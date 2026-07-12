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Sorloth 2.3Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Sorloth, gol yok ve ölümcül bir hata: Dünya Kupası’nda gözden düşen oyuncunun fiyatı Juventus için düşecek mi?

Juventus
Transfers
Atletico Madrid
Norveç
A. Soerloth

Norveç için güzel bir Dünya Kupası oldu, ancak Atlético Madrid’in forveti için öyle değil: Transfer piyasasında neler değişecek?

Brezilya’yı son 16 turunda mağlup ettikten sonra çeyrek finalde İngiltere’ye elenen Norveç için bu Dünya Kupası unutulmaz bir turnuva olacak. Fiyortlar ülkesinin milli takımı, durdurulamaz Erling Haaland’ın (turnuvayı 7 golle tamamladı) liderliğinde, bu Dünya Kupası finallerinin en güzel takımlarından biri oldu. Ancak bireysel düzeyde aynı şey Alexander Sorloth için söylenemez; hayal kırıklığı yaratan, hiç gol atamayan ve bu Dünya Kupası’ndan, transfer piyasası açısından da değer kaybıyla ayrılan bir isim oldu.


Sorloth’un Dünya Kupası’ndaki simgesel anı şudur: Norveç-İngiltere maçı 1-2’nin ilk yarısında, skor hâlâ Norveç’in 1-0 üstünlüğündeyken Sorloth ve Haaland, Jordan Pickford’un koruduğu kaleye doğru “ikiye bir” (John Stones) bir atak başlatır. Top Sorloth’un ayağında. Tamamen boşta olan Haaland’a pas vermek yerine tereddüt eden Sorloth, sol ayağıyla şut dener, ancak bu şut, bu arada geri çekilmiş olan İngiliz savunması tarafından engellenir. Haaland şikayet eder ve takım arkadaşına öfkeli gözlerle bakar. Norveç skoru 2-0 yapsaydı kim bilir ne olurdu...


  • ON MAÇTIR GOL ATAMIYOR

    Atletico Madrid formasıyla 50 maçta 20 gol atarak başarılı bir sezonun ardından (ancak Colchoneros’taki ilk sezonuna kıyasla hafif bir düşüş yaşadı; o sezon 53 maçta 24 gol kaydetmişti), Sorloth milli takımda pek iyi bir dönem geçirmiyor. Trondheim doğumlu 1995 yılı doğumlu oyuncu, Norveç milli takımında, ABD'de oynanan beş maç da dahil olmak üzere son 10 maçtır gol atamıyor. Eski Villarreal oyuncusunun milli takımdaki istatistikleri – 77 maç ve 26 gol – 13 Kasım 2025'te Estonya'ya karşı 4-1 kazanılan maçta attığı iki golle durmuş durumda.

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  • Dünya Kupası'nda, teknik direktör Stale Solbakken'in Haaland'a destek olması için neredeyse her zaman sağ kanatta oynattığı Sorloth, beklenen performansı gösteremedi; kim bilir, belki de bu performansları transfer piyasasını ve piyasa değerini de etkileyecektir.


    Bu arada, Juventus ve Atlético Madrid transfer planlarını yeniden kesiştirmeye başladı. Şu anda somut bir görüşme yok, ancak iki kulüp arasındaki temaslar önümüzdeki haftalarda yoğunlaşacak gibi görünüyor; zira her iki tarafın da ilgilendiği bir dizi ortak nokta, daha kapsamlı bir transferin önünü açabilir. Juve’ye geri dönen ancak hâlâ Atleti’nin radarında olan Nico Gonzalez’den yola çıkarak, diğer oyunculara da yayılabilecek bir görüşme süreci şekillenebilir. Bunların arasında elbette, Juventus’un geçtiğimiz haftalarda hücumunu güçlendirmek için ana hedeflerinden biri olarak belirlediği forvet Sorloth da yer alıyor. Spalletti, fiziksel olarak güçlü ve yapılı bir “9 numara” arıyor; Norveçli oyuncu bu özellikleri mükemmel bir şekilde bünyesinde barındırıyor. Sorloth ise daha önce Juventus’a transfer olma ihtimalinden memnuniyetini dile getirmişti.


    Forvet, Dünya Kupası başlamadan önce geleceğini netleştirmek istemişti ve belki de gösterdiği performans ışığında her şeyi sezmişti, ancak şimdi Norveç’in Dünya Kupası macerası sona erdiğine göre karar verme zamanı geldi. En büyük engel ise mali konudur. Atlético Madrid, Nico Gonzalez’in değerini 20 milyon avrodan fazla görmezken, Juventus ise Sorloth için belirlenen 35 milyon avroluk fiyatı mümkün olduğunca düşürmeyi hedefliyor.


    Bu arada Norveçli forvet, Juventus'un öncelik listesinde gerilere düştü; her zamanki Randal Kolo Muani ve Parma'dan Mateo Pellegrino onun önüne geçti. Şimdi göreceğiz ki, Dünya Kupası'nda attığı sıfır gol ve İngiltere maçındaki ölümcül hata, Atlético Madrid'i taleplerini düşürmeye zorlayacak mı? Ve Juventus’un bu tür bir forvetle hâlâ ilgilenip ilgilenmeyeceğini göreceğiz.


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