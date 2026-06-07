Sophia Wilson en iyi formuna geri döndüğünü gösterdi, ancak Emma Hayes, ABD Kadın Milli Takımı’nın Brezilya karşısında aldığı ağır yenilgiyle savunma konusunda endişeler yaşıyor

Wilson, bu yılın başlarında doğum izninden döndü ve ara vermeden önce onu dünyanın en iyi forvetlerinden biri yapan kendine özgü hareket kabiliyetini, topla oynama becerisini ve golcü hassasiyetini sergiledi. Maç boyunca Brezilya savunmasının baş belası oldu ve ikinci yarıda gol sayısını neredeyse ikiye katlayacaktı.

Ancak Wilson'ın muhteşem performansına rağmen, 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nın nasıl olacağına dair bir fikir vermesi beklenen bu maçta, ABD'nin geri kalanı neredeyse maçın başlangıcından itibaren normal performanslarının altında kaldı. Brezilya, Neo Química Arena'daki coşkulu seyirci önünde hızlı bir şekilde yanıt verdi. Taina Maranhão, 11. dakikada ABD savunmasının tehlikeyi bertaraf edememesi üzerine arka direkte kafayla skoru eşitledi. Kısa süre sonra Zaneratto, Dudinha'nın pasını alarak Mandy McGlynn'in üzerinden topu ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi.

Hayes'in takımı, 2002'den bu yana ilk kez öne geçtikten sonra devreye geride girdi. İkinci yarıda iki takım da gol bulamadı; ABD, kararlı Brezilya savunmasını aşmakta zorlandı. Mallory Swanson, doğum izninden döndükten sonra ilk kez ABD Kadın Milli Takımı kadrosunda yer alırken, Marta da Brezilya kadrosunda yer aldı, ancak ikisi de yedek kulübesinde kaldı. Bu yenilgiyle ABD Kadın Milli Takımı'nın Brezilya'daki galibiyetsizlik serisi 1997'den bu yana dört maça çıktı ve Brezilya'ya karşı üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.