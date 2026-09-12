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Sorba Thomas, korkunç takla atan kazadan sadece 24 saat sonra Premier League sahasına çıktı; Hull yıldızı Chelsea maçında forma giydi
Tigers antrenman sahası yakınlarında korkunç kaza
Taraftarları ve takım arkadaşlarını da şaşkına çeviren olaylar zincirinin ardından Thomas, yalnızca 24 saat önce yaşadığı dehşet verici olaya rağmen cumartesi öğleden sonra Hull City formasıyla yeniden sahadaydı.
Cuma sabahı, 27 yaşındaki oyuncunun aracını tamamen hurdaya dönmüş halde gösteren görüntüler sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Gri renkli Land Rover Defender olan araç, tüm kapıları açık şekilde tavanının üzerine devrilmiş halde görüntülendi; camlar da bir yerleşim yerindeki yol boyunca etrafa saçılmıştı.
Acil servis ekipleri devrilen SUV ile ilgilenmek üzere olay yerine koşarken, bölge sakinleri kaotik bir manzara yaşandığını anlattı. Çarpmanın şiddetine ve aracın tamamen ters döndüğünü gösteren görüntülere rağmen Thomas, enkazdan ciddi bir fiziksel zarar görmeden çıkmayı başardı.
- AFP
Stamford Bridge'deki kısa süreli görünüş için dikkat çekici geri dönüş
Tüm olumsuzluklara rağmen Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Thomas'ı Chelsea ile oynanacak maç için takımla birlikte Batı Londra'ya gidecek kadar hazır gördü. Kazanın ardından kapsamlı bir sağlık değerlendirmesinden geçen kanat oyuncusu, saat 15.00'te başlayan karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.
Onun dönüş anı, Stamford Bridge'de 60. dakikada geldi; Jakirovic, maça taze enerji katmak için kulübesine yöneldi. Thomas, Elliot Stroud'un yerine oyuna girerek önceki günün kâbusunu sahaya adım attığı anda resmen geride bıraktı.
Bu, Hull City formasıyla Premier League'deki ikinci maçıydı ve statta bulunan her iki takımın taraftarları için de önemli bir konuşma konusu oldu. Hull City, Chelsea karşısında zorlu geçen mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılmayı başardı; Thomas da deplasman ekibinin geriye düştüğü maçta geri dönüş yaptığı performansta pay sahibi oldu.
Yaz transferinin etkisi
Thomas'ın durumu, transfer döneminin son haftalarında kanat oyuncusunu MKM Stadyumu'na getirmek için önemli yatırım yapan Hull City için büyük önem taşıyor. Kulüp, Championship ekibi Stoke City'den transferini tamamlamak için açıklanmayan bir bonservis bedeli ödedi ve kendisine 2030 yazına kadar süren uzun vadeli bir sözleşme verdi.
Kulüp yönetimi, cuma sabahı yaşanan kazanın ardından geçen saatlerde anlaşılır şekilde temkinli davrandı ancak oyuncunun bizzat forma giymekte ısrar etmesi, kadroya dahil edilmesinde muhtemelen rol oynadı.
- AFP
Tigers için gelişen bir hikâye
Kaza hikâyesi ve sonrasında ortaya çıkışı konuşulmaya devam ederken, bu durum Hull City'nin sezon başı hikâyesine ayrı bir dramatik boyut ekliyor. Hull City, transfer piyasasında önemli bir hırs ortaya koydu ve Thomas, kulübün uzun vadeli projesinin merkezindeki isimlerden biri olarak görülüyor. 2030'a kadar sürecek dört yıllık sözleşmeye imza atmış olması, kulüp yönetiminin hücuma liderlik etme becerilerine duyduğu yüksek güveni gösteriyor.
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