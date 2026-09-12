Tüm olumsuzluklara rağmen Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Thomas'ı Chelsea ile oynanacak maç için takımla birlikte Batı Londra'ya gidecek kadar hazır gördü. Kazanın ardından kapsamlı bir sağlık değerlendirmesinden geçen kanat oyuncusu, saat 15.00'te başlayan karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.

Onun dönüş anı, Stamford Bridge'de 60. dakikada geldi; Jakirovic, maça taze enerji katmak için kulübesine yöneldi. Thomas, Elliot Stroud'un yerine oyuna girerek önceki günün kâbusunu sahaya adım attığı anda resmen geride bıraktı.

Bu, Hull City formasıyla Premier League'deki ikinci maçıydı ve statta bulunan her iki takımın taraftarları için de önemli bir konuşma konusu oldu. Hull City, Chelsea karşısında zorlu geçen mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılmayı başardı; Thomas da deplasman ekibinin geriye düştüğü maçta geri dönüş yaptığı performansta pay sahibi oldu.