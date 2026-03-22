Roma, hafta içinde Bologna'ya yenilerek Avrupa Ligi'nden elendikten sonra hemen yeniden gülümsemeyi başardı ve Lecce'yi 1-0 mağlup etti; Giallorossi, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren üçlü yarışta Juventus ile beşinci sırayı paylaştı; Como ise her iki takımın da 3 puan gerisinde yer alıyor. Olimpico'da galibiyeti getiren golü, 2007 doğumlu Fransız forvet Robinio Vaz attı. Ocak ayında Marsilya'dan 30 milyon avroya Malen'in alternatifi olarak transfer edilen Vaz (kadroda ayrıca Dovbyk ve Ferguson da bulunuyor), Giallorossi formasıyla ilk golünü kaydetti.
Çeviri:
Sorrentino: "Gasperini'yi tanıyorum, Roma ile ilişkilerin koptuğuna dair bir işaret olduğunu fark ettim"
"BİR ŞEY YANLIŞ"
Rai'nin "La Domenica Sportiva" programında Stefano Sorrentino, Roma'nın şu anki durumu ve Gasperini'nin maç sonrası basın toplantısına katılmama kararını – resmi gerekçe olarak sesinin kısılması gösterilmişti – şöyle yorumladı: "Teknik direktörü tanıyorum ve bunun bir şeylerin yolunda gitmediğinin ilk işareti olduğunu söyleyebilirim. Kesin bir kopma olduğunu söylemiyorum, ancak Avrupa Ligi'nden elendikten sonra aldığı eleştirileri de pek hoş karşılamadı; bence kulüp bir şeyler düzeltmeli. Geçmişte bazı mağlubiyetlerin ardından bile gazetecilerle gülümseyerek ve rahat bir ortamda konuşurdu, bugün kazandı ama basın toplantısına katılmadı…".
