Sorloth, Haaland’a pas vermedi: Norveç-İngiltere maçının gidişatını değiştirebilecek bir hata

Norveç-İngiltere maçının ilk yarısı 1-2. Hâlâ Norveç’in 1-0 önde olduğu bir anda,Alexander Sorloth ve Erling Haaland, Jordan Pickford’un koruduğu kaleye doğru (John Stones’a karşı) “iki karşı bir” pozisyonunda hızla ilerliyorlar. Top Sorloth’un ayağında; ancak tamamen boşta kalan Haaland’a pas vermek yerine tereddüt etti ve ardından sol ayağıyla şut denedi, ancak bu şut, bu arada geri çekilmiş olan İngiliz savunması tarafından engellendi.





Haaland şikayet eder ve takım arkadaşına öfkeli gözlerle bakar. Norveç skoru 2-0'a getirmiş olsaydı kim bilir ne olurdu...



