Brezilya’yı son 16 turunda mağlup ettikten sonra çeyrek finalde İngiltere’ye elenen Norveç için bu Dünya Kupası unutulmaz bir turnuva olacak. Fiyortlar ülkesinin milli takımı, durdurulamaz Erling Haaland’ın (turnuvayı 7 golle tamamladı) liderliğinde, bu Dünya Kupası finallerinin en güzel takımlarından biri oldu. Ancak bireysel düzeyde aynı şey Alexander Sorloth için söylenemez; hayal kırıklığı yaratan, hiç gol atamayan ve bu Dünya Kupası’ndan, transfer piyasası açısından da değer kaybıyla ayrılan bir isim oldu.
Sorloth’un Dünya Kupası’ndaki simgesel anı şudur: Norveç-İngiltere maçı 1-2’nin ilk yarısında, skor hâlâ Norveç’in 1-0 üstünlüğündeyken Sorloth ve Haaland, Jordan Pickford’un koruduğu kaleye doğru “ikiye bir” (John Stones) bir atak başlatır. Top Sorloth’un ayağında. Tamamen boşta olan Haaland’a pas vermek yerine tereddüt eden Sorloth, sol ayağıyla şut dener, ancak bu şut, bu arada geri çekilmiş olan İngiliz savunması tarafından engellenir. Haaland şikayet eder ve takım arkadaşına öfkeli gözlerle bakar. Norveç skoru 2-0 yapsaydı kim bilir ne olurdu...