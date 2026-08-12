Meslier'in kuzey Londra'ya gelişi, David Raya ve Kepa Arrizabalaga için tecrübeli bir yedek oluşturmak amacıyla gerçekleşti, ancak Stack, 26 yaşındaki kalecinin üçüncü tercih rolüne geçerek hata yaptığını düşünüyor. Altı yılını Elland Road'da geçiren ve Leeds United formasıyla 215 maça çıkan Meslier, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Arsenal'e katıldı, ancak Stack'e göre bu transfer oyuncunun profesyonel hırsı ve motivasyonunda bir düşüşe işaret ediyor.

Fransız kalecinin son Premier League şampiyonuna kadro oyuncusu olarak katılma kararı hakkında konuşan Stack, eski Lorient oyuncusunun seçtiği kariyer yoluna dair şaşkınlığını dile getirdi. Eski kaleci, Metro'ya şunları söyledi: "Onu sorguluyorum, gerçekten kaleciyi sorguluyorum. Bunu söylememin nedeni şu: Premier League tecrübesi var, Premier League'de sayısız maç oynadı, çok büyük bir deneyime sahip, kaç yıldır Leeds'te olduğunu bile bilmiyorum.

"Çok fazla maç oynadı ve belki de gidip maç oynamaya ve kendini baskı altına sokmaya yönelik o yanıp tutuşan arzuya sahip değil. Belki de aradığı şey budur.

"Ama Meslier kalitesindeki birinin neredeyse havlu atıp üçüncü kaleci olmaya karar vermesine gerçekten şaşırdım."



