AFP
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"Sorguluyorum onu" - Arsenal'ın yeni transferi, yaz dönemindeki sürpriz hamlesinin ardından transfer hatası yapmakla eleştirildi
Stack, hırs eksikliğini sorguladı
Meslier'in kuzey Londra'ya gelişi, David Raya ve Kepa Arrizabalaga için tecrübeli bir yedek oluşturmak amacıyla gerçekleşti, ancak Stack, 26 yaşındaki kalecinin üçüncü tercih rolüne geçerek hata yaptığını düşünüyor. Altı yılını Elland Road'da geçiren ve Leeds United formasıyla 215 maça çıkan Meslier, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Arsenal'e katıldı, ancak Stack'e göre bu transfer oyuncunun profesyonel hırsı ve motivasyonunda bir düşüşe işaret ediyor.
Fransız kalecinin son Premier League şampiyonuna kadro oyuncusu olarak katılma kararı hakkında konuşan Stack, eski Lorient oyuncusunun seçtiği kariyer yoluna dair şaşkınlığını dile getirdi. Eski kaleci, Metro'ya şunları söyledi: "Onu sorguluyorum, gerçekten kaleciyi sorguluyorum. Bunu söylememin nedeni şu: Premier League tecrübesi var, Premier League'de sayısız maç oynadı, çok büyük bir deneyime sahip, kaç yıldır Leeds'te olduğunu bile bilmiyorum.
"Çok fazla maç oynadı ve belki de gidip maç oynamaya ve kendini baskı altına sokmaya yönelik o yanıp tutuşan arzuya sahip değil. Belki de aradığı şey budur.
"Ama Meslier kalitesindeki birinin neredeyse havlu atıp üçüncü kaleci olmaya karar vermesine gerçekten şaşırdım."
- Getty Images Sport
Emirates'te altyapı gelişimine dair endişeler
Oyuncunun kişisel motivasyonlarının ötesinde Stack, bu transferin Arsenal akademisinin durumu hakkında ne söylediği konusunda endişeli. Meslier'in gelişi, kulübün genç oyuncuları üzerinde şimdiden zincirleme bir etki yarattı; özellikle 20 yaşındaki Tommy Setford'un düzenli süre alabilmek için kiralık olarak ayrılması bekleniyor. Stack, kulübün içeriden çözümler mevcut olması gerekirken üçüncü kaleci için dışarıya yönelmesi gerektiğine ikna olmuş değil.
“Bakın, tecrübeli ama onu kullanmanız çok düşük bir ihtimal,” diye ekledi Stack. “Benim sorum şu: Arsenal Futbol Kulübü'nde bunu yapabilecek başka bir kaleci yok mu?
“Kulüpte ne yapıyorlar da hiç kaleci yetiştiremiyorlar? Sürekli kaleci transfer ediyorlar. Hangi noktada Arsenal'de bırakın A takıma çıkmayı, benim bahsettiğim şey üçüncü kaleci olabilecek bir kaleci çıkacak?”
Meslier, kupa avına odaklandı
Eski oyunculardan gelen eleştirilere rağmen Meslier, kulüp Premier League şampiyonluğunu korumayı hedeflerken Arteta'nın projesinin bir parçası olmaktan duyduğu heyecanı dile getirmeyi sürdürdü. Leeds'te hem yükselme sevinci yaşayan hem de Daniel Farke tarafından kadro dışı bırakılmanın sert gerçeğiyle karşılaşan Fransız kaleci, Yorkshire'daki zorlu son yılını geride bırakmak için sabırsızlanıyor. Bu ayın başlarında Girona'ya karşı oynanan sezon öncesi hazırlık maçında ilk kez forma giyerek takıma da şimdiden uyum sağladı.
Kaleci, başkente yaptığı bu transferin İngiliz futbolunun zirvesini temsil ettiğine inanıyor ve kupa koleksiyonuna yeni madalyalar eklemekte kararlı. Meslier, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Son derece mutluyum. Benim için harika bir gün çünkü şampiyon takıma yeni katıldım. Benim için Arsenal, İngiltere'nin en büyük kulübü. Arsenal'e katıldığım için çok mutluyum ve çok gururluyum. Bu armaya duyduğum sevgiyi göstermeyi sabırsızlıkla bekliyorum ve bu takımla kupalar kazanmak için de sabırsızlanıyorum, çünkü bu kulübün yeniden tekrar tekrar kupa kaldırması gerekiyor" dedi.
- Getty Images Sport
Şampiyonluk yarışı beklentileri yüksek kalmaya devam ediyor
Kaleci durumu tartışma yaratmış olsa da Stack, Arsenal'ın yaklaşan sezondaki genel şansı konusunda çok daha olumlu düşünüyor. Kulüp transfer piyasasında yoğun bir dönem geçiriyor; son yüksek profilli transferi Bruno Guimaraes olurken, Piero Hincapie ve Christos Tzolis'in de imzası alındı. İlk takıma yapılan bu yatırım, Manchester City ve Liverpool gibi ekiplerin meydan okumasını savuşturmaya çalışacak Arsenal'ın yenilmesi gereken takım olduğuna Stack'i ikna etmiş durumda.
"Kesinlikle, Arsenal kazanacak" diye kendinden emin bir tahminde bulundu Stack. "Bence Arsenal geçen yıldan sonra büyük bir heyecan içinde olacak ve artık bunun üzerlerindeki baskıdan kurtuldukları bir durum olduğunu düşünüyorum.
"Sezona büyük bir heyecanla girecekler ve Guimaraes'in transferiyle, ayrıca sezon başlangıcına kadar muhtemelen gelecek başka isimlerle birlikte, bence kesinlikle daha da güçlenecekler.
"Arsenal'ın gidip bunu kazanacağını düşünüyorum ama Manchester City ile çok yakın geçecek bir yarış olacağını da düşünüyorum, bence City onların hemen arkasında olacak."
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