"Sonunda oraya varacağım" - İspanya ve Barcelona'nın süperstarı büyük ilgi çekerken, Lamine Yamal Lionel Messi'ye atıfta bulunan bir tahminde bulundu

Yamal, yıldırım gibi yükselişinin ardından futbol dünyasının gündemine oturdu; pek çok kişi, onun şu anki kariyer çizgisini Blaugrana forması giymiş en büyük isimlerinkiyle karşılaştırıyor. Arjantinli efsanenin korkutucu bir kanat oyuncusundan merkezi bir oyun kurucuya dönüşmesi gibi, Yamal da kendi geleceğinin saha kenarından uzakta olacağını öngörüyor.

El Mundo’ya verdiği röportajda genç oyuncu, bu taktiksel öngörüsünün ardındaki mantığı açıkladı. “Bence Leo da üç oyuncu tarafından markaj altına alınıyordu,” dedi. “Ve üç oyuncunun sizi markaj altına alamayacağı tek yer orta sahadır. Orada çok fazla oyuncu var. Zamanla ben de oraya geçeceğim, çünkü kanatlarda üç oyuncuyla savunma yapmak çok kolay, ancak orta sahada beni markaj altına alamazlar.”



