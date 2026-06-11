Birkaç gün sonra Juventus, Dusan Vlahovic'e resmi olarak veda edecek. Sırp forvet, Bianconeri ile olan sözleşmesinin sona ereceği 30 Haziran'dan itibaren resmi olarak serbest kalacak, ancak kulüp ile eski Fiorentina oyuncusu arasındaki ilişki, sözleşme uzatması konusunda bir anlaşmaya varılamaması nedeniyle çoktan sona erdi. Luciano Spalletti'nin hücum hattında büyük değişiklikler bekleniyor. Kulüp yönetimi bu bölümü güçlendirmek için çalışıyor ve Vlahovic'in yanı sıra bir başka forvetin de ayrılması durumunda, bu bölüme bir değil iki takviye gelebilir.
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Sorloth ve Kolo Muani: Juventus'un ikisini de kadrosuna katma planı: Forvet hattına dair son durum
SORLOTH VE KOLO MUANI
Bu günlerde odak noktası olan isim, 1995 doğumlu Norveçli forvet Alexander Sørloth. Oyuncu ile sözlü bir anlaşma sağlanmış olsa da, onu 30 milyon euro değer biçen Atlético Madrid ile henüz bir uzlaşma sağlanamadı. Bugün itibariyle resmi bir teklif henüz yapılmadı, ancak görüşmeler devam ediyor ve taraflar, eski Villarreal oyuncusunun da yer alacağı Dünya Kupası sırasında da yeniden bir araya gelecek. Listenin en üstündeki diğer isim ise, Tottenham'dan kiralık olarak PSG'ye geri dönen ancak Luis Enrique'nin planlarında yer almayan Randal Kolo Muani (1998 doğumlu). Ona kalsa, 2024725 sezonunun ikinci yarısında çok iyi bir performans sergilediği Juve'ye hemen geri dönerdi; asıl engel, onu 40 milyon euro değer biçen ve sadece kalıcı bir çözüm bulmak isteyen PSG ile anlaşmaya varmak. Juve geçen yaz da bunu denemişti ancak Fransızlar pozisyonlarından taviz vermemişlerdi ve transfer döneminin son günlerinde onu Tottenham'a kiralık olarak göndermişlerdi.
KİM YOLCULUĞA ÇIKABİLİR
Daha önce de belirtildiği gibi, Vlahovic'in yanı sıra bir forvetin daha ayrılması durumunda Juve, forvet hattına iki transfer yapabilir. En çok talep gören oyunculardan biri, zorlu bir sezon geçirmesine rağmen şimdiden birkaç teklif alan Loïs Openda'dır: Bianconeri'ye yurt dışından teklifler geldi, ancak bunların tümü satın alma opsiyonlu kiralama teklifleridir ve bu formül şu anda kulüp yönetimini ikna etmemektedir. Kenan Yıldız için birçok ilgi söylentisi var ancak kulüp onu satılmaz olarak görüyor; Jonathan David için transfer piyasası pek hareketlenmiyor ancak bir yıl önce bedelsiz transfer edilen ve milli takımıyla Dünya Kupası'nda oynayacak olan Kanadalı forvet için de teklifler gelebilir.