures
Erken ayrılık, transfer çalışmalarına zarar veriyor
O'Neill, üst üste ikinci yıl lig aşamasına kalamamanın çok büyük bir darbe olduğunu ve bunun kulübün transferdeki çekiciliğini doğrudan zayıflattığını kabul etti.
Takımının ikinci yarıdaki çöküşünden yakınan O'Neill şunları söyledi: "Henüz tamamlanmış bir takım olmaktan çok ama çok uzağız, bu kesinlikle doğru. Zaten ne olursa olsun böyle düşünüyorduk. Ama Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazansaydık, sırf bu yüzden gelmek isteyecek oyuncular olacağını hissetmiştik. Artık durum böyle olmayacak. Ama göreceğiz.
"Eksik olduğumuzu gördüğümde, hatta belki de tamamlanmış bir takım olmaktan çok ama çok uzak olduğumuzu söylerken, geçen gece harika oynadık, maçta harikaydık; onlar da [LASK] iyi bir takımdı, harika goller attılar. Ve gerçekten yetersiz kaldık, özellikle de ikinci yarıda."
Teknik direktör tüm suçu üstlendi
LASK mücadeleye baştan sona tam anlamıyla hükmetti; Celtic kalesine 4,8 beklenen gol (xG) değerinde 40 şut gönderdi ve 10 net gol fırsatı yarattı. Celtic ise buna karşılık neredeyse hiçbir şey ortaya koyamadı; 120 dakika boyunca sadece sekiz şut çekti ve yalnızca 0,5 xG üretebildi.
Bu çöküşü değerlendiren O'Neill, şunları ekledi: "Bunun sorumlusu benim. Hiç şüphesiz. Doğal olarak, 2003'teki UEFA Kupası finalini atlatmam uzun zaman aldı ama bu çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Olayların bağlamında bakıldığında, biri kazanması harika olacak bir finaldi; bu ise geçmemiz gereken bir eleme maçıydı."
- Sports Press Photo
Bhoys iç sahada kefaret arıyor
Celtic şimdi hızla Avrupa Ligi'nin lig aşamasına yeniden odaklanmak ve bu hafta sonu yerel maçlarına dönmeden önce psikolojik yaralarını sarmaya çalışmak zorunda. O'Neill'in önünde, alarm veren savunma hattını toparlamak ve sarsılan soyunma odası moralini yeniden tesis etmek gibi acil bir görev var. Celtic yönetimini de transfer döneminin son bölümünde kadroyu güçlendirmek ve geçen sezon kazandıkları lig şampiyonluğunu korumak adına kritik bir süreç bekliyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun