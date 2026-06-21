Getty/GOAL
Çeviri:
"Sonunda oraya varacağım" - İspanya ve Barcelona'nın süperstarı büyük ilgi çekerken, Lamine Yamal Lionel Messi'ye atıfta bulunan bir tahminde bulundu
Messi’nin gelişimini yansıtmak
Yamal, yıldırım gibi yükselişinin ardından futbol dünyasının gündemine oturdu; pek çok kişi, onun şu anki kariyer çizgisini Blaugrana forması giymiş en büyük isimlerinkiyle karşılaştırıyor. Arjantinli efsanenin korkutucu bir kanat oyuncusundan merkezi bir oyun kurucuya dönüşmesi gibi, Yamal da kendi geleceğinin saha kenarından uzakta olacağını öngörüyor.
El Mundo’ya verdiği röportajda genç oyuncu, bu taktiksel öngörüsünün ardındaki mantığı açıkladı. “Bence Leo da üç oyuncu tarafından markaj altına alınıyordu,” dedi. “Ve üç oyuncunun sizi markaj altına alamayacağı tek yer orta sahadır. Orada çok fazla oyuncu var. Zamanla ben de oraya geçeceğim, çünkü kanatlarda üç oyuncuyla savunma yapmak çok kolay, ancak orta sahada beni markaj altına alamazlar.”
- Getty Images Sport
Daha ciddi bir tehdit haline gelmek
Euro 2024’ün yıldızı şu anda sağ kanatta vazgeçilmez bir isim olarak, hızını ve hünerlerini kullanarak derin savunma bloklarını altüst ediyor. Ancak, sağlam savunma hatları arasındaki boşlukta oynadığında maçın kaderini belirleyen bir oyuncu olarak potansiyelinin daha yüksek olduğunu kabul etti. Zaman zaman daha merkezi pozisyonlarda görevlendirilerek bu çok yönlülüğünün ipuçlarını şimdiden sergiledi.
Yamal, “Orta sahada savunmacılarla bire bir mücadele edebilirim. Kanatta dönmektense orta sahada döndüğümde daha belirleyici bir oyuncu oluyorum,” dedi. “Elbette şu anda kanatta oynamamın takım için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak orta sahada daha belirleyici olacağım bir zaman gelecek. Ve sonunda orada yerimi alacağım.”
Üçlü işaretlemenin zorluğu
Rakipler, bu genç oyuncuyu basit bir bire bir durumuna bırakmanın felakete yol açacağını çabucak fark ettiler. Yamal, artık aynı anda birkaç savunma oyuncusu tarafından sıkıştırılmaya alıştığını açıkladı; ancak takım arkadaşlarını daha etkili bir şekilde oyuna dahil ederek bu taktik tuzakları nasıl aşacağı konusunda soğukkanlılığını koruyor.
Kendisine yöneltilen ilgi hakkında sorulduğunda, “En az üç [markör]. Şanslıysam iki. Ama bire bir, asla, asla, asla,” dedi. “Bu yüzden oyun kurmayı düşünmeye başlıyorum: Bekle konuşup ona, ‘Eğer sana topu verirsem, şunu yap’ diyorum. Teknik direktörüm bana, ‘Eğer üç kişi varsa, üç takım arkadaşın da boşta demektir’ diyor. Yani tabii ki arka alanda oynamak önemli, ama top sürme tamamen doğaçlama ile ilgili. Bunu planlayamazsın. Bu imkansız.”
- Getty Images/Goal
Tahtın varisi olarak selamlanan
İspanya, 2026 Dünya Kupası’nda Suudi Arabistan ile oynayacağı maça hazırlanırken, bu genç oyuncunun etrafındaki heyecan doruk noktasına ulaştı. Rakip takımların teknik direktörleri de durumu yakından takip ediyor; Suudi Arabistan teknik direktörü Georgios Donis, 18 yaşındaki oyuncunun sahadaki inanılmaz olgunluğu sayesinde Barcelona’da Messi’nin yerini en iyi şekilde doldurmaya başladığını belirtti.
Bu karşılaştırmalara rağmen Yamal, kariyerinin uzun vadeli geleceği konusunda ayaklarını yere sağlam basıyor. 40 yaşında oynayarak Messi’nin inanılmaz kariyerini taklit edebileceğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda, cevabı hızlı ve kesin oldu: “İmkansız. İmkansız. İmkansız.” Şimdilik taraftarlar, Barcelona futbolunun yeni dönemini şekillendirecek gibi görünen bu oyuncunun parlak performansının tadını çıkaracaklar.