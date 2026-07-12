Dünya Kupası'nda, teknik direktör Stale Solbakken'in Haaland'a destek olması için neredeyse her zaman sağ kanatta oynattığı Sorloth, beklenen performansı gösteremedi; kim bilir, belki de bu performansları transfer piyasasını ve piyasa değerini de etkileyecektir.





Bu arada, Juventus ve Atlético Madrid transfer planlarını yeniden kesiştirmeye başladı. Şu anda somut bir görüşme yok, ancak iki kulüp arasındaki temaslar önümüzdeki haftalarda yoğunlaşacak gibi görünüyor; zira her iki tarafın da ilgilendiği bir dizi ortak nokta, daha kapsamlı bir transferin önünü açabilir. Juve’ye geri dönen ancak hâlâ Atleti’nin radarında olan Nico Gonzalez’den yola çıkarak, diğer oyunculara da yayılabilecek bir görüşme süreci şekillenebilir. Bunların arasında elbette, Juventus’un geçtiğimiz haftalarda hücumunu güçlendirmek için ana hedeflerinden biri olarak belirlediği forvet Sorloth da yer alıyor. Spalletti, fiziksel olarak güçlü ve yapılı bir “9 numara” arıyor; Norveçli oyuncu bu özellikleri mükemmel bir şekilde bünyesinde barındırıyor. Sorloth ise daha önce Juventus’a transfer olma ihtimalinden memnuniyetini dile getirmişti.





Forvet, Dünya Kupası başlamadan önce geleceğini netleştirmek istemişti ve belki de gösterdiği performans ışığında her şeyi sezmişti, ancak şimdi Norveç’in Dünya Kupası macerası sona erdiğine göre karar verme zamanı geldi. En büyük engel ise mali konudur. Atlético Madrid, Nico Gonzalez’in değerini 20 milyon avrodan fazla görmezken, Juventus ise Sorloth için belirlenen 35 milyon avroluk fiyatı mümkün olduğunca düşürmeyi hedefliyor.





Bu arada Norveçli forvet, Juventus'un öncelik listesinde gerilere düştü; her zamanki Randal Kolo Muani ve Parma'dan Mateo Pellegrino onun önüne geçti. Şimdi göreceğiz ki, Dünya Kupası'nda attığı sıfır gol ve İngiltere maçındaki ölümcül hata, Atlético Madrid'i taleplerini düşürmeye zorlayacak mı? Ve Juventus’un bu tür bir forvetle hâlâ ilgilenip ilgilenmeyeceğini göreceğiz.





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