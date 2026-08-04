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"Sonunda rahatladım" - Randal Kolo Muani, PSG kâbusunu geride bırakıp 50 milyon avroluk kalıcı Juventus transferini tamamladı
Kolo Muani, Juventus'a kalıcı transferini tamamladı
Kolo Muani, resmen Juventus'a kalıcı transferini tamamlayarak PSG'deki dönemini sona erdirdi. Serie A ekibi, 27 yaşındaki forvetin 2031'e kadar sürecek bir sözleşmeyle kadroya katıldığını duyurdu. Fransız milli oyuncunun bonservis bedeli yaklaşık 50 milyon euro değerinde. Bu transfer, Kolo Muani'nin Torino'ya kalıcı olarak gitmeyi çaresizce istemesiyle, Fransa'nın başkentinden uzakta geçen iki kiralık dönemi sona erdiriyor. Forveti uzun vadeli bir anlaşmayla kadroya katmak, Juventus'un Allianz Stadyumu'nda değerini zaten kanıtlamış bir oyuncuyla hücum seçeneklerini güçlendirmesini sağlıyor.
Forvet, Torino'ya dönüşünü resmileştirdiği için rahatladı
Bianconeri ile beş yıllık sözleşmesini resmen tamamladıktan sonra konuşan Kolo Muani, PSG'den kalıcı olarak ayrılığını kesinleştirmiş olmaktan büyük bir rahatlama duyduğunu ifade etti. Forvet oyuncusu, İtalya'ya dönme arzusunu gizlemedi.
"Nihayet, rahatladım," dedi Kolo Muani. "Bir süredir geri dönmek istiyordum ve bu an geldi. Bu, bitmemiş bir hikâye; onu tamamlamak istiyordum. Bu yüzden geri dönmeye çalışmak için mümkün olan her şeyi yaptım. Bu güzel hikâyeyi yazmaya devam edeceğiz."
Serie A'da değerini kanıtlıyor
Kolo Muani, 2024-25 sezonunun ikinci yarısındaki başarılı kiralık dönemin ardından Juventus'u zaten iyi tanıyor. O süreçte tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta 10 gol attı ve üç asist yaptı.
İtalya'daki etkileyici performansına rağmen forvet oyuncusu, PSG'ye dönüşünde teknik direktör Luis Enrique'nin planlarının dışında kaldı. Bu da bir sonraki sezon için bir başka kiralık transferi beraberinde getirdi; bu kez Premier League ekibi Tottenham'a gitti. Kuzey Londra'daki dönemi unutmak isteyeceği türden zorlu bir süreç oldu; Kolo Muani, Spurs formasıyla tüm kulvarlarda yalnızca beş gol atıp dört asist yapabildi.
- Getty Images Sport
Torino'da yeni bir sayfa açılıyor
Kalıcı transferi artık tamamlandığı için Kolo Muani, tüm odağını Serie A'da uzun vadeli bir gelecek kurmaya verebilir. PSG'yi geride bırakması, 27 yaşındaki oyuncunun art arda kiralık dönemlerinde yakalayamadığı istikrarı sağlamasına olanak tanıyor. Juventus, yaklaşan sezon öncesinde Fransız hücum oyuncusunu taktik düzenine yeniden entegre etmeye çalışacak.
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