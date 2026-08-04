Kolo Muani, 2024-25 sezonunun ikinci yarısındaki başarılı kiralık dönemin ardından Juventus'u zaten iyi tanıyor. O süreçte tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta 10 gol attı ve üç asist yaptı.

İtalya'daki etkileyici performansına rağmen forvet oyuncusu, PSG'ye dönüşünde teknik direktör Luis Enrique'nin planlarının dışında kaldı. Bu da bir sonraki sezon için bir başka kiralık transferi beraberinde getirdi; bu kez Premier League ekibi Tottenham'a gitti. Kuzey Londra'daki dönemi unutmak isteyeceği türden zorlu bir süreç oldu; Kolo Muani, Spurs formasıyla tüm kulvarlarda yalnızca beş gol atıp dört asist yapabildi.