Sorloth ve Kolo Muani: Juventus'un ikisini de kadrosuna katma planı: Forvet hattına dair son durum

Bu günlerde odak noktası olan isim, 1995 doğumlu Norveçli forvet Alexander Sørloth. Oyuncu ile sözlü bir anlaşma sağlanmış olsa da, onu 30 milyon euro değer biçen Atlético Madrid ile henüz bir uzlaşma sağlanamadı. Bugün itibariyle resmi bir teklif henüz yapılmadı, ancak görüşmeler devam ediyor ve taraflar, eski Villarreal oyuncusunun da yer alacağı Dünya Kupası sırasında da yeniden bir araya gelecek. Listenin en üstündeki diğer isim ise, Tottenham'dan kiralık olarak PSG'ye geri dönen ancak Luis Enrique'nin planlarında yer almayan Randal Kolo Muani (1998 doğumlu). Ona kalsa, 2024725 sezonunun ikinci yarısında çok iyi bir performans sergilediği Juve'ye hemen geri dönerdi; asıl engel, onu 40 milyon euro değer biçen ve sadece kalıcı bir çözüm bulmak isteyen PSG ile anlaşmaya varmak. Juve geçen yaz da bunu denemişti ancak Fransızlar pozisyonlarından taviz vermemişlerdi ve transfer döneminin son günlerinde onu Tottenham'a kiralık olarak göndermişlerdi.



