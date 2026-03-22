Sorrentino: "Gasperini'yi tanıyorum, Roma ile ilişkilerin koptuğuna dair bir işaret olduğunu fark ettim"

Rai'nin "La Domenica Sportiva" programında Stefano Sorrentino, Roma'nın şu anki durumu ve Gasperini'nin maç sonrası basın toplantısına katılmama kararını – resmi gerekçe olarak sesinin kısılması gösterilmişti – şöyle yorumladı: "Teknik direktörü tanıyorum ve bunun bir şeylerin yolunda gitmediğinin ilk işareti olduğunu söyleyebilirim. Kesin bir kopma olduğunu söylemiyorum, ancak Avrupa Ligi'nden elendikten sonra aldığı eleştirileri de pek hoş karşılamadı; bence kulüp bir şeyler düzeltmeli. Geçmişte bazı mağlubiyetlerin ardından bile gazetecilerle gülümseyerek ve rahat bir ortamda konuşurdu, bugün kazandı ama basın toplantısına katılmadı…".



