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Sophia Wilson en iyi formuna geri döndüğünü gösterdi, ancak Emma Hayes, ABD Kadın Milli Takımı’nın Brezilya karşısında aldığı ağır yenilgiyle savunma konusunda endişeler yaşıyor
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Wilson, bu yılın başlarında doğum izninden döndü ve ara vermeden önce onu dünyanın en iyi forvetlerinden biri yapan kendine özgü hareket kabiliyetini, topla oynama becerisini ve golcü hassasiyetini sergiledi. Maç boyunca Brezilya savunmasının baş belası oldu ve ikinci yarıda gol sayısını neredeyse ikiye katlayacaktı.
Ancak Wilson'ın muhteşem performansına rağmen, 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nın nasıl olacağına dair bir fikir vermesi beklenen bu maçta, ABD'nin geri kalanı neredeyse maçın başlangıcından itibaren normal performanslarının altında kaldı. Brezilya, Neo Química Arena'daki coşkulu seyirci önünde hızlı bir şekilde yanıt verdi. Taina Maranhão, 11. dakikada ABD savunmasının tehlikeyi bertaraf edememesi üzerine arka direkte kafayla skoru eşitledi. Kısa süre sonra Zaneratto, Dudinha'nın pasını alarak Mandy McGlynn'in üzerinden topu ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi.
Hayes'in takımı, 2002'den bu yana ilk kez öne geçtikten sonra devreye geride girdi. İkinci yarıda iki takım da gol bulamadı; ABD, kararlı Brezilya savunmasını aşmakta zorlandı. Mallory Swanson, doğum izninden döndükten sonra ilk kez ABD Kadın Milli Takımı kadrosunda yer alırken, Marta da Brezilya kadrosunda yer aldı, ancak ikisi de yedek kulübesinde kaldı. Bu yenilgiyle ABD Kadın Milli Takımı'nın Brezilya'daki galibiyetsizlik serisi 1997'den bu yana dört maça çıktı ve Brezilya'ya karşı üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.
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En Değerli Oyuncu
Wilson. Sonuç ne olursa olsun, ABD'li taraftarlar Portland Thorns'un yıldızından gördükleri performans karşısında umutlanmalı. Swanson onun izinden gidip eski formuna kavuşabilirse, ABD Kadın Milli Takımı, "Triple Espresso"nun 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nda belirleyici güçlerden biri olma ihtimalinden hâlâ emin olabilir.
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En kötü performans gösteren
Trinity Rodman. Forvetin maçın sonlarında sakatlık geçirmesi göz önüne alındığında bu sert bir değerlendirme olabilir, ancak Rodman oyundan çıkmadan önce her zamanki etkisini gösteremedi. Washington Spirit’in yıldızı 88 dakika boyunca göze çarpmadı ve ABD Kadın Milli Takımı’nın Brezilya’ya karşı şut ve top hakimiyeti üstünlüğü kurduğu bir günde, hücum bu üstünlüğü yeterince tehlike yaratacak bir düzeye taşıyamadı. Rodman, ne kendisi ne de takım arkadaşları için istikrarlı bir şekilde fırsatlar yaratamadığı için bu hayal kırıklığının bir parçasıydı. Ancak daha da önemlisi, bundan sonraki durumu. Umut edilen, sakatlığının hafif olması ve üç gün sonra Brezilya ile oynanacak ikinci maçta forma giyememesine neden olmamasıdır.
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Maç puanı (beş üzerinden): ⭐⭐⭐